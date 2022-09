Viru Keemia Grupp – nutikas keemia-tööstus ja arengut toetav tööandja

Maailma suurim põlevkiviõlitootja Viru Keemia Grupp omab unikaalset kompetentsi, mis on omandatud ligi 100aastase kogemusega põlevkivi väärindamisel. Teha tõeliselt tähenduslikku tööd, olla suurtootmise lüli, kus on võimalik arendada uusi oskusi ja jagada oma teadmisi erinevates valdkondades, huvitavad tehnoloogilised väljakutsed ning töötajate panuse tunnustamine on vaid mõned võtmesõnad, miks inimestele meeldib VKG meeskonnas töötada.

“Oleme oma 1620 töötajaga Ida-Virumaa üks suuremaid tööandjaid. Meie tööjõuvoolavus on suhteliselt väike, sest Viru Keemia Grupi kujul on tegemist suure, tuntud, stabiilse ja innovaatilise tööandjaga. Samas oleme pidevalt otsimas oma meeskonda uusi kolleege, sest kui järelkasvu peale ei tule, võib see ühel hetkel tekitada tööjõuvajaduses suuri kõikumisi,” rääkis Viru Keemia Grupi personalidirektor Eve Rei Äripäeva raadio saates “Minu karjäär”. “Ootame ettevõttesse kandideerima automaatikuid, tehnoloogiliste protsesside operaatoreid, katla-ja turbiinimasiniste, mehhaanikuid, elektrikuid nii vabade ametikohtade täitmiseks, järelkasvuks kui ka töötajate asendamiseks,“ lisas Rei.

Ta lisas, et suure ettevõttena suudetakse palju panustada nii töötajatesse, töökeskkonda kui ka Ida-Virumaa regiooni üldiselt. “Meie töötingimused on tänapäevased alates tööriietest, vahenditest ja keskkonnast kuni ohutuseni, millele pöörame väga palju tähelepanu. Samuti on oluline protsesside automatiseerimine, et saaks teha võimalikult palju tarka tööd. Tugineme oma äritegevuses ja koostöös vastutustundlikkuse ja jätkusuutlikkuse printsiipidele ning üritame teha alati rohkem, kui on seaduste või normidega ette nähtud. Eriti puudutab see keskkonnaalaseid aspekte. Samas usume, et meie inimesed, kes iga päev panustavad kontserni edukasse käekäiku, peavad olema õiglaselt väärtustatud ning saama väärikat töötasu.”

Tänu sellele, et kontserni koosseisus on kaheksa tütarettevõtet, on kontsernis väga levinud töötajate ettevõttesisene rotatsioon: töötajatele pakutakse häid arengu- ja koolitusvõimalusi, võimalust tööredelil kerkida ning liikumist kontserni tütarettevõtete vahel. Uute töötajate leidmine käib läbi värbamisteenuste, sihtotsingu, kuulutuste ning koostöö koolidega.

Kohtla-Järvel toodetud hinnalised peenkemikaalid jõuavad üle maailma ja neid saab kohata mainekate brändide toodetes: telerite ja nutitelefonide ekraanides, juuksevärvides, autorehvides, farmaatsias ja paljus muus.

“Koostöö haridusasutustega, näiteks Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse ja Tallinna Tehnikaülikooli Virumaa Kolledžiga on väga põnev,” kiitis Rei. “Meil on terve rida koostööprojekte, mille raames käivad meie töötajad oma teadmisi jagamas, samal ajal innustades noori inseneeriaalast haridust omandama. Vanasõnagi kõneleb, et peotäis näha on enam kui sületäis kuulda – seega avame oma tööstuse uksed nii õppijatele kui ka muudele huvigruppidele. Avatus ja läbipaistvus on meie tegutsemispõhimõtted. Kontsernis on üle kümne aasta tagasi loodud stipendiumite fond, millest toetame säravaid ja tublimaid tudengeid, kes õpivad meie tegevusvaldkonnaga seotud erialadel. Tegelikult algab erialade ja ametite tutvustus juba koolieas. Sellele aitab ­kaasa hea algatus “Tööle kaasa”, milles meelsasti igal aastal kaasa lööme ning mille käigus saavad meie töötajate lapsed oma silmaga kaeda, mida ema ja isa iga päev tööl teevad.”

Ei ole ainult õli ja energia

Kontserni tütarettevõtte Viru RMT tootmisosakonna müügijuht Indrek Metsatalu on Viru Keemia Grupis tööl juba teist korda. “2012. aastal töötasin haldusjuhina ühes teises tütarettevõttes, vahepeal käisin mujal, aga nüüd olen juba neljas aasta tagasi. Mulle meeldib töötada mainekas ettevõttes, lisaks on Ida-Virumaal kogu minu pere ning ma ei tahaks siit ära minna. Ida-Virumaad ei tasu kindlasti karta! Elukeskkond paraneb siin aasta-aastalt, palju panustatakse vabaõhutegevuste arendamisse, restaureeritakse parke ja lasteaedasid ning inimesed pöörduvad Ida-Virumaale tagasi. Ehk on siin ka lihtsam end teostada, sest tööandjate uksed on tublidele inimestele alati avatud!”

Metsatalu lisas, et tema töö on põnev ja rahvusvaheline. “Minu tööks on metallkonstruktsioonide ja nende paigalduse ning transporditeenuste müük. Oleme näiteks aastaid teinud koostööd ühe Islandi ettevõttega, kes tundub meie kvaliteediga igati rahul olevat. Temalt läks vihje edasi ühele teisele ettevõttele, kellega õnnestus meil sõlmida täiesti unikaalne leping: tegime katlaseadmeid ühele elektrienergiat tootvale firmale, kes soovis investeerida soojuse taaskasutusse. Seadmete üldmaht oli üle 400 tonni teraskonstruktsioone, katlad, surveseadmed, mahutid ... Projekt kestis üle poole aasta ning selle täitmisel kasutasime oma hea koostööpartneri Estanci ja ka teiste Ida-Viru ettevõtete teenuseid. Suurepärane näide sünergiast kohalike Eesti ettevõtete vahel.”

Viru Keemia Grupi peamised tegevusalad on põlevkivi kaevandamine, põlevkiviõli, soojus- ja elektrienergia koostootmine ning peenkeemia toodete valmistamine ja turustamine. Samas luuakse unikaalseid automaatikasüsteeme, toodetakse keerukaid metallkonstruktsioone ning pakutakse rätsepalahendusi erinevatele projektidele.

Kohtla-Järvel toodetud hinnalised peenkemikaalid jõuavad üle maailma ja neid saab kohata mainekate brändide toodetes: telerite ja nutitelefonide ekraanides, juuksevärvides, autorehvides, farmaatsias ja paljus muus. Tütarettevõtted pakuvad idavirumaalastele põlevkivigaasist toodetud elektrienergiat ja toasoojust. Viru Keemia Grupp palju enamat kui ainult põlevkivi kaevandamine ning õli ja energia tootmine!

Otsime julgeid, leidlikke ja loovaid inimesi, kes ei karda väljakutseid ning soovivad saada tõelisteks tuleviku kujundajateks! Kui oled huvitatud Viru Keemia Grupis töötamisest, palun saada oma CV e-posti aadressile [email protected] või kandideeri vkg.ee