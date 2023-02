Tubakatööstus ei ütle, et alternatiivsed tooted on ohutumad, nad ütlevad, et need on vähem kahjulikud. Miks?

Kas sina tead, miks keeldub tubakatööstus ütlemast, et alternatiivsed tooted on ohutumad? Sellel on üllatav põhjus.

Eestis võib aeg-ajalt lugeda ja kuulda erinevaid tubakapoliitikaga seotud inimesi väitmas, et tubakatööstus nimetab alternatiivsetest toodeteid kui tervislikemaks või ohutumateks. See võib tekitada inimestes valesid arusaamu ja juurutab alateadvusesse valeinformatsiooni. Reaalsus on, et tubakatööstus keeldub kategooriliselt kinnitamast, et alternatiivsed, suitsuvabad tubaka- ja nikotiinitooted on mingilgi viisil ohutumad!

Miks ikkagi tubakatööstus sellest väitest hoidub? Tubaka- ja nikotiinitooted on seotud inimese kehaga nagu alkohol ja tavalised toiduained, mis ei pruugi alati olla tervislikud valikud, kuid mida teinud inimesi ei tohiks demokraatlikus ühiskonnas stigmatiseerida. Selleks, et igaüks saaks teha enda riskidele vastava teadliku valiku, peab olema kommunikatsioon aus, avatud ja selge. Alternatiivsed tooted sisaldavad vähem kahjulikke aineid võrreldes sigarettidega. Sel põhjusel ei saa väita toodete tervislikkust või ohutust. See puudutab inimeste keha ja tervist, mille puhul peavad inimesed saama adekvaatset infot, mis aitab kahjusid vähendada.

Miks räägivad tubakatootjad vähem kahjulikest või väiksemate riskidega toodetest? Tervishoiuorganisatsioonid Ameerika Ühendriikides, Suurbritannias ja veel teisteski riikides on avalikult teatanud, et suitsuvabad tooted on vähem toksilised ja et üleminek neile võib aidata kaasa rahvatervise parandamisele. Mõnes maailma riigis soovitavad arstid täiskasvanutele, kes ei loobu suitsetamisest, valida vähem kahjulikke alternatiive. Seda põhjusel, et toodete vähem kahjulikkus on teaduslikult kinnitatud, mis võimaldabkiväita, et tegemist on vähem kahjulike toodetega, mille kahjulikkus on väiksem kui sigarettide oma. Kuid olge hoiatatud, need sisaldavad nikotiini, mis tekitab sõltuvust! Need on mõeldudneile, kes vahetavad sigaretid alternatiivsete toodete vastu, sest need, kes ühtegi tubaka- ja nikotiinitoodet ei tarvita, ei peaks nendega üleüldse alustama. Ükski tubaka- ja nikotiinitoode ei ole ohutu. Siinkohal tuleb rõhuda ka poliitikute kui rahvatervise ekspertide südametele, sest ka oma eesmärkide saavutamiseks ebatäpsete faktiväidete kasutamine, võib vastuvõtja mälus talletuda moonutatud kujul, mis võib tekitada ekslikult mälestuse nagu oleks keegi väitnud, et alternatiivsed tooted on ohutud, mis kindlasti ei kanna rahvatervise eesmärke.

Erinevad nikotiinitooted

Eestis suitsetab 22%-i elanikkonnast, neist 17%-i on igapäevased suitsetajad, kellest 48%-i ei kaalu loobumist. Vähem kahjulikke tubakatooteid kasutab vaid 4,8%-i elanikkonnast. Sigaretid on kõige ohtlikum tubakatoode ja selle kasutamise kahjude vähendamiseks on oluline, et sigarettide suitsetajad teaksid erinevate alternatiivsete tubakatoodete teaduslikul infol põhinevaid vähem kahjulikke omadusi võrreldes sigarettidega. 72% Eesti elanikest arvab, et tervishoiupoliitika peaks tagama, et tubaka- ja nikotiinitoodetest mitte loobujad kasutaksid vähem kahjulikke alternatiive , seega saab öelda, et ühiskonna ootus on ühtlasi see, et inimesi antud teema haritaks.

Alternatiivsed tubakatooted, suitsuvabad tubakatooted, vähem kahjulikud tubakatooted - üldjoontes mõeldakse nende all samu asju. Kuid need jaguvad erinevatesse kategooriatesse lähtuvalt tehnoloogiast. Kas tead, mis vahe on e-sigaretil ja kuumutataval tubakal? Kui tead, on hästi, kui ei tea, on ka hästi, aga lisaks saad kohe teada.

Kuumutatav tubakas

Kuumutatav tubakas on tooterühm, mille puhul glütserooli sisaldavat tubakat kuumutatakse elektroonilises seadmes. Tubakas kuumeneb piisavalt, et vabastada nikotiini ja tubaka maitse, kuid ei hakka põlema. Kasutaja hingab sisse aerosooli ja nikotiin imendub kopsude kaudu. See ei sisalda tõrva ega tekita suitsu, mis omakorda tähendab, et kahjulike ja potentsiaalselt kahjulike ainete sisaldus on sigarettidest keskmiselt 90-95% väiksem. Tubakatoodete tõmbamist imiteeriva masinaga tehtud laborikatsetest on selgunud, et kuumutatava tubaka sissehingatavas aerosoolis on umbes kolmandik vähem nikotiini kui sigaretisuitsus. Kuumutatava tubaka aerosoolil puudub ka negatiivne mõju siseõhu kvaliteedile.

Neil, kes on otsustanud sigaretid vahetada kuumutatava tubaka vastu, on tuvastatud kliinilise uuringu käigus negatiivsete mõjude vähenemine tervisenäitajatele. Teadustööst selgus, et sigarettide asendamine kuumutatava tubakaga parandas inimorganismi biomarkereid. Ka hambad püsivad valgemad: kuumutatava tubaka kasutamisel on hammaste värvimuutusele mõju väiksem kui sigarettide kasutamisel.

E-sigaretid

Elektroonilised sigaretid, laiemalt tuntud kui e-sigaretid on suitsuvaba tootegrupp, kus nikotiin on nn elektroonilise sigareti vedelikus. Vedelik sisaldab glütserooli ja propüleenglükooli. Elektrooniline seade soojendab vedelikku ja see tekitab auru, mida kasutaja sisse hingab. Nikotiin imendub kopsude kaudu. Vedelikule lisatakse sageli maitseaineid. Elektroonilisi sigarette on mitut tüüpi ja kasutaja riskide vähendamiseks on oluline, et tooteid soetatakse usaldusväärsetelt ettevõtetelt.

E-sigarettide nikotiinisisaldus sõltub toote vedeliku, seadme kui tarvitamise eripäradest, kuid arvestades proovivate mitte suitsetajate mitte sõltuvusse sattumist, on saadav nikotiinikogus väiksem sigarettidest, mille sõltuvus tekib pooltel proovijatel. Sarnaselt kuumutatavale tubakale on leitud, et e-sigaretid sisaldavad 90-95%-i vähem kahjulikke keemilisi ühendeid, mis tähendabväiksemat passiivse suitsetamise mõju ning paremat siseõhu kvaliteeti. Märgatav on ka kliiniliste markerite paranemine sigarettide vahetamisel e-sigarettide vastu.

Nikotiinipadjad, snus

Huuletubakas (snus) on huule alla asetatud tubakakotike, mis on eriti populaarne Rootsis. Nikotiini vabanemiseks pole vaja põlemist. Sülg vabastab nikotiini, mis imendub läbi suu limaskestade. Eestis on snus`i müümine keelatud, kuid omamine on legaalne. Eestis on lubatud müüa “valget snus`i”, mis on tegelikult tubakavabad nikotiinipadjad. Mõistagi on tegemist suitsuvabade toodetega. Teadusuuringute järgi on nikotiinipadjad sobilikud tooted sigarettidega seonduvate kahjude vähendamiseks .

Igal kasutajal tuleks olla piisavalt teadlik, kas kasutatav konkreetne toode on vähem kahjulik, mille osas aitab kindlasti otsust teha asjaolu, kas konkreetse toote kohta on tehtud teadusuuringuid, mis lubavad väita nende väiksemat kahjulikkust võrreldes sigarettidega.

Märkused

NB! "90-95 protsenti vähem" tähistab mitmete kahjulike kemikaalide (v.a nikotiin) sisalduse keskmist vähenemist võrreldes võrdlussigareti suitsuga. See ei tähenda tingimata riski 90-95-protsendilist vähenemist.

