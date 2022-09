Nordea Eesti pakub ägedaid väljakutseid ja mõnusat organisatsioonikultuuri

Kui eestlastele on võinud jääda mulje, et Nordea Eesti turul enam ei tegutse, siis tegelikult tegutseb küll ja vägagi edukalt! Põhjamaade suurima pangandusgrupi Eesti organisatsioonis töötab peaaegu tuhat inimest. Põhjamaade klientide teenindamine toimub kahes suuremas valdkonnas − finantskuritegevuse ennetamisel ja igapäevapanganduse tugiteenuseid pakkudes. Lisaks toimetavad Nordea Eesti Ülemiste Citys asuvates kontorites erinevad finantsvaldkonna spetsialistid ja klassikalised tugiteenused nagu personalijuhtimine, raamatupidamine, hea töökeskkonna loojad ja IT.

Tegevust on siinmail jätkunud enam kui 20 aastaks ning praeguse aktiivse tööturu valguses on huvitav tõdeda, et Nordeas töötavad inimesed heal meelel pikalt. Haruldased pole juhtumid, kus ongi paarkümmend aastat oldud osake ettevõttest. Põhjuseid selleks on mitmeid, sealhulgas näiteks toetav töökeskkond ja võimalus areneda just sinna suunda, mille vastu keegi parajasti huvi tunneb.

Eesti personalijuht Jaana Pedras ja tehingute monitooringu arendamise tiimijuht Marit Mardi on mõlemad siinkohal suure­pärased näited. Aastad muudkui lendavad, aga Nordea pakub ikka veel põnevaid töid ja tegemisi. Pedrase hinnangul ongi just Mardi näide üks toredamaid, mida välja tuua.

„Minu meelest on Mariti karjääritee kõige ehedam ja parem tõestus sellest, mida me oma inimestele ja ka uutele liitujatele lubame – Nordeasse tulles ja meiega olles on sul võimalik professionaalselt kasvada ning areneda just selles suunas, mis sind huvitab,“ selgitab Pedras. „Võid tulla ja alustada spetsialisti või juhi rollist. Võid samas ka mõlemasse suunda hiljem jooksvalt areneda.“

Pildil (vasakult) Nordea Eesti personalijuht Jaana Pedras ja tehingute monitoorimise arenduse tiimi juht Marit Mardi. Foto: Kadrin Kahu

Nordeal on grupis peaaegu 28 000 töötajat ja ollakse hästi tihedalt seotud Põhjamaadega, mis tähendab seda, et ettevõte on suur ja rahvusvaheline ning võimalusi huvitavat tööd teha on palju. „See on hästi selgelt meie fookus, et inimene ei pea Nordeast ära minema, kui ta tahab panganduses töötada. Kui ta tunneb, et talle ei ole juhi või spetsialisti rollis enam väljakutseid, võib ta liikuda järgmisele karjääriteele,“ toob Pedras näite.

„Võib liikuda edasi, et võtta rohkem vastutust, aga samamoodi võib alustada ka täiesti uuest valdkonnast ja hakata seal spetsialistina arenema. Pidev areng on see, mida saame kindlasti lubada ja see tähendab ka seda, et töö on kogu aeg põnev. Alati on midagi uut toimumas, midagi muutumas. Meie töö on kindlasti tähenduslik ja väärtuslik,“ kinnitab Jaana Pedras.

„Tõsi!“ nõustub Marit Mardi kollegi poolt räägituga ning avab oma tausta. „Nordeas olengi mina olnud juba 20 aastat. Alustasin omal ajal Eesti müügitööga kontorivõrgu poolel, olin laenukonsultant, tegelesin era­klientidega. Paljud inimesed on kodud minu abiga leidnud ja on seal nüüd oma rada astumas,“ rõõmustab naine. „Lisaks olen olnud kontori juht, erinevate toodete tootejuht ja kliendisegmendi arendusjuht.“

Edasi liikus Mardi IT arenduse poole ja oli ametis Põhjamaades. „Minust sai Nordea Panga kliendihaldussüsteemi peremees, mis on panga üks suurima kasutajate arvuga aplikatsioone. Kolm ja pool aastat tagasi liitusin taas Nordea Eesti organisatsiooni ja finantskuritegevuse ennetuse valdkonna tiimiga, kus olen praegu.“

Ka praeguses meeskonnas tegutseb Marit Mardi nüüd juba kolmandas rollis, seega ühes ja samas ettevõttes on tal ameteid olnud tõesti rohkelt. „Meie eesmärk on olla kliendi jaoks hea, turvaline ja usaldusväärne partner. Kõiki tegevusi teeme oma klientide nimel. Ka finantskuritegevuse ennetamise poolel on soov luua kindlus meie klientidele, et nad saaksid oma igapäevast elu elada, teades, et nad kuidagimoodi ei suhestu ega tee kogemata pahalastega koostööd. Kes seda teadlikult teevad, nende püüdmisega me tegelemegi,“ kirjeldab ta oma igapäevast tööd.

