DelfinGroupi suuraktsionärid pakuvad dividendiliidri aktsiaid avalikul pakkumisel fikseeritud hinnaga

Eesti investorite seas populaarse Läti finantsettevõtte DelfinGroup suuremad aktsionärid pakuvad avalikul pakkumisel kuni 2. juunini 2023 võimalust osta ettevõtte aktsiaid enam kui 10-protsendilise allahindlusega (mahuga kaalutud keskmisest aktsiahinnast veebruarist aprillini). Kokku läheb müüki veidi enam kui 10% Baltimaade ühe parima dividendimaksja aktsiatest.

DelfinGroup kaks suuremat aktsionäri pakuvad avalikul pakkumisel müügiks umbes 4,6 miljonit DelfinGroupi aktsiat, mis moodustab 10,3% kogu DelfinGroupi aktsiatest. Aktsiaid pakutakse hinnaga 1,35 eurot aktsia kohta, mis on 10,6% madalam DelfinGroupi keskmisest mahuga kaalutud aktsia hinnast Nasdaq Balti börsil kolme kuu jooksul alates veebruarist kuni aprillini 2023.

DelfinGroupi ühe suuromaniku Agris Evertovskise sõnul on tegu võimalusega osta avaliku pakkumisel teel turuhinna kõikumiste väliselt oma soovitud kogus Baltimaade ühe parima dividenditootlusega börsiettevõtte aktsiaid. Viimase dividendide väljamakse kuupäeva (17.04.2023) aktsiahinna põhjal kujunes DelfinGroupi aktsiate viimase 12 kuu dividendimaksete tootluseks 8,1%.

„DelfinGroup oli 2022 aasta tegelike dividendiväljamaksete põhjal Nasdaq Balti börsi põhinimekirja ettevõtete seas tootluselt teisel kohal ja ainus kvartaalseid dividende maksev ettevõte. DelfinGroup maksab dividende kvartaalselt, kuna peab oluliseks oma aktsionäridele nende investeeringult regulaarse tulu maksmist. Lisaks dividendimaksetele oli DelfinGroupi aktsia üks vähestest, mis 2022. aasta kokkuvõttes ei teinud läbi suurt langust ja aasta kokkuvõttes aktsia hind hoopis kasvas umbes 6%,“ selgitas Evertovskis.

Aktsionärid otsustasid müüa aktsiaid avaliku pakkumise korras, sest suurema koguse aktsiate börsi vahendusel müüki panek ei pruugi olla teostatav madala likviidsuse tõttu.

„Aktsionäride eesmärgiks on läbi oma osaluse vähendamise suurendada DelfinGroupi vabalt kaubeldavate aktsiate hulka, mis tõstab ettevõtte aktsiate likviidsust ja kauplemisaktiivsust, muutes nii aktsiad kõigi investorite jaoks atraktiivsemaks. Samuti soovivad aktsionärid mitmekesistada oma varasid ja investeeringuid. DelfinGroup on hästi juhitud, majanduslikult tugev ja läbipaistev ettevõte, kes avaldab regulaarselt börsil oma majandustulemusi. DelfinGroup on ühtlasi ka enimkaubeldud Läti ettevõte Nasdaq Balti börsil,“ lisas Evertovskis.

Mõlemad aktsiaid pakkuvad suuraktsionärid jäävad ka avaliku pakkumise tehingu järel DelfinGroupi suurimateks aktsionärideks. Aktsiaid müüvate aktsionäride osalus kokku on täna 82% protsenti ja tehingu täismahus läbi viimise järel 72% protsenti.

DelfinGroupil pole Eestis äritegevusi, kuid ettevõtte ligi 6300 aktsionärist on ligi 70% Eesti eraisikud ja ettevõtted, mis teeb ettevõttest ühe suurima eestlastest investorite hulgaga ettevõtte maailmas.

DelfinGroupi 2023. aasta esimese kvartali müügitulu kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 46%, ulatudes 11,1 miljoni euroni. Ettevõtte EBITDA kasvas 3,9 miljoni euroni, mis on 53% rohkem kui 2022. aasta esimeses kvartalis. Maksueelne kasum suurenes 16% võrra, jõudes 1,8 miljoni euroni. Lisaks on DelfinGroupi laenuportfell aasta algusest kasvanud 9%, ulatudes 73,5 miljoni euroni.

DelfinGroup on alates 2010. aastast olnud igal aastal kasumlik, tagades samal ajal püsivalt kõrged kasvumäärad. Ettevõte demonstreerib konkurentsivõimelisi näitajaid ka börsil, pakkudes investoritele head dividenditootlust ja säilitades kasvupotentsiaali.

DelfinGroupi investoritele tagab regulaarset tulu ettevõtte Balti turule unikaalne dividendipoliitika - igas kvartalis on aktsionäridele dividendidena makstud vähemalt 50% ettevõtte kasumist. Ettevõtte poolt kuni 16. maini 2023 tehtud dividendimaksete põhjal on DelfinGroup viimase 12 kuu jooksul maksnud dividende 5,5 miljonit eurot ehk 0,121 eurot aktsia kohta. Võttes aluseks aktsiahinna Nasdaq Riga börsi 16. mai 2023 kauplemisperioodi lõpus andis see aktsionäridele väga hea 8% dividenditootluse. Seejuures oleks dividenditootlus viimase 12 kuu jooksul makstud dividendide ja avaliku pakkumise aktsia müügihinna (1,35 eurot) põhjal 9%.

•DelfinGroupi aktsiaid saab osta 22. maist kell 10:00 kuni 2. juuni kella 15:30ni.

AS DelfinGroupist

AS DelfinGroup on litsentseeritud tehnoloogiapõhine finantsteenuste ettevõte, mis asutati 2009. aastal ning tegutseb kaubamärkide Banknote ja VIZIA all. Ettevõte arendab ja pakub pidevalt tarbimis- ja pandilaene, pensionäridele välja töötatud laene, „osta kohe, maksa hiljem“ laenu, samuti kasutatud kaupade müüki nii veebis kui ka enam kui 90 esinduses üle Läti. Keskmiselt väljastatakse kuus 35 000 laenu, mida teenindab AS-i DelfinGroup enam kui 300 töötajast koosnev professionaalne meeskond. Ettevõttel on kokku üle 400 000 registreeritud kliendi. Alates 2014. aastast on AS DelfinGroup Nasdaq Riia börsil tuntud võlakirjade emiteerijana ja alates 2021. aastast Balti Põhinimekirja aktsiaemitendina. Ettevõtte IPO 2021. aastal tõi juurde 6000 uut aktsionäri. Ettevõte maksab regulaarselt oma aktsionäridele dividende. 2023. aasta esimeses kvartalis kasvas ettevõtte netolaenuportfell 73,5 miljoni euroni, EBITDA ulatus 3,9 miljoni euroni ning maksueelne kasum 1,8 miljoni euroni. Ettevõtte jätkusuutlikkus põhineb keskendunud ettevõtte juhtimisel, fintech-innovatsioonil, vastutustundlikul laenamisel, finantskaasamisel ja ringmajanduse soodustamisel. Ettevõte on alates 2010. aastast olnud igal aastal kasumis.

Tegemist on reklaamiga. (1) SIA L24 Finance; (2) SIA EC finance poolt pakutavate ASi DelfinGroup aktsiate avalike pakkumiste kinnitatud prospektid on avaldatud veebilehel https://bank.lv/. Prospektide kinnitamist ei käsitleta aktsiate ostuettepanekuna või pakkumisena. Vajadusel pea nõu spetsialistiga. Enne pakutavatesse aktsiatesse investeerimist tutvu tähelepanelikult prospektidega, et mõista võimalikke riske ja kasusid.