Ühisrahastus avab esmakordselt võimaluse investeerida laenu päikesepargi arendusse

Balti riikides kasutatakse esmakordselt laenupõhist ühisrahastust päikeseenergia projekti elluviimiseks. Ettevõtmine saab teoks Leedu ühisrahastusplatvormi Letsinvest algatusel ning juba on avatud ka Vilniuse lähedale rajatava päikeseenergiaparki teine rahastamisvoor.

Projekti arendab enam kui 15 aastat päikeseenergeetikatööstuses tegutsenud ettevõte ning esimene rahastusvoor lõppes vaid kolme tunniga. Teises etapis kogutakse 1,7 miljoni euro suurune summa ning investorid saavad teenida kuni 11 protsenti aastaintresse.

Arendust asub vedama suurte kogemustega tegija

Päikeseelektriparki arendaval ettevõttel Vindo Solar BV on ette näidata enam kui 15-aastane kogemus päikeseenergeetika projektide elluviimisel Saksamaal, Itaalias, Hollandis, Belgias ja Leedus. Vilniuse lähedal Trakai piirkonnas asuva 4000 kWp päikeseelektripargi projekti viib ellu tütarettevõte UAB Senojo Tarpupio saulės elektrinė. Arendajad on juba hankinud pargi jaoks sobiva krundi, Riikliku Energiaregulatsiooni Nõukogu loa ja sõlminud lepingu Energiajaotusoperaatori ESO-ga. Plaani järgi saab arendaja ehitusloa sel kuul ning pargi arendustööd lõpetatakse sügisel.

"Pikaajalised ärisuhted tarnijatega ja saadud kogemus projektide elluviimisel võimaldavad meil valida päikeseelektrijaama komponente, võttes arvesse mitte ainult kvaliteeti, efektiivsust ja garantiisid, vaid ka päikesepargi teenindamise eripära kolmekümneks aastaks. Esimese seadmetellimuse tegime juba detsembris. Plaanime sellesse parki paigaldada metallkonstruktsioonid Corab ja Trina Solar Vertexi klaas/klaas 650 Wp päikesemoodulid," kommenteeris tehnilisi lahendusi päikesepargi arendaja Mindaugas Jaruševičius.

Päikesepargi arendaja Mindaugas Jaruševičius

Investoreid köidavad jätkusuutlikud projektid

Kinnisvara ühisrahastus on juba võitnud Leedus arendajate ja investorite usalduse – investeeringute summad kasvavad, rahastatavaid objekte lisandub ning turg kasvab iga aastaga. Letsinvesti juhatuse esimehe sõnul tunnevad turvalisi investeerimisviise otsivad inimesed üha enam huvi võimaluste vastu suunata raha mitte ainult tulusatesse kinnisvaraobjektidesse, vaid ka jätkusuutlikkuse väljakutseid esitavatesse projektidesse. „Juba mõnda aega on investorite hulgas märgata, et huvi roheenergiasse investeerimise vastu ei vaibu. Institutsionaalsete investorite prioriteedid ja Venemaa alustatud sõda Ukrainas muutsid vajaduse energiasõltumatust suurendavate investeeringute järele vaid veelgi pakilisemaks. Nii professionaalsed investorid kui perebüroode juhid, ettevõtete omanikud ja eraisikud otsivad võimalusi, kuidas oma rahalisi vahendeid mitte ainult kasumlikult, vaid ka jätkusuutlikult kasutada. Meie, olles investorite kogukonna poolt toetatud, otsime- võimalusi nende ootustele vastata. Esimeseks investeerimisekspertide poolt valitud objektiks sai päikeseelektripark Trakais,“ ütles Letsinvesti juhatuse esimees Kinduris, kelle sõnul on projektil kaks külgetõmbavat aspekti: päikesepargi arendaja on kogenud tegija ning riskid ettevõtmisel konservatiivsed.

Rohkem võimalusi ettevõtlusele ja investoritele

Letsinvesti juhatuse esimehe sõnul loovad ühisrahastusplatvormid ettevõtlusele rohkem võimalusi finantseerimisallikate mitmekesistamiseks ning rahastamise saamiseks reaalse ärilise vajaduse korral. Ühtlasi avavad rohelised laenupõhised ühisrahastused investoritele võimaluse valida investeeringuteks jätkusuutlikke projekte. „Päikeseelektriparkide rahastamine on meie esimene, kuid väga kindel samm päikeseenergia rahastamise turule. Traditsioonilised rahastajad kalduvad laenu andma suuremahulistele ja juba keskmise ehitusjärgu päikeseenergiaprojektidele. Usume, et keskmise suurusega ja ka väikesed päikesepargid soodustavad oluliselt päikeseenergia läbimurret ning muutuvad alternatiiviks inimestele, kes soovivad suunata oma investeeringuid jätkusuutlikkuse suunas. Paindlikum ja arendajate vajadustele vastav rahastus on atraktiivseks alternatiiviks säästva energia projektide arendajatele ja investoritele, kes ei kahtle rohelise energia perspektiivis,“ kommenteeris V. Kinduris päikeseenergia finantseerimisturu võimalusi.

Kolm rahastamisetappi

Esimeses ühisrahastuse etapis koguti kolme tunniga ligi 260 000 eurot. Teises, kõigile avatud etapis kogutakse 1,7 miljoni euro suurune laenusumma. „Vahendid suunatakse seadmete ostu ja paigaldusse. Investorite raha kaitseme soetatava tehnika, ettevõtte aktsiate ja krundile seatud hüpoteegiga ning ettevõtte käendusega,“ selgitas V. Kinduris investeerimistingimusi. Kokku kogutakse Trakais arendatava päikeseelektripargi jaoks laenu 2 560 000 eurot. Laen antakse üheksaks kuuks.