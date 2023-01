Mida teha elektriautode akudega siis, kui need enam sõidukites kasutamiseks ei sobi?

Mida levinumaks muutuvad teedel elektriautod, seda päevakajalisemaks muutub küsimus, mida on küsitud juba esimeste elektrisõidukite turule jõudmisest alates – mida teha vanade akudega, kui nende kasutamine autos enam mõistlik pole? Kui kümme aastat tagasi oli see ennekõike huvitav küsimus, kuna teedel oli väga vähe elektriautosid, siis tänaseks on saanud sellest põletav probleem, millele otsivaid häid vastuseid kõik autotootjad.

Euroopa Keskkonnaagentuuri andmetel oli 2010. aastal Euroopa Liidus registreeritud 600 elektriautot, 2020. aastaks oli elektri jõul liikuvaid autosid juba üle miljoni. Kümnendi esimesel aastal moodustasid elektriautod kõigist uutest registreeritud sõidukitest 11%, samas kui 2021. aastal moodustasid need juba 18% uute autode turust.

Kõik need elektriautod – ja neile lisaks ka hübriidmudelid – on varustatud erinevas suuruses kõrgepingeakudega. Hübriidsõidukites kasutatakse väiksema mahutavusega akusid, samas kui suuremate elektriautode akudesse saab mahutada piisavalt energiat, et läbida sadu kilomeetreid. Näiteks Jaguar I-PACE elektrilise linnamaasturi 90 kWh aku võimaldab WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure) metoodika kohaselt ühe laadimisega läbida kuni 470 km.

Olgu akud suured või väikesed, aja jooksul väheneb nende kasutuskõlblikkus märkimisväärselt. See ei juhtu aastaga, ent kümme või enam aastat kasutuses olnud elektriauto aku võib kaotada kuni kolmandiku salvestusvõimsusest, mistõttu langeb tuntavalt ka vahemaa, mida saab läbida ühe laadimisega.

Ühel hetkel tuleb autoomanikul otsustada, kas vahetada uue vastu aku või terve auto. Kasutute akude hulka kasvatavad ka näiteks avariilistest sõidukitest üle jäänud akud või tehnoloogia kiire areng: üle kümne aasta vanused elektriautod on moraalselt vananenud ja nõudlus nende järgi aina väheneb. Seda olulisemaks aga kerkib küsimus: mida teha kallite ja erinevaid kemikaale sisaldavate akudega, kui need ei suuda enam oma algselt rolli täita?

Aeg anda akule uus elu

Pärnumaa Kutsehariduskeskuse autoeriala õppejõu Priit Auväärti sõnul on kätte jõudnud aeg, mil tuleb hakata tegelema aastatel 2010–2015 toodetud elektriautode akude utiliseerimise ja taaskasutamise küsimusega. „Kui aku jõudlus langeb alla 50–60% oma algsest võimsusest, muutub selle elektriautos kasutamine ebaotstarbekaks, kuid selle maha kandmiseks on veel vara. Aku loomiseks on kulunud liiga palju ressursse nii materjalide kui ka tootmise vaates, et see lihtsalt utiliseerida,“ märkis ta.

Elektrisõidukite akusid saab taaskasutada energiasalvestussüsteemides, mida võib luua päikese- ja tuuleenergiaparkide lähedusse. Talletades töökorras akuelementidesse rohelist energiat, on võimalik aku ressurssi maksimaalselt ära kasutada. Aku on elektrisõiduki üks kallimaid komponente ja selle võimalikult pikaajaline kasutamine võib osutuda ka majanduslikult mõistlikuks otsuseks.

Auväärt peab vähenenud võimsusega akude kasutamist statsionaarsetes energiasalvestussüsteemides suure potentsiaaliga valdkonnaks, seda enam, et nõudlus sarnaste lahenduste järele kasvab lähitulevikus märkimisväärselt.

„Taastuvenergiasektori kiire arengu ning päikese- ja tuuleparkide laienemise kõrval jääb nende pakutav energia siiski kõikuvaks, mistõttu on vanadest elektrisõidukitest eemaldatud, testitud ja tasakaalustatud akud elektrivõrgu tasakaalustamiseks väga hästi sobivad. See ei ole tänapäeval enam ka midagi ennekuulmatut ja edukaid näiteid akude sel viisil taaskasutamisest võib tuua mitmeid,“ sõnas ta.

Näiteks on Jaguar Land Roveri ja Pramac loonud energiasalvestuslahenduse, milles kasutatakse oma aja ära elanud Jaguar I-PACE akusid. Lahendus koosneb liitiumioonakuelementidest, mida hetkel saadakse näidis- ja testiautodest, sest Jaguari elektrilised maasturid on alles uued ja nende akud peavad vastu veel aastaid. Tegemist on näitega tulevikus avanevatest võimalustest.

Jaguar I-PACE'i akude ümbertöötlemine (tootja foto)

Miljardeid väärt turg

Vanu elektriautode akusid saab kasutada mujalgi kui roheenergeetikas. „Vähendatud kasuteguriga elektriautode akud võivad olla kasulikud paljude tööstuslike komponentide tootmisel. Neid saab paigaldada näiteks robotseadmetesse, mobiilsetesse liikuritesse ja mujale, kus äärmiselt suur energiatihedus ei ole nõutav, töötingimused on suhteliselt stabiilsed ja paigaldusvõimalused on üsna paindlikud,“ sõnas Auväärt.

Vanad akud võib ka utiliseerida. See pole odav ega kuigi jätkusuutlik, pigem on see võimalus nii öelda tagasi saada osa väärtuslikest materjalidest ning kasutada neid uute akude või teiste komponentide loomisel. Tehnoloogia arenedes muutub utiliseerimine ilmselt atraktiivsemaks ja levinumaks.

Mida enam elektrisõidukeid jõuab eluea lõpusirgele, seda enam tekib erinevaid lahendusi taaskasutamiseks või ümbertöötlemiseks. Jaguar Land Roveri hinnangul võib ainuüksi energia hoiustamiseks taaskasutatud akude nõudlus 2030. aastaks ületada 200 gigavatt-tunni piiri, mis looks aluse enam kui 28 miljardi euro suurusele turule.