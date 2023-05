Glamox hakkas tootma Keilas valgusteid taaskasutatud alumiiniumist

Rohetiigri Akadeemias osalev Glamox astus olulise sammu keskkonnasäästlikuma tootmise suunal, võttes profiilvalgustite tootmisel peaaegu täielikult kasutusele taaskasutatud materjalist alumiiniumi ning saates ringlusesse 90% tootmisjäätmetest, mille tulemusel pole ühtki tootmisjääki tarvis enam jäätmeteks ladestada.

C80 uue generatsiooni valgustid on toodetud taaskäideldud alumiiniumist profiiliga Foto: Glamox AS

Glamox on Norra päritolu Eestis tegutsev Euroopa juhtiv valgustite tootja ja valguslahenduste pakkuja. Kuulume Rohetiigri Akadeemia 3. lendu, kus seadsime eesmärgiks kestlikuma ärimudeli saavutamise. Tööstusettevõttena on meil selgelt oluline roll ja mõju nii meid ümbritsevale keskkonnale kui ka kogukonnale ja majandusele laiemalt, mis ajendaski otsima ja leidma täiendavaid jätkusuutlikke äripraktikaid.

Tippjuhtkonna heakskiit kestliku äristrateegia rakendamisel on kriitilise tähtsusega

Astusime Glamoxiga esimesi samme vastutustundliku ettevõtluse suunal juba enne Rohetiigri programmiga liitumist: meil on integreeritud juhtimissüsteem, mis on sertifitseeritud nii kvaliteedi-, keskkonna-, töötervishoiu ja -ohutuse kui ka energiajuhtimise alal. Samuti oleme kaardistanud oma heitmed kõigis kolmes skoobis.

Programmi raames moodustasime tuumikmeeskonna ning seadsime varasemast konkreetsemad vastutusalad, mis toetaksid eesmärkidega kiiremat edasiliikumist. Kokkuvõttes läks muutuste juhtimine ettevõttes üsna ladusalt ning seda suuresti tänu õigesti valitud meeskonnale. Samuti on Glamoxis kestlikkuse initsiatiivide elluviimise aluseks tippjuhtkonna tugi ning ettevõtte strateegiline suund selle temaatika arendamiseks – ilma nendeta oleks ilmselt igas ettevõttes keeruline loota suuri tulemusi.

i80 valgustid on nüüd plastivabas pakendis. Foto: Glamox AS

Esialgu seatud konservatiivsed eesmärgid said korralikult ületatud

Kestliku ärimudeli elluviimiseks keskendusime Glamoxi meeskonnaga eeskätt lühiajalistele eesmärkidele ning soovisime saavutada n-ö kiiresti käega katsutavaid tulemusi, mis oleksid selgelt mõõdetavad. Tagantjärele tõdeme, et olime eesmärke seades ehk isegi liiga ettevaatlikud, sest saavutatud tulemused on kõnekad ja said paremad, kui oleksime arvanud.

Esimese asjana seadsime 2022. aasta lõpus sihiks saata edaspidi 90% meie tootmises tekkivatest jäätmetest ringlusesse ning ladestada 0%. Esialgu küll ainult esimese kvartali tulemuste põhjal saame öelda, et see eesmärk sai täidetud – ringlusesse läks koguni 91% jäätmetest ning ladestamisele 0%. Ka tulevikusihid on ambitsioonikad – nimelt oleme seadnud eesmärgiks kasvatada praegune ringlusesse saadetavate jäätmete hulk 2024. aastaks 95 protsendini.

Järgmisena võtsime eesmärgiks, et 40% profiilvalgustite tootmisel kasutatavatest alumiiniumprofiilidest oleksid toodetud taaskäideldud materjalist. Siinkohal pidime arvestama, et muutuse rakendamine saab olema järkjärguline, sest eesmärgi seadmise ajaks olime varunud tootmismaterjale juba mitme tootegrupi jaoks ning planeeritud on mitme tootegrupi asendamine uue generatsiooniga. Mõistsime, et muutuste tegelikku mõju saame näha siis, kui vanad tooted on täies ulatuses tootmisest maas. Sellegipoolest näitavad esialgsed kalkulatsioonid, et 2023. aasta lõpuks on koguni 99,57% müüdavatest profiilvalgustitest valmistatud just taaskäideldud materjalist. Selleks, et saaksime ise paremini aru, mis on selliste muudatuste tegelik mõju, ning suudaksime seda ka oma klientidele tõestada, oleme juurutanud toote keskkonnadeklaratsioonide (EPD) generaatori ja anname järk-järgult välja EPDsid oma toodete kohta. Meie eesmärk on katta sellise infoga kogu meie tooteportfell.

Transpordi optimeerimisel on oluline võimalikult palju tooteid ühe veoga saata. Pakkeviisi muudatuse järel mahub meie C35 ja C95 ruudukujulisi valgusteid ühele alusele senise 26 asemel 40 tükki. Foto: Glamox AS

Kolmanda suure eesmärgina otsustasime vähendada penoplasti kasutamist toodete pakkimisel poole võrra. Arvestades pakenditega seotud muudatusi ja aasