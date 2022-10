GreenEST Summit näitab ettevõtetele kätte rohelise teeraja

Järgmisel nädal toimuv rahvusvaheline rohetehnoloogia konverents kutsub kuulama, kaasa mõtlema ja tegutsema. Selleks, et maailm saaks elada säästlikumat elu, tuleb mõelda üle riigipiiride, asutuste ja majandusharude, leiavad GreenEST Summiti korraldajad.

GreenEST Summit päevajuht on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ekspert Karlis Goldstein.

GreenEST Summit toimub viiendat korda ja selle kutsus ellu erinevate ettevõtete, asutuste, ministeeriumite teemaentusiastidest kogukond. “Tahtsime luua ühise aruteluruumi teadusele, ettevõtlusele, investoritele, omavalitsustele ja riigiasutustele,” meenutab konverentsi sündi Keskkonnainvesteeringute Keskuse arengu- ja koostöökoja juht Helen Sulg. “Keskkonna- ja kliimateemad on omamoodi nurjatud, sest meie ümber toimuvate muutuste põhjused-tagajärjed põimuvad ning üksi ja omaette tegutsedes kaugele ei jõua. Selle asemel, et karta konkurentsi ja roheteemasid üksi pusida, tasub otsida koostööd ja võidan-võidan lahendusi.”

Konverentsi päevajuht, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ekspert Karlis Goldstein lisab, et rohepöördel on ees uued väljakutsed ja kindlasti kerkivad need ka konverentsi aruteludes: “Fossiilkütustest loobumine oleks ühiskondlikult ja majanduslikult olulisima mõjuga samm alates tööstusrevolutsioonist. Praeguses olukorras, kus inimesed otsivad kindlaid lahendusi, võiks küsida, kas saame minna edasi sama õhinaga, nagu veel 2 aastat tagasi. Doomino-efektina leviva kriisi taga on ühekülgsed sõltuvussuhted, millest peame õppima,” selgitab Goldstein ja tõdeb, et tasakaalus rohepööre on meie kõigi ühine huvi.

GreenEST Summit 2022 soovib anda tõuke selleks, et edeneks koostöö, tekiks inspiratsiooni, jagatud õppetunde ja lahendusi, pakkudes selleks head valikut nii suuremate ettevõtete-organisatsioonide kui ka idufirmade kogemustest.

6+1 paneeli

26.-27.oktoobrini Tallinnas Kultuurikatlas toimuva konverentsi juhatab sisse avapaneel, mis kannab kogu tänavuse ürituse keskset mõtet “Teekond nulli”. Seejuures avatakse ettevõtte, ülikooli, panga ja linnaruumi arendaja rolli ja teekonda rohelisema maailmavaate poole. Kogemuslugusid jagavad teiste seas Tallinna Tehnikaülikooli rohepöörde prorektor Helen -Sooväli-Sepping, Swedbanki kestlikkuse juht Mihkel Tamm, esimese Eesti kliimaneutraalse linnaosa, Hundipea eestvedaja arhitekt Indrek Allmann. Lisaks on toodud kohale ka maailma mastaabis arvamusliidrid – nt Rootsi keskkonnapoliitika kujundaja ja Circular Sweden juht Anders Wijkman, kes on olnud üheks rohepöörde eestvedajaks nii Euroopa parlamendi kui ÜRO juures ning on täna nõunikuks arvukates kestliku ühiskonna ja majandusmudeli mõttekodades nagu Earth4All, Club of Rome, World Future Council jmt. “Edasi tulevad juba valdkonnapõhised teemapaneelid: energeetika, liikuvus, tööstuslik tehisintellekt ja robootika, ringmajandus, ressursside väärindamine ning viimase ploki külalised püüavad mõtestada roheinnovatsiooni seni kasutamata võimalusi mõjuinvesteeringute võtmes,” tutvustab Sulg kahepäevase suurkohtumise päevaplaani.

Tespack, Foxway, Bolt... ja mitte ainult

Esinejate nimistu on mitmekesine ja GreenEST Summiti kodulehel välja pandud loetelust leiab juba tuntud nimesid ja ka alustavate ettevõtmiste eestvedajaid. “Valik on päris korralik, huvitavat peaks leiduma kõigile külalistele,” lubab päevajuht Karlis Goldstein. “Mulle endale pakub suurt huvi energeetika paneel, mis lahkab küsimust, kuidas lahendada energianõudlus keskkonnaeesmärke ohustamata, milline on kestlik tulevikumudel ja innovatsiooni roll.”

Paneeli peaesineja on nutika tehnoloogiaettevõtte Tespack kaasasutaja Yesika Aguilera, kes lausa kahel korral valitud ajakirja Forbes poolt alla 30-aastaste mõjuisikute tippu. Tespacki värskeim projekt on päikesepatareidest ning arvutitehnikast koosnev süsteem, mis mahub seljakotti ja mis võimaldab muuta mis tahes ruumi nutikaks, tehnikaga varustatud klassiruumiks.

Põnevaid esinejaid näeb GreenEST Summitil veel palju, nii siitsamast Eestist kui piiri tagant. Ringmajanduse paneeli üheks peaesinejaks on Rootsis loodud Haga Invative võrgustiku tegevdirektor Nina Ekelund. Haga võrgustikku kuuluvad ettevõtted – nende seas näiteks Swedbank ja Löfbergs – on võtnud eesmärgiks vähendada ettevõtlussektori süsinikdioksiidi heitkoguseid ja liikunud hoopiski riigi plaanidest eespool, n.ö avaliku sektori nügijana.

Kohal on ka IT seadmete taaskasutust edendava Foxway ESG strateegiajuht Stefan Nilsson ning 30 aastat Iirimaa kaevandustööstuses leiba teeninud Tony Hand, kes sellest aastast TalTechi geoloogia instituudi jätkusuutliku kaevandamise projektijuht. Äramärkimist väärib kindlasti ka mobiilsuse paneeli peaesineja Welmoed Neijmeijer, kes juhib Bolti renditeenuste laienemist uutes linnades ja piirkondades.

Käed külge ja kapist välja

Paralleelselt ettekannetega toimuvad Kultuurikatla teistes ruumides töötoad. “Töötoad lülitasime konverentsi programmi esimest aastat. Pea igal konverentsi korraldaval kogukonnaliikmel on oma teema, nõuanded ulatuvad seaduste tundmisest, juriidiliste turutõrgete praktikate jagamise ja rahvusvahelise värbamise organiseerimiseni. Näiteks KIK koos Keskkonnaministeeriumiga jagab juhiseid, kuidas mõõta ettevõtte keskkonnajalajälge,” tutvustas Helen Sulg. Töötubadesse saab registreeruda konverentsil kohapeal ja liituda vabade kohtade olemasolul.

Päevajuht Karlis Goldstein ütleb, et konverentsi võib lugeda õnnestunuks siis, kui sealt saadud impulsist hakkab inimene tegutsema, leiab teadmisi, kontakte. “Sama oluline on, et need, kes pole veel julgenud oma roheideedega kapist välja tulla, saaksid kinnitust - nende ideedel on väärtus ja koht. Loodan juba paari aasta pärast näha tänast rohemõtlejat oma teostatud ideid GreenEST Summiti laval jagamas,” julgustab Goldstein.

Rahvusvaheline rohekonverents GreenEST Summit toimub Tallinnas Kultuurikatlas 26.-27. oktoobril. Info programmi ja piletite kohta leiab konverentsi kodulehelt. Konverentsi korraldavad: Tallinna Tehnikaülikool, EIT Raw Materials, Teadus- ja ärilinnak Tehnopol, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Majandus- ja Kommunikatsioonimisteerium, Keskkonnaministeerium, EAS, Advokaadibüroo RASK, Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindus Eestis.