Revolutsioon lepinguhalduses: Kuidas tehisintellekti kasutamine lepingute halduse protsessi muudab

Tänapäeva kiire tempoga ärikeskkonnas on efektiivne lepingute haldamine olulisem kui kunagi varem. Ettevõtted vajavad paindlikke ja tõhusaid lahendusi, et luua, mõista ja hallata kõiki oma olulisi lepinguid. Traditsiooniline lepingu elutsükli haldamise (CLM) tarkvara või dokumendihaldussüsteem võimaldab neid protsesse teatud ulatuses optimeerida, kuid nii mõneski aspektis on veel arenguruumi. Siin tuleb mängu tehisintellekt (AI), mis muudab lepingute haldamist põhjalikult, pakkudes varasemaga võrreldes suuremat tõhusust ja täpsust ning kasulikke lisafunktsioone.

Selles artiklis uurime, kuidas tehisintellekt muudab kolme olulist lepingute haldamise aspekti: lepingute loomist ja allkirjastamist, ettevõtte lepingute sisulise poole mõistmist ning lepingute portfelli haldamist.

Lepingute loomine ja allkirjastamine

Traditsiooniline CLM-tarkvara tugineb sageli eelnevalt loodud lepingupõhjadele või lepingu osade teekidele, mis ei pruugi sobida igale ainulaadsele ärivajadusele ja ettevõttele. Lisaks võib pooltevaheline koostöö ja lepingu punktide läbirääkimine olla tülikas, põhjustades segadust ja vigu. Kui leping on läbi räägitud, siis isegi allkirjastamine ei pruugi olla kõige lihtsam ülesanne. Sageli nõuab see rohkelt koordineerimist ja erinevate digiallkirjastamise lahenduste kasutamist.

AI muudab lepingute loomise protsessi põhjalikult, analüüsides juba olemasolevaid lepinguid ja ärinõudeid, et luua spetsiifiliste vajaduste jaoks kohandatud lepingupõhjad. Lisaks võimaldavad AI-toega tööriistad reaalajas koostööd ja läbirääkimisi, pakkudes nutikaid soovitusi ja teadmisi, mis tagavad sujuvama lepinguläbirääkimiste protsessi. Lõpuks võib AI optimeerida ka lepingu allkirjastamise protsessi, juhtides e-allkirjastamise töövooge nutikamalt.

Ettevõtte lepingute parem mõistmine

Igas suuremas ettevõttes tuleb tegeleda paljude erinevate lepingutega ja nende kõikide käsitsi läbivaatamine on väga ajamahukas tegevus. Samuti on inimlike eksimuste oht see, mis toob kaasa võimalikke möödalaskmisi kasvatades äririski. Pidevalt muutuvatele seadustele, määrustele ja tööstusstandarditele vastavuse tagamine on keeruline ka traditsioonilise CLM tarkvara puhul, kuna see nõuab sageli käsitsi värskendamist ja pidevat valvsust muudatuste osas.

Tehisintellekt võib lepinguid kiiresti analüüsida ja tuvastada kriitilisi kitsaskohti, küsitavaid tingimusi ning potentsiaalseid riske ja valdkondi ning seeläbi on lõpptulemuseks kvaliteetsemad lepingud, kui neid manuaalselt üle vaadates. See võimaldab ettevõttel teha paremaid otsuseid ning vähendada kulusid ja vigade tõenäosust.

Tehisintellekt võib ka jooksvalt jälgida ja hinnata lepingute vastavust kehtivate regulatsioonidega ja sellega seotud riskidega ning kohandada lepinguid automaatselt regulatsioonide ja standardite muutustele. See aitab organisatsioonidel riskidega proaktiivselt tegeleda ning aidata vähendada võimalikke õiguslikke ja finantsilisi tagajärgi.

Parem ülevaade lepingute portfellist

Tavapärasel dokumendihalduse programmil võib puududa piisava sügavusega otsinguvõimekus, muutes konkreetsete lepingute või tingimuste leidmise suures andmebaasis keeruliseks. Lepingu tähtaegade jälgimine ja meelespidamine võib olla ajamahukas ning taas inimlikele eksimustele avatud, põhjustades oluliste tähtaegade möödalaskmist ja potentsiaalseid vaidlusi.

Tehisintellekti põhised otsingufunktsioonid võimaldavad aga kiiresti ja täpselt leida konkreetseid lepinguid või tingimusi ka suurest andmebaasist, parandades efektiivsust ja säästes väärtuslikku aega. Tehisintellekti abil saab automatiseerida oluliste kohustuste jälgimist ja saata meeldetuletusi lähenevate tähtaegade kohta, vähendades tähtaegade möödalaskmise riski ja tagades õigeaegse lepingute täitmise. Tehisintellekt võib luua ka informatiivseid aruandeid ja analüüse lepingute täitmisest, vastavusest ja riskide väljendusest, võimaldades organisatsioonidel teha andmepõhiseid otsuseid ja optimeerida lepingute haldamise protsessi.

Kokkuvõttes kaasneb tehisintellekti kasutuselevõtuga tõsine revolutsioon lepingute elutsükli halduses. AI kasutamine pakub olulisi eeliseid traditsiooniliste tarkvarade ees, võimaldades organisatsioonidel tõhusamalt luua, mõista ja hallata oma lepinguid ning pikas perspektiivis tuues endaga kaasa paremaid äritulemusi. Kuna tehisintellekt areneb jõudsalt edasi, suureneb selle mõju lepingute haldusele ja laiemale ärikeskkonnale, muutes selle ettevõtetele konkurentsis püsimiseks lausa hädavajalikuks.

Agrello’s oleme alustanud oma AI-teekaardi elluviimisega. Meie visiooniks on luua tehisintellektipõhine juriidiline abimees, keda me kutsume Agrello Codriver’iks. Esimese sammuna tutvustame Agrello Codriverit lepingute lugejana. Agrello platvormil on nüüd AI abiga lihtne esitada lepingu kohta Codriverile erinevaid küsimusi ja otsida faili sees konkreetseid lõike. Tegemist on muidugi alles esimese sammuga pikal teel, kuid juba täna suudame luua isaväärtust, mis varem kättesaamatu oli.

Kui sinus äratas käesolev lugu uusi mõtteid ja sinu ettevõte on lepingute halduse platvormi kasutamisest huvitatud, siis miks mitte valida just Agrello oma partneriks.

Tule ja proovi ise tasuta järele Agrello kodulehel või loe meie kodulehelt lähemalt, kuidas kliendid on Agrellot seni kasutanud!

Jarmo Tuisk on Agrello tootearenduse juht. Artiklis kasutatud pildid on autori looming koostöös tehisintellektiga.