Lisaks sellele, et uued tulijad tihtipeale Nordeasse aastateks jäävad, on hetkel käimas ka huvitav tagasitulijate laine. Mõnel juhul ollakse ära mõni aasta, teisel saadakse paari kuuga aru, et mõne teise organisatsiooni muru ei olegi rohelisem. Jaana Pedras on ise selle kohta hea näide. „Peale nelja-aastast pausi olen üks neist sel aastal uuesti Nordeaga liitunud inimestest.“

Oma inimesi, kes vahepeal mujal õnne ja kogemusi otsimas käinud, oodatakse alati tagasi, kuid enamasti on liikumine pigem sisemine. Ettevõte kasvab hetkel jõudsalt ja see on mitmes mõttes positiivne. Oma ridadesse otsitakse nii värsket verd kui ka luuakse töökohti, mis võivad vanadele tegijatele uusi põnevaid arenguvõimalusi ja väljakutseid pakkuda.

„Kui mina 20 pluss aastat tagasi alustasin, tulin mõni kuu varem ühest teisest pangast ära teadmisega, et ma mitte kunagi enam pangas töötada ei taha. Ei läinud palju mööda, 2 kuud hiljem alustasin ma Nordeas teadmise ja mõttega, et senikaua võin ju olla, kuni midagi paremat leian. Siiamaale sõbrad ja pere muigavad, et noh, ei ole leidnud, jah? Mis seal salata – pole ka otsinud!“ muigab naine muheda meenutuse peale.

Tugev ekspertiis Nordeas – finantskuritegevuse ennetamine

Nagu mainitud, töötab Marit Mardi koos oma võimeka tiimiga iga päev selle nimel, et ennetada finantskuritegevust ja luua sellega turvalisem ja ohutum keskkond Nordea klientidele. Valdkond jaguneb omakorda mitmeks suuremaks suunaks – „tunne oma klienti“ valdkond, finantspettuste avastamine, sanktsioonid ja tehingute monitoorimine. Viimane neist ongi Mardi pärusmaa ja tähendab põhi­mõtteliselt seda, et kõik tehingud erinevates vormides, mida pankades tehakse, lähevad läbi monitoorimiste süsteemide.

Täpseid kriteeriume ei saa väga palju avada, kuivõrd tegemist on tõesti tundliku valdkonnaga, aga võtmesõnaks, millele jälile saada üritatakse, on Mardi sõnade kohaselt igasugune tavapärasest erinev käitumine. Püütakse kinni püüda erinevaid mustreid ja käitumisi, et teada, mida tuleks edasi uurima hakata.

„Selles protsessis on väga palju analüütikat. Läheb vaja palju tublisid ja tarku inimesi, et välja mõelda erinevad kontrollid ja need siis selliselt tööle panna, et sõelale jääksid kahtlased tehingud,“ kirjeldab Mardi. „Oluline on, et seejuures ei saaks meie klientide igapäevane elu häiritud. Tegeleme vaid nende tehingute uurimisega, kus on midagi kahtlast sees.“

„Finantskuritegevuse tehingud ei pruugi olla miljonites ega miljardites,“ lisab ta. „Need on sageli lihtsad tehingud, mitte relvatarnijate või kauplejatega või maksed terroriorganisatsioonidele. Väljakutseks on see, et kuri­kaelad üritavad alati olla mitu sammu ees, mis tähendab seda, et meie finantsettevõtetes peame olema nendest oluliselt nutikamad. Tuleb teha paremaid kontrolle, et neid kahtlaseid tehinguid kinni püüda ja mitte lasta neil teostuda.“

Head töötajat on raske leida

Nagu aru võib saada, on töö ülimalt põnev. Samas ei saa sellega päris igaüks hakkama ja nii näebki Nordea personaliosakond igapäevaselt vaeva, et häid tegijaid oma meeskondadesse leida. Praegu, kui tööturg on aktiivne ja liikumisi palju, ei ole see lihtne ülesanne ühelegi ettevõttele.

„Jah, eks meie väljakutsed on üsna sarnased paljude teiste ettevõtetegagi, kes endale täna töötajaid otsivad,“ nendib personalijuht Jaana Pedras. „Eestis on palju toredaid ettevõtteid ja vähe inimesi ning tööturg on hästi aktiivne. Lisaks on noored palju ringi liikumas.“

Nordeas on personalijuhi sõnul kõige aluseks Skandinaavialik töökultuur. „Ehk kultuur ja organisatsioon, mis väga hoolib ja arvestab oma inimestega. Inimeste heaolu ja arenguvõimalused on üliolulised. Ja samavõrra oluline on ka hea tulemuse tegemine. Inimesed on meie kultuur, ilma nendeta ei teeks me mitte midagi. Kõik, kes tahavad meie juures tööd teha, on Nordeasse oodatud!“

Kuue aastaga on jõutud tuhande töötajani, kasvamine on olnud järjepidev. Nordea Eestis on esindatud üle 40 rahvuse ja töökeskkond on tõeliselt põnev! „Meie värbajad on kogu aeg töised ja suhtlevad uute kandidaatidega. Praegugi otsime liitujaid finantskuritegevuse ennetamise valdkonda. Seal on meil jätkuvad kasvuplaanid,“ räägib Jaana Pedras.

Samamoodi ootab uusi inimesi pangateenuste tugiüksuste valdkond ning finantsosakond. Ametikohti on tõesti palju. Huvi korral leiab Nordea kodulehelt www.nordea.com rohkem infot.