GrabCADis oled piiratud vaid enda kujutlusvõimega

GrabCADis oled piiratud vaid enda kujutlusvõimega

GrabCAD asutati 2009. aastal Eestis, algselt platvormina, kus insenerid said CAD-faile üles laadida. Tänaseks on GrabCADi kogukonnas 11 miljonit inseneri üle maailma ja keskkonda on üles laaditud rohkem kui 5,4 miljonit CAD-faili, mille saab tasuta alla laadida. Lisaks sellele on GrabCADist saanud Stratasysi 3D-printerite tarkvara kaubamärk, mis on tuntud üle maailma. GrabCADist on arenenud nutikas tarkvaralooja, kes teeb koostööd nii väikeettevõtetega arhitektuuribüroodest moedisaineriteni kui ka suurettevõtetega lennundusest, auto- ning kosmosetööstuseni.

Pille-Riin Jakobson, büroojuht. FOTOD: GRABCAD OÜ

GGrabCADis peetakse tähtsaks võime­kaid talente ning seda toetavat organisatsiooni kultuuri. GrabCADi meeskond on Stratasysis võtmetäht­susega loomaks personaliseeritud, tasuvaid ning jätkusuutlikke 3D-printimist toetavaid lahendusi. Grab­CADi talendid teevad võimalikuks ülemaailmse additive manufacturing revolutsiooni.

Kuigi GrabCAD omandati Stratasysi poolt aastal 2014, saades osaks suurest ülemaailmsest korporatsioonist, on siiski säilinud startup’i vaim, kus koostöö on edu võti.

Tootejuht Robert Juhanson räägib et “Grab­CADis töötamine on suurepärane, sest meil on idufirma paindlikkus, aga samas tunned kindlust tuleviku ees, sest meil on hea strateegia ja tugev kliendibaas, mis kasutab Stratasys seadmeid, tarkvara, materjale ja teenuseid.”

GrabCADi tootejuht Robert Juhanson, inseneride juht Raivo Päts ja vaneminsener Märt Viljaste. FOTOD: GRABCAD OÜ

GrabCADi kontor on eriline. Meil on selline mõnus start-up hõng, jalgpallilaud (me võtame mängimist väga tõsiselt), raamitud T-särgid, mis tähistavad erinevaid verstaposte läbi aastate. Samuti toetame sportimist, töötajatel on tervisekindlustus, maa-alune mugav parkla. Regulaarsed tiimiüritused, näiteks sel aastal oli meil võimalus suveüritus korraldada Itaalias.

Ahti Naruson, vanem programmeerija, toob välja “Ma saan töötada väga mõnusas ja rahulikus töökeskkonnas, paindliku tööajaga. See pakub head koostöövõimalust kõikide klientide ja teiste meeskonnaliikmetega üle kogu maailma.” GrabCADil on kontorid Eestis Tallinnas, Inglismaal Cambridge’is ja USAs Bostonis.

Tallinna kontoris on juba ametis 19 talenti 9 riigist, nad on pärit üle ilma – Kanadast Jaapanini. GrabCAD on tiimi laiendamas – otsitakse laia profiiliga spetsialiste. Tarkvarainsenerid peavad tundma erinevaid keeli, tehnoloogiaid ning keskkondi, et toime tulla erinevates projektides ning valdkondades. Juhtiv insener Aleksandr Smirnov lisab: “On tõeliselt hea töötada koos väga andekate ja pühendunud inimestega ettevõttes, mis haarab juhtivat positsiooni 3D-printimises.”

GrabCADi tiimi piknik. FOTOD: GRABCAD OÜ

GrabCADis on töö väljakutseid pakkuv ja ettevõte toetab inimeste kasvu, pakkudes neile võimalusi töötada erinevates meeskondades ja võttes osa uutest ja põnevatest projektidest. Nii näiteks Ahti Naruson, kes alustas 5 aastat tagasi enda karjääri GrabCADis insenerina, millest on nüüdseks kasvanud juba vaneminseneriks, ja samuti on tal olnud võimalus töötada erinevates tiimides.

„3D-printimine on põnev, luuakse käega katsutavat asja. Koostööd saab teha firmadega nagu Nike, Audi jne,“ räägib GrabCADi inseneride juht Raivo Päts. Ta toob välja moodsa töökeskkonna, pilvepõhised lahendused. „Eriti meeldib mulle see, et midagi saab reaalselt ära teha, tiim on väike ja igal inseneril on reaalset mõju,“ lisab ta.

Tarkvarainsenerina saad osa ägedast rahvusvahelisest meeskonnast, kus sulle pakutakse võimalust lüüa kaasa kolmandate osapoolte jaoks mõeldud SDKde, seadmete haldustarkvara, analüüsi ja aruandluse või platvormi teenuste loomisel.

Robert Juhanson lisab, et töö on siin tähendusrikas, sest me aitame kaasa tootmise moderniseerumisele maailmas. Tänaseks võib leida Stratasys süsteemi ja GrabCADi tarkvara sellistes ettevõtetes nagu Siemens, Airbus, the German Navy ja AP-HP, mis on suurim haiglate süsteem Prantsusmaal. Stratasysis oled sa piiratud vaid enda kujutlusvõimega ja Eesti kontoris jagub annet ja kujutlusvõimet küllaga.