Rohepööre koos karjääripöördega: piir auto- ja tehnoloogiasektori vahel hägustub aina enam

Muutustega kohanemine on osa elust ning mida päev edasi, seda olulisemaks kohanemisvõime muutub – seda nii indiviidi tasemel kui ka laiemalt. Viimase paari aastakümne suurimaks märksõnaks on tehnoloogiline võidukäik ning sellega avanenud uued võimalused, paranenud efektiivsus ning võimalus teha asju jätkusuutlikumalt. Uusi lahendusi ja lähenemisi soovitakse kõigis valdkondades ära kasutada, see aga nõuab muutuseid nii ettevõtetelt kui ka töötajatelt.

Suurte tööstusharude – näiteks autotootmise – üleminek uutele jätkusuutlikele tehnoloogiatele nõuab, et suured muutused leiaks aset ka tööturul. Nii uued kui ka juba meeskonda kuuluvad töötajad peavad suutma omandada uued kompetentsid ning konkurentsivõimelisena püsida soovivad tööandjad peavad tagama, et nende tööpere sammub muutuva maailmaga samas rütmis ning et töötajatele pakutaks vajalikku tuge, et pidevalt muutuvate nõudmistega kohaneda.

Sellisest lähenemisest leiab palju häid näiteid. Briti luksusautode tootja Jaguar Land Rover, kelle fookuseks on jätkusuutlik tulevik ning tulevikukindlate elektriliste sõidukite turule toomine, teatas möödunud aasta lõpus, et õpetab tulevikuvajadusi arvestades järgmise kolme aasta jooksul ümber enam kui 29 000 inimest. Tuhanded töötajad on vajalikud ümberõppeprogrammid juba läbinud.

Lisaks sellele keskendub tootja oma meeskonda uute oskustega inimeste leidmisele. Margi enda ja selle edasimüüjate juures oli juba 2022. aasta lõpus koolitamisel ligi 10 000 praktikanti, kellele lisandub tänavu veel sadu inimesi. Tulevikuoskuste programmi eesmärgiks on tagada, et kogu personalil oleksid olemas vajalikud oskused uue põlvkonna elektrifitseeritud, digitaalsete ja autonoomsete sõidukite arendamiseks, hooldamiseks ja müümiseks. Samuti on oluline tagada, et töötajad suudaks edukalt töötada tänapäevases töökeskkonnas – näiteks vajadusel kodukontorist.

Ärikohtumine büroos (Shutterstock)

Pidev muutustega kohanemine ja uute lähenemiste piloteerimine kirjeldavad IT-ettevõtte Helmese personalijuhi Maris Viirese sõnul tänast tööturgu hästi. „Jätkuva trendina saab välja tuua näiteks hübriidtöö, mis on siiani paljudele organisatsioonidele suureks väljakutseks, sest tehnilised oskused, iseseisev planeerimine, otsustamine, enese motiveerimine on vaid mõned oskused, mis vajavad hübriidtöö raamistikus arendamist,“ rääkis ta tööturu trendidest.

Tehnoloogilise arengu rütmis peavad arenema ka tööandjad

Jaguar Land Roveri suur eesmärk muutuda nähtavas tulevikus täielikult elektriliseks autotootjaks hõlmab muutuseid praktiliselt kõigis ettevõtte tegevusvaldkondades. Kuna autotööstus on läbimas üht suurimat arengusammu selle ajaloos – täielikku elektrifitseerimist – peavad sellega kohanema praktiliselt kõik sektoriga seotud töötajad, alates disaineritest kuni hooldus- ja müügispetsialistideni välja.

Hetkel pakub umbes 80 protsenti kõigist Jaguar Land Roveri ametlikest edasimüüjatest elektriautode hooldust. Selleks, et seda protsenti veelgi tõsta ning tagada, et kõik tehnikud mõistaks detailselt ka elektrisõidukite hingeelu, pakub tootja tänavu pea kõigile tehnilistele spetsialistidele koolitusi, et nad viimaste tehnoloogiliste arengutega kurssi viia. Lisaks tehnikutele plaanib Jaguar Land Rover ümber õpetada tuhandeid teisi tippspetsialiste, kes keskendusid seni sisepõlemismootoriga autodele, kuid kes saavad ümberõppe tulemusel nüüd oma tähelepanu pöörata tulevikukindlatele elektrifitseeritud ja autonoomsetele sõidukitele.

Range Rover Sport (tootja foto)

Täiendavate oskuste omandamine ei ole vajalik vaid muutuva töö ära tegemiseks, vaid ka ohutuse vaatest – kuna elektriautode tootmine Jaguar Land Roveri tehastes kogub hoogu, vajavad kõikide tasandite töötajad koolitusi, et mõista, kuidas kõrgepingesüsteemidega ohutult ümber käia. Kõige selle kõrval võtavad paljud töötajad enda kanda ka uued rollid, mida varem olemas ei olnud või mis sobivad lihtsalt muutuste ajastul nende oskuste ja huvidega paremini.

Ka Viirese sõnul on tänasel tööturul olulise trendina näha traditsioonilistest rollidest lahti ütlemist, vähem keskendumist sellele, mida on varem tehtud ja lähenemist, kus töötajatel lubatakse tegeleda sellega, mida nad soovivad teha või mida nad usuvad, et nad suudavad teha. „Inimesed soovivad töötada organisatsioonides, mida iseloomustab väärtuspõhine kultuur, personaalne ja toetatud arenguteekond, paindlik töökorraldus, tugev meeskonnatunne ja juhtimiskultuur,“ selgitas ta.

Näiteks Karl “Freddy” Gunnarsson, Jaguar Land Roveri juhtelementide insener, töötas alles hiljuti meeskonnas, mis tegeles diiselkatalüsaatoritega. Möödunud aasta algusest töötab Gunnarsson aga akumeeskonnas, kus on tema rolliks koos oma tiimiga tõsta Jaguar Land Roveri akude energiatihedust, et seeläbi sõidukite sõiduulatust suurendada.

„Üleminek sisepõlemismootorilt elektrilisele oli üsna lihtne. Mõlemad nõuavad head arusaamist materjalide keemiast ja ma sain pühendada umbes 30 protsenti oma ajast iseseisvale õppimisele. Nüüd, töötades elektrisõidukite kallal, näen programmi pikaajalist potentsiaali ja seda, kuidas see ettevõtte „Reimagine“ strateegiat toetab,“ rääkis Gunnarsson enda karjäärialasest muutusest.

Range Rover interjüür (tootja foto)

Tehnoloogiasektori töötajad autotööstusesse

Lisaks olemasolevate töötajate ümberkoolitamisele paneb Briti tootja palju rõhku ka uute töötajate leidmisele – eriti neile, kes hiljuti oma endise tööandja poolt hüljati. 2022. aasta novembris teatas Jaguar Land Rover, et palkab Suurbritannias, Iirimaal, USAs, Indias, Hiinas ja Ungaris digitaal- ja inseneritöökohtadele üle 800 uue töötaja.

Möödunud aasta tehnoloogiasektori koondamiste taustal avas Jaguar Land Rover ka uue tööportaali, et tehnoloogiasektoris tööta jäänud inimestele uusi karjäärivõimalusi pakkuda. Kuna ettevõttest saab lisaks elektrifitseeritud sõidukite tootjale ka digitaalne ja andmepõhine organisatsioon, hõlmavad pakutavad rollid valdkondi nagu autonoomia, tehisintellekt, elektrifitseerimine, pilvetarkvara, andmeteadus, masinõpe ja palju muud.

Tööandja usaldusväärsus ning tunne, et töötaja oma töötajatest hoolib, on iga päevaga ka tööotsijate jaoks olulisemaks muutumas. „Üha enam saadakse jätkusuutlikkuse kontekstis aru, et lisaks targale planeedi ressursside kasutamisele peame hoidma ka oma inimesi ja mõtlema, kuidas tööandjana tagada võimalikult pikk ja terve karjääriteekond, mis toetab oma tõelise potentsiaali ära kasutamist. Kindlasti panustavad tööandjad täna rohkem vaimse ja füüsilise tervise toetamisele ning see on ka üks olulistest kriteeriumitest, mille alusel tööandjaid valitakse,“ selgitas Viires.