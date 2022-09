Mida peab teadma kindlustusest Soomes ettevõtjana tegutsedes?

Kindlustusspetsialist Andre Roots on tegutsenud Soomes finantsvaldkonnas ligi 10 aastat. Foto: kindlustusedsoomes.fi

Viimase kolme aasta jooksul on Soome elama ja tööle asunud hulk Eesti inimesi ning paljud neist on leidnud võimaluse ka naaberriigis oma ettevõte luua või juba olemasolevat firmat Soome laiendada. Mida on oluline teada Soomes ettevõtjana töötades?

Andre Roots. „Kõige olulisem on kohalike, eriti suuremate ettevõtjate jaoks, et nende partnerid oleksid usaldusväärsed. Selleks on Soomes loodud Usaldusväärse Partneri sertifikaat , mis näitab, et ettevõte täidab tellija vastutuse seadusest tulenevaid ühiskondlikke kohustusi. Olgu tegemist ehitus- või koristusettevõttega, usaldusväärsus on esimeseks sammuks. See annab mitmeid eeliseid edaspidises suhtluses nii klientide kui ka partneritega, näiteks ei pea hankima ega esitama kliendile tellija vastutuse seaduses nõutud dokumente ning Usaldusväärse Partnerina on ettevõttel eelis ka hangetel,” selgitab ligi 10 aastat Soomes finantsvaldkonnas töötanud kindlustusspetsialist

Ta nendib, et saab iga päev 2-3 telefonikõnet, kus küsitakse Usaldusväärse Partneri teenuse kohta. „Usalduse saamine on tähtis, sest sellest algab kõik. Täna on ainuüksi Helsingi ja Vantaa ümber umbes kolm tuhat Eesti ettevõtet, enamasti ehitussektoris tegutsevad firmas, aga pakutakse ka ilu- ja juuksuriteenust pakkuvad ettevõtted. Kõigi nende jaoks on tähtis leida oma koht Soome turul.”

Kõige olulisem on kohalike, eriti suuremate ettevõtjate jaoks, et nende partnerid oleksid usaldusväärsed. Selleks on Soomes loodud Usaldusväärse Partneri sertifikaat, mis näitab, et ettevõte täidab tellija vastutuse seadusest tulenevaid ühiskondlikke kohustusi. Andre Roots

Järgmine oluline samm on kindlustuste sõlmimine. „Soomes vastutab iga ettevõtja ise oma riskide eest ja kohustuslikud kindlustused on siin loomulik osa ettevõtlusest,” ütleb Roots. „Kindlustuste olemasolu kontrollitakse riiklikult ning nende puudumisel tuleb maksta kindlustus järgi kõigi nende aastate ja kuude kohta, millal see on olnud puudu. Lisaks tuleb suure tõenäolisusega tasuda ka trahv. Minul on olnud siiski kokkupuuteid pigem selliste ettevõtjatega, kes on jätnud kindlustuslepingu sõlmimata teadmatusest kui meelega. Ja õnneks neid ei ole palju!”

Soome ettevõtja neli kohustuslikku kindlustust

Ettevõtja sotsiaalkindlustus (YEL)

YEL-kindlustus ehk ettevõtja pensionikindlustus on ettevõtja sotsiaalkindlustuskaitse alus, mis aitab koguda pensioni ning tagab Soome sotsiaalkaitse ehk haigus- ja hooldushüvitise ning töötu abiraha. YEL-kindlustus on kohustuslik, kui töötad Soomes ettevõtjana vähemalt neli kuud järjest.

Vastutuskindlustus

Vastutuskindlustus on ettevõtte ja ettevõtja põhikindlustus. See katab kindlustatud ettevõtte tegevusest tulenenud isiku- ja varakahjud, sest iga äriga kaasneb risk, et kus võidakse tegevuse käigus tekitada kahju kolmandatele isikutele. Vastutuskindlustus võimaldab maandada ettevõtja majandus-, kutse- või erialase tegevuse raames tekkivaid vastutuse riske.

TyEL-kindlustus ehk tööpensionikindlustus

TyEL-kindlustus ehk tööpensionikindlustus on osa Soome sotsiaalkindlustuskaitsest. TyEL-kindlustuse eesmärk on tagada lisaks pensionile töötajate toimetulek mitmesugustest riskidest tingitud pikaajaliste kahjude, näiteks töövõimetuse korral. Selle peab ettevõtja sõlmima siis, kui tema ettevõttes on palgal töötajad. Kindlustusmakse suurust arvestatakse töötaja aastapalga järgi.

Õnnetusjuhtumi kindlustus

Kohustusliku õnnetusjuhtumi kindlustuse kaitsega tõstate oma töötajate turvatunnet. Kui töötajaga tööajal õnnetus juhtub, ei vähene kindlustuse olemasolul tema sissetulek paranemise ajal ning taastudes saab ta ravida end eraarsti juures või minna taastusravile. See aitab kaasa töötaja kiiremale paranemisele ning tööle naasmisele. Kindlustuse makse suurust arvestatakse nii palga kui ka töö riski järgi, näiteks kontoritöölise ja tellingutel töötava inimese riskid on erinevad ning seetõttu on ka maksed erinevad.

Lisaks soovitab Roots sõlmida ettevõtte varakindlustuse, sest sõltumata äri valdkonnast, teevad ettevõtjad mahukaid investeeringuid ettevõtte varasse ning nende hävimine või kahjustumine on äritegevusele suur risk. Ehitusfirmade puhul näiteks on oluliseks varaks tööriistad, mis asuvad sageli objektil või transpordivahendis ning võivad olla varastele kerge saak.

„Inimesed, kelle jaoks pole kindlustuslepingud igapäevane tegevus, ajavad need vahel omavahel segamini ega teagi kõiki võimalusi, mille vastu on võimalik end ja oma ettevõtet kindlustada. Kindlasti tasub konsulteerida!” ütleb Roots. Kindlustused sõlmitakse harilikult aastaks ning need pikenevad automaatselt, arve tuleb lihtsalt ettevõtte aadressile. Samas saab loomulikult kõiki lepinguid vajadusel lõpetada, näiteks kui töötaja lahkub töölt.

