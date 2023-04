Kuidas mõjutab baasintressidemäära kasv 2023. aastal investorite käitumist?

Aktsiaturgudel on käsil väljakutseid täis periood kuna majanduskeskkond on kasvavate intressimäärade ning inflatsiooni tõttu muutumas. Sellega seoses on näiteks S&P500 indeks kukkunud möödunud aasta tippaegadega võrreldes 20 protsenti.

Inflatsiooni mõju pehmendamiseks tõstis Ameerika Ühendriikide Föderaalreserv oma föderaalfondide lühiajalisi intressimäärasid ja vähendas oma võlakirju, mis aitab majandust jahutada ilma, et tekiks üldine majanduslangus.

Mõõdukas inflatsioon ja madalad intressimäärad olid kuni siiani kasulikud just riskantsematele varaklassidele, muuhulgas ka aktsiatele, kuid nüüd tekkinud ootamatult suur inflatsioonitõus on pannud Föderaalreservi muutma oma rahapoliitikat, mis omakorda on märgatavalt tõstnud 10-aastase võlakirjade tootlikust – mis on laiema võlakirjaturu etalon.

Ka aktsiaturgu mõjutavad kõrgemad interssimäärad kuna see võib mõjutada Ameerika ettevõtete tulu tulevikus ning seetõttu võivad aktsiad võrreldes võlakirjade ja muude finantsinstrumentidega olla vähem kasumlikumad kui nad muidu oleks. Suurima löögi saavad tõenäoliselt parimate hinna-kasumi marginaaliga aktsiad, mis on ülehinnatud, sealhulgas nii pikaajalise kasvupotensiaaliga kui ka tehnoloogiasektori aktsiad. Lisaks võivad ettevõtete kasumid edaspidi väheneda tänu laenamise kõrgemale hinnale, mis on tingitud intresside tõusust.

Need muutused on teravas vastuolus aktsiaturgude praeguste alustingimuste ja 2009. aasta finantskriisi viimastel päevadel valitsenud pigem healoomulise majanduskeskkonna vahel. Üle viimase aastakümnendi on majanduses domineerinud madalad intressimäärad ja mõõdukas inflatsioon, kus riskantsemad varaklassid on lõiganud sellest suurt tulu. Toetav rahanduspoliitika ja – keskkond on võtmetähtsusega selliste varade omanikele – olgu selleks aktsiad, kinnisvara või krüptovaluuta.

Praegune seis on aga selline, kus keskpangad kogu maailmas ning ka Ameerika Föderaalreserv jälgivad oma poliitika kujundamisel eriti pingsalt nii inflatsiooni, tööturgu kui ka majanduse seisu üldiselt. See aga teeb turgude hinnatippude liikumise sisuliselt ennustamatuks, mis on ajastuse ennustamise koha pealt aga võtmetähtsusega.

Intressimäärade muutmise mõju avaldub inflatsioonile väikese viitega, seega läheb aega, enne kui selle mõju täielikult avaldub. Inflatsiooni aeglustudes jaheneb ka tööturg, mis on esimene märk intressimäärade tulevasest aeglustumisest või üldse langusest ning turud saavad hakata uuesti taastuma ning kasvama, sealhulgas ka paljud riskantsemad varad.