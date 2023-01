Luksusautod ja keskkond: kuidas õnnestub autotootjatel vähendada keskkonnamõju, kuid sama hoida kvaliteeti?

Viimastel aastatel on luksusautode segmendis pead tõstnud mitmed uued trendid, mida alles hiljuti ei osanud keegi ettegi kujutada. Tootmisse jõuavad üksteise järel aina uued pistikhübriidid ja elektriautod, üha enam pööratakse tähelepanu tootmisprotsesside keskkonnamõjule ning aina suuremat rõhku pannakse uute materjalide väljatöötamisele ja nende taaskasutatavusele.

Kõik see muudab põhjalikult meie arusaama luksusest. Selle kõrval ei saa tootjad ära unustada ka autojuhtide ootuseid – just väljapaistvamate autode tootjad peavad endalt küsima, kuidas vastata ühteaegu keskkonnaalastele eesmärkidele ja klientide kõrgetele kvaliteedinõudmistele?

Uus luksusstandard – uuesti ringlusse võetud materjalid

Keskkonna seisukohast on luksussõidukite maailmas üks viimase aja silmatorkavamaid ja suurima mõjuga muutusi uute ebatraditsiooniliste ja uuesti ringlusse võetud materjalide kasutamine. Kui varem oli luksuse sümboliks nahk ning haruldased ja eksootilised puitviimistlused, siis tänaseks on klientide ootused muutunud ning see sunnib tootjaid leidma alternatiivseid lahendusi. Need on küll endiselt haruldased ja väljapeetud, kuid nende nautimiseks ei pea kannatama loodus.

Häid näiteid nende põhimõtete järgimisest leidub mitmete tootjate mudelivalikus. Näiteks Bentley katsetab oma sõidukites viinamarjakoortest, -seemnetest ja kobaravartest valmistatud nahka asendavat materjali. Jaguar Land Rover kasutab oma autode viimistluses Econyli nime kandvat materjali, mis on valmistatud ümbertöödeldud tööstuslikust plastist, pruugitud kalavõrkudest ja äravisatud riietest. Tootja sõnul võib uudse materjali kasutamine vähendada kasvuhoonegaaside heitkoguseid kuni 90% võrreldes tavapäraselt toodetud materjalidega.

Uute materjalide puhul on väiksem keskkonnamõju mõistagi oluline, kuid samas tuleb autotootjatel uusi materjale kasutusele võttes säilitada kõrge kvaliteeditase. Autoportaali Accelerista peatoimetaja ja autoeksperdi Veli Rajasaare sõnul on mõneti vastanduvate nõudmiste täitmine sageli keeruline ülesanne, mida ei tee lihtsamaks ka tõsiasi, et taaskasutatud või loodussõbralikke materjale ümbritsevad mitmed tänaseks aegunud arvamused.

Veli Rajasaar: „Osade inimeste jaoks on keskkonnasõbralikkus seotud odavuse ning veidi krigiseva-kragiseva halli materjaliga. Näiteks kui kuuldakse, et odavama klassi auto sisustus on valmistatud keskkonnasõbralikust või ringlusse võetud plastist, kangastub silme ette pilt millestki, mis pole väga mugav või eriti kvaliteetne. Kõige odavamate sõidukite puhul võib see ka nii olla, kuid kui hakata natukenegi hinnaklassis ülespoole minema, on tänapäevastes sõidukites kasutatavad loodussõbralikud materjalid juba üsna korralikud.“

Kõige kvaliteetsemad lahendused leiduvad kõige kõrgema klassi sõidukites. Luksussõidukite ostjatel on selged ootused ning tootjatel tuleb neid ootusi täita. Kui autotootjad soovivad loodusliku naha asendada keskkonnasõbralikuma vegan-nahaga, keskenduvad kallimate sõidukite tootjad sellele, et uudne materjal tunduks tuttav ja kvaliteetne, kuid oleks samas ümbertöödeldav, väikese jalajäljega ning igal moel kutsuv.

„Luksusautode ostjate jaoks on kõige tähtsam, et auto oleks igas mõttes kvaliteetne ja mugav. Tänaseks oleme jõudmas punkti, kus neile ootustele saab vastata ka keskkonnasõbralike materjalidega. Kindlasti on veel palju võimalusi asjade paremini tegemiseks, aga üldjoontes ei peaks enam keegi nina krimpsutama, kui reklaammaterjalides on juttu vegan-nahast või plastpudelitest valmistatud kangast,“ sõnas Rajasaar.

Need lahendused pole tekkinud üleöö. Jaguar Land Rover on juba aastaid kasutanud keskkonnasõbralikke alternatiive nahale. Briti tootja pakub klientidele villast, taimset päritolu materjalidest ja ümbertöödeldud plastpudelitest valmistatud luksuslikke viimistlusmaterjale. Need on keskkonnasõbralikud, aga samas väga kõrge kvaliteediga.

Keskkonnahoidlikum tootmine

Paljudele tähendab roheline auto sõidukit, mis paiskab sõites õhku võimalikult vähe süsinikdioksiidi. See on ka põhjus, miks näiteks elektriautosid peetakse erakordselt madala saastega sõidukiteks. Kuigi süsinikdioksiidi õhku paiskamine sõites on oluline osa auto elutsüklist, pole auto tegelik keskkonnamõju seotud üksnes igapäevase kasutamisega, vaid terve elutsükliga alates tootmisest kuni utiliseerimiseni. Seetõttu peab väikese jalajäljega auto loomisel pöörama suurt tähelepanu tootmisele ja tootmisega seotud väärtusahelale. Luksuslike sõidukite tootjad on esimeste seas, kes mõtlevad, kuidas selles osas oma keskkonnahoidlikkust parandada.

Näiteks teatas Bentley, et jalajälje vähendamiseks hakati ühes värskelt renoveeritud tehases tootmisprotsesside käigus kasutama nii kogutud vihmavett kui ka puhastatud kasutatud vett. Veekasutus vähenes varasemaga võrreldes 26%, ilma vähimagi negatiivse mõjuga sõidukite kvaliteedile.

Ka teised tootjad otsivad võimalusi, kuidas oma tootmisprotsesside keskkonnamõju vähendada. Jaguar on aastatel 2013–2019 sportmudelite tootmisel – näiteks F-TYPE’i puhul – taaskasutanud 360 tonni vanametalli ning paigaldanud oma tehaste katustele 3000 ruutmeetrit päikesepaneele, mis võimaldab sõidukite tootmisel kasutada taastuvenergiat.

„Taaskasutamine ei ole odav ja roheenergia kasuks otsustamine nõuab suuri investeeringuid. Siiski on see midagi, mida tootjad aina enam teevad. Osaliselt kantakse need kulud küll ise, aga suuremate investeeringute puhul võib jätkusuutlik tegevus mõneti mõjutada ka lõpptoote ehk auto hinda,“ ütles Rajasaar.

Luksusauto ostjale pole mõneprotsendiline hinnatõus märkimisväärne. Neist suur osa suhtuvad väga positiivselt sellesse, et tootjad kasutavad aina enam keskkonnasõbralikke materjale. Kliendid mõistavad, et see on investeering tulevikku. Luksusautosid ostavad jõukad ja elus palju saavutanud inimesed, kes on üha enam hakanud seadma endale uusi eesmärke, mille seas on ka keskkonna parandamine.

Materjalide uuskasutus ja uue tootmistaristu rajamine nõuab palju raha, kuid mida aasta edasi, seda tõhusamaks muutuvad protsessid ning seda väiksemaks kahanevad kulud. Jaguar Land Rover on seadnud endale eesmärgiks kaotada 2039. aastaks kogu tootmise, äritegevuse ja tarneahela ulatuses õhku paisatavad kasvuhoonegaasid. Luksus ja keskkonnasõbralikkus on muutumas teineteisest lahutamatuks.