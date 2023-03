Ajad muutuvad: odava ehitushinna asemel eelistatakse kvaliteeti ja jätkusuutlikku tulemust

Tööstus- ja eraehituste peatöövõtu ning projektijuhtimisega tegelev Oreta Grupp OÜ on noor ettevõte, mille eesmärk on olla kliendi kõrval protsessi algusest kuni hoone valmimiseni, ehitada läbipaistvalt ning kasutada oma töös uusi, energiatõhusaid ning jätkusuutlikke materjale.

Oreta Grupi juhi Tauri Oleski sõnul on hinnaralli ehitusturul rahunenud ja huvi ehitamise vastu taas tõusuteel. „Tänane ehitusturg on suhteliselt stabiilne. Paljude ehitusmaterjalide osas on hinnaralli rahunenud ja võib-olla isegi kerges languses. Sama kehtib ka töövõtjate kohta. Muidugi võib suurem materjalipuudus ja hinnatõus olla veel ees seoses sõja kestmise ning seejärel juba sõja lõppemisega. Aga seda näitab juba aeg,” ütleb Olesk.

Ta lisab, et ehitamiseks on praegu tegelikult väga hea aeg, kuna kui materjalide ja tööde hinnad on stabiliseerunud, annab see võimaluse ehitusprojekti maksumust objektiivselt hinnata. „Endiselt on muidugi hind klientide jaoks küsimus number üks, ent meie näitame alati läbipaistvalt, kuidas meie pakutavate ehitusprojektide puhul hind moodustub. Ja võib öelda, et odav hind ei ole täna enam see ainus faktor, mille järgi otsus tehakse, vaid olulisemaks peetakse tulevase hoone materjalide ja ehituse kvaliteeti ning jätkusuutlikke ja energiasäästlikke lahendusi. Inimesed on aina teadlikumad – nad on huvitatud taastuvenergialahendustest ning efektiivsematest ja soojapidavamatest võimalustest nii kütte, elektritarbimise kui ka muude kommunikatsioonikulude osas.”

Oreta Grupiga algas meie koostöö eelmise aasta oktoobris ja seda tuttavate soovitusel. Tellisin ehitusettevõttelt Rävala 3/Kuke 2 büroopinna rekonstrueerimise ning olen väga rahul, sest tööd teostati tähtaegselt ja vastavalt minu ootustele kvaliteetselt. Mulle meeldib Oreta Grupi meeskonna asjaajamise korrektsus ja tähtaegadest kinnipidamine. Soovitan kindlasti neid ka teistele. Jüri Kuusk OÜ Matkar juhatuse liige

Läbimõeldud korrektne projekt säästab aega, raha ja närve

Ettevõtte põhilised tegevusalad on peatöövõtt ja projektijuhtumine. „Peatöövõtu roll algab juba oluliselt varem, kui kopp maasse lüüakse. Meie eesmärk on aidata klientidel jõuda soovitud nägemuseni projekti koostamise etapis, sest läbimõeldud ja korrektselt vormistatud projekt säästab aega, raha ja närve. Samuti on see garantiiks, et hoone valmib just sellisena, nagu klient soovib ja ette kujutab,” sõnab Olesk. „Meie teine teenus – projektijuhtimine – on aga heaks lahenduseks neile klientidele, kellel puudub veel visioon lõpptulemusest. Aitame leida ehitisele üheskoos kõige sobilikumad lahendused. Ühtegi klienti me tagasi ei lükka ja kuulame alati ära nii suured, keskmised kui ka väikesed projektisoovid.”

Oreta Grupp tegeleb nii rekonstrueerimiste kui ka uute hoonete ehitamisega põhiliselt era- ja tööstussektoris. Kui hetkel hõlmavad suurema osa igapäevategevusest erakliendid, siis aktiivselt hoitakse silma peal ka riigihangetel ning äriklientide projektidel. Kõige värskem valminud objekt on Tallinna kesklinnas Radisson SAS hotelli kõrval oleva 1500-ruutmeetrise vananenud büroopinna täielik rekonstrueerimine.

Oreta Grupp sai alguse 2020. aastal. „Tegelikult oli meil alati olnud peas mõtte alustada oma ettevõtlusega, kuid koguaeg jäi puudu julgusest. 2020. aasta lõpus sai julgus kokku võetud ja tehtud algust. Reaalselt esimene objekt algas 2021. aasta alguses, seega oleme aktiivselt tegutsenud ligi kaks aastat. Selle aja jooksul oleme oma meeskonda koolitanud ja soetanud uusi tarkvarasid, et kogu ehitusprotsessi juhtimine oleks kõigile läbipaistev ja arusaadav,” tutvustab ettevõtte juht. „Kui alustades oli meil tööl vaid üks objekti- ja üks projektijuht, siis täna on meie tugevuseks kokkuhoidev ja oma ala spetsialistidest koosnev meeskond.”

Meie koostöö Oreta Grupiga algas aastal 2021, kui tellisime neilt töökoja ehituse. Oreta Grupp täitis ehituse peatöövõtja rolli ja ehitas hoone koos partneritega. Töökoja suuruseks on 600 ruutmeetrit ning see sisaldab remonditöökoda, varuosade ladu ning olmeruume ja lisaks said hoone katusele paigaldatud päikesepaneelid. Mulle meeldib Oreta Grupi meeskonna juures nende professionaalsus ja kokkulepetest kinnipidamine. Nad on tellija jaoks väga hea partner, sest suudavad näha ka projektist kaugemale. Raul Vanem AS Viimsi Vesi juhatuse liige

Kõigil Oreta Grupi töötajatel on eelnev ehitusalane töökogemus, näiteks ühel projektijuhil on nii projektijuhtimise kui ka ettevõtte juhtimise kogemust enam kui 25 aastat. Ehitusinsenerid on diplomeeritud tasemetega 6 ja 7 ning ehitusjuhi tase on 5. Ettevõtte tugevus ongi Oleski sõnul just erialaline pikaajaline kompetents, soov pakkuda klientidele läbipaistvat ehitusprotsessi ning avatus uutele keskkonnasõbralikele ja energiasäästlikele materjalidele ning lahendustele. „Meil on olnud mitmeid kliente, kes ei ole ehitusega väga sina peal. Meie teeme kogu projekteerimis- ja ehitusprotsess partnerile arusaadavaks juba esimesel kohtumisel ja jätkame seda protsessi kuni hoone tervikliku valmimiseni. Selgitame erinevate materjalide ja töövõtete erinevusi ning anname omapoolseid soovitusi.”

Oreta Grupi eesmärk on kindlasti laieneda ehitusepeatöövõtu osas. 2023. aasta üks suuremaid plaane on laiendada oma tegevust kinnisvara arenduse osas ning jätkata investeeringutega meeskonda. Tänasel päeval on Oleski sõnul väga oluline osata töötajaid motiveerida. „Eks peale palga on järgmine suur motivaator aja planeerimine – meil poliitika on selline, et tööl ei pea istuma, kui töö on tehtud. Meil ei ole ettevõttes tööpäevad kella 8-17, vaid jagame omavahel koormuse ära ning oleme paindlikud kodukontorite osas. Oleme kõik väljas ühe asja eest: et kliendid saaksid kõigile oma soovidele, vajadustele ja võimalustele vastava kodu, kontori- või tootmishoone.”