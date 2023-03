Projekteerimisfirma Ribbon Consult: kuidas hoida tasakaalus kvaliteeti, kiirust ja hinda?

Ehitusliku insener-tehnilise projekteerimise ja nõustamisega tegelev Ribbon Consult OÜ on noore ja kirgliku meeskonnaga ettevõte, mis pakub personaalseid lahendusi, et iga kodu, kontor või muu hoone saaks parima teostuse. Ettevõtte tugevuseks on kiire tegutsemine, kvaliteetsed ja läbimõeldud projektid ja õiglane hind.

Ribbon Consult tähistab tänavu kuuendat tegevusaastat. Ettevõtte asutaja ja tegevjuht Evgeny Maksimov on eelnevalt töötanud nii projekteerimisbüroodes kui ka moodulmajasid ehitavas firmas. „Eelmistest töökohtadest sain suurepärased kogemused sellest, et suured asjad koosnevad väikestest osadest ehk edukas projekt sisaldab palju olulisi pisidetaile. Ühesuguseid vigu tehti muide nii väikeses kui ka suures ettevõttes, näiteks võib tuua puuduliku infovahetuse ning rumalad inimlikud apsud. Oluline on tasakaal kvaliteedi, kiiruse ja hinna vahel ning kuigi seda kuldset keskteed ei ole alati lihtne leida, on meil olemas oskused, arusaam ja võimekus projekti vastavalt tellija soovile õiges suunas muuta.”

Aastal 2015 hakkas Evgeny eraldiseisvalt projekteerimisega tegelema ning ta nendib, et kohe algusest muutus töö intensiivseks. „Meil oli kaks tugevalt plussi. Esiteks oli just tööle hakanud digitaalne ehitusregister, millega paljud meie eriala inimesed hakkama ei saanud. Lisaks on tänaseni paljudes büroodes projekteerija ja kliendi vahel keeleline barjäär, aga meie teenindame kliente nii eesti kui ka vene keeles.”

Alguses projekteeriti Ribbon Consultis enamjaolt eramuid ning suvilate ja korterite rekonstrueerimisi, aga aegamööda hakkasid projektid paisuma. Samuti on aastatega omajagu suurenenud teenuste valik: projekteerimisele ja nii-öelda asjaajamisele on lisandunud erinevad ekspertiisid, ehituslikud auditid, omanikujärelevalve, kasutusloa taotlemine. „Enne sõja algust mullu veebruaris oli turg väga aktiivne ja soosiv oli olukord meie jaoks ka koroona ajal. Meie sektor on selles mõttes väga hea, et klientidega ei pea füüsiliselt suhtlema. Juba enne koroonapuhangut oli meil palju suhtlemist klientidega digitaalselt ja tegime kohtumisi veebi teel,” ütleb tegevjuht.

Büroos töötab hetkel 7 inimest , kaetud on arhitekti, inseneri, sisekujundaja ja eriosade spetsialisti erialad. 2024. aastaks kasvab ettevõtte suurus tõenäoliselt juba 10 inimeseni ja plaan on kolida senisest kontorist avaramasse, ent jääda ikkagi Tallinna kesklinna Tornimäe majja. Tegevjuhi sõnul püüab ta aasta-aastalt vähem ise aktiivselt projektidesse sekkuda, sest reaalse projekti kokkupanek on ikkagi projektijuhtide töö ja tegevjuht peaks neid lihtsalt igapäevaselt kureerima. Ta usub, et töötajatele suurema vabaduse andmine ja nende usaldamine tasub end ära.

Ligi pool käibest tuleb riiklikest projektidest

2022. aastal oli ettevõtte käive pool miljonit, see aasta tundub käibe poolest olevat samuti edukas. Suure osa tööst teeb Ribbon Consult Riiki Kinnisvara ASile, samuti on tellijateks näiteks Rae ja Harku vallad, Narva linn ja Ida-Viru maakond. Eraklienditurul on suund tegevjuhi sõnul liikunud nii-öelda äkilistest projektidest eemale, sest järsk ehitushindade ja -materjalide tõus pani palju projekte seisma. „Pikaajalised partnerid tellivad ikka projekte edasi, kuid riskantsemad plaanid on jäetud ootama paremaid aegu,” nendib ta. „Üldiselt võib meie tegevuse jaotada kolmeks. Esiteks suured riigihanked ja võtmed-kätte projektid, mis moodustavad suurema osa ehk ligi poole käibest. Teiseks elamute projekteerimine, mis on viimased aastad olnud veidi passiivsem ja vähenenud umbes 20-30% võrra. Ja kolmandaks pisemad projektid, nagu rekonstrueerimised – neid on alati palju olnud.”

Viimaste aastate näited Ribbon Consulti osavõtul valminud või valmivatest objektidest on näiteks Pärnu Kutsehariduskeskuse osaline rekonstrueerimine, Enefiti administratiivkorpuse ehitus Auveres, Rahva Observatooriumi ehitamine Munalaskmes, Tabasalu Muusika- ja Kunstikooli rekonstrueerimine, Polli hooldekodu ehitus, Narva hooldekodu rajamine, hulga kortermajade ehitamine ning Tartu Annemõisa sotsiaalmajade rajamine. Lisaks Eestile on projekteeritud hooneid ka Inglismaale, Küprosele ja Saksamaale.

10 fotot Valik Ribbon Consult poolt tehtud töödest (galerii).

Universaalne nagu Šveitsi taskunuga

Evgeny sõnul on Eesti eripäraks, et siin jääb insenerilikku ressurssi aina vähemaks, sest vanakooli insenerid on küll tugevad spetsialistid, ent nad ei võta kuigi kergelt uusi asju omaks. „Noored aga läksid kõik IT-sektori buumi ajal õppima programmeerimist ja IT-arendust ning reaalse füüsika õppimine jäi varju. Tallinna Tehnikakõrgkoolist ja TalTechist küll tuleb insenere, ent mitte piisavalt. Projekteerimine on ala, kuhu on alati inimesi juurde vaja.”

„Oleme noored, paindlikud ja nutikad. Saame uutest programmidest hästi jagu, näiteks mullu toimunud ehitusregistri möödalaskmised olid meil kiirelt käpas. Projekte on meil olnud kõigis valdkondades, mis teeb meist laia profiili ja suurte kogemustega meeskonna,” räägib ta. „Oleme universaalne nagu Šveitsi armee taskunuga – tubli meeskonna ja partnerite abiga saame kõigega hakkama ega ütle kunagi tellijate soovidele „ei”. Meie meeskonna jaoks on kõige magusam hetk tühjale maatükile projekteeritud uhke hoone valmimine – see on nagu oma lapse sünd!”