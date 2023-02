Lõpuks ometi on Eesti ettevõtjail päris oma pank

Ettevõtlus on pöördumatult muutunud ning gasellid jutustavad juba mõnda aega lugu, mida me kõik kuulama peaksime: äris loeb üha enam kirg, armastus ja julgus. Keerulised numbrid on tegemas ruumi inimlikele kvaliteetidele ja äritegemises annavad tooni omadused, mida oleme siiani harjunud peamiselt inimsuhetes hindama – sõbralikkus, usaldus, ühtekuuluvus.

Finora Bank krediidijuht Anoly Gilden

Finora Pank on algusest peale ehitatud veendumusele, et äris on võimalik edukalt kasvada vaid koos partneritega. Levinud käibefraas „sinu edu on meie edu” kõlab ehk õõnsalt, kuid on gasellide tõusu tuules omandanud olemuslikult uue tähenduse.

Tango tantsimiseks olevat alati kahte osapoolt vaja. Moodne äri on kindlasti keerulisem „tants”, ent partnerite võrdväärsus on ettevõtluses täpselt sama oluline. Finora Pank mõtleb oma klientidest kui sõpradest, kellega koos igapäevaselt suuri asju tehakse. Meie filosoofia sarnaneb gasellide omaga: suurepärane olemiseks ei pea tingimata suur olema. Ükski Finora klient ei ole meie silmis tüütu kohustus laenuhalduri märkmikus, vaid võimalus kasvatada nii iseend, oma koostööpartnerit kui ka tervet kogukonda.

Finora on juba mõnda aega siinsete gasellide edulugudes olulist rolli mänginud ning alanud aastal kavatseme seda senisest veelgi suurema hooga teha. Ühelt poolt paindlike tingimustega laenude, liisingu, faktooringu ja garantiide kaudu, teisalt aga mitme uue teenuse abil, mille peagi turule toome. Meie klientide jaoks tähendab see suuremat mugavust ja kindlust, meie jaoks aga uusi võimalusi siinsetele gasellidele veelgi tõhusam partner olla. Mis on seda lihtsam, et alates eelmise aasta novembrist on Finoral finantsjärelevalve luba piiriüleselt tegutseda ning oleme seeläbi muutunud ka Eestis pangaks.

Klientide jaoks tähendab see veelgi suuremat mugavust ja kindlust, sest pangana suudame pakkuda oluliselt tõhusamat teenust. Lõpuks ometi on Eesti ettevõtetel päris oma pank – sõbralik, paindlik ja mõistev. Erinevalt suurpankadest näeb Finora iga laenutaotleja taga inimest ja meie jaoks on ettevõtja võrdne partner.

Finora Pank pakub Eesti ettevõtjale mitmeid elutähtsaid teenuseid. Neist populaarseimad on mikro- ja ärilaen (ehk ettevõtluslaen juba tegutseva ettevõtte äritegevuse finantseerimiseks) ning kinnisvaraga tagatud laen (ehk ettevõtluslaen, mille puhul pole laenusumma kasutamine rangelt reglementeeritud ja mille tähtaeg on pigem üle aasta).

Finora tooteportfellis mängib järjest olulisemat osa ka faktooring, mis võiks teiste seas just gasellidele huvi pakkuda. Faktooring on mõeldud ettevõttele, mille rahastuse vajadus ning väiksemates summades müügiarvete hulk on järjepidev. Finora faktooring on Eesti väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete jaoks üha populaarsem lahendus. Eelmine aasta (2022) rahastasime faktooringu arveid 32 miljoni eest ja aasta lõpu seisuga oleme rahastanud lausa 85 miljoni eest. See tähendab tuhandeid kokkuhoitud päevi ootamiselt ja närvitsemiselt, kas raha ikka laekub õigel ajal.

Lisaks pakume oma klientidele erinevaid garantiisid. Viimasel ajal on nõudlus garantiide vastu Eestis jõudsalt kasvanud ning Finora on nende väljastamisel paljude konkurentidega võrreldes kiirem ning – mis tihtilugu veelgi olulisem – märkimisväärselt paindlikum: oleme avatud ka kõige keerulisematele kaasustele. Finora väljastab pakkumusgarantiid, täitmisgarantiid, garantiiaja garantiid, finantstagatist ning tegelikult ka enamikku teisi grantiiliike – tuleb meile vaid garantiinõude aluseks olev leping edastada ja me leiame kindlasti lahenduse.

Finora Panga spetsialistid tunnevad oma kliente läbi ja lõhki ning just see annab meile paindlikkuse ja tempo, milleni suured pangad kunagi ei jõua. Meie filosoofia on mõista, miks ettevõtja teeb seda, mida teeb; milline on tema visioon ja arusaam, kuidas selle täitumiseni jõuda.

Alanud aasta pakub Finora Pangale mitmeid väljakutseid ning nende kaudu võimalusi oma kliente veelgi kiiremalt ja paindlikumalt teenindada. Aasta esimeses pooles plaanime avada Finora filiaali, mis võimaldab meil oma koostööpartnereid veelgi mugavamates tingimustes vastu võtta. Ikka selleks, et klientidega ärist rääkida, nende vajadustele otsa vaadata ning ühiselt parima võimaliku lahenduseni jõuda. Lisaks oleme avanud täiesti uue veebikeskkonna aadressil www.finorabank.eu. Lihtne kasutajaliides ja sõbralik disain aitavad igapäevaste rahaasjadega muretult ja efektiivselt tegeleda.

Finora Pank soovib olla eelistatuim partner kasvavatele ettevõtetele. Nagu juba mainitud, on meie juhtmoto „Ei pea olema suur, et olla suurepärane”. Seetõttu kuulame suurima huviga ka neid firmasid, mille aastakäibed miljonitesse eurodesse veel ei küündi. Rõhuga sõnal „veel”, sest meie kogemuses kalduvad head ideed varem või hiljem tõelisteks edulugudeks kujunema. Me tahame olla osa neist edulugudest ja kasvada koos oma partneritega. Ükski idee ei pea jääma vahendite puudumise taha ning meie uksed on Eesti ettevõtetele – sealhulgas gasellidele – alati avatud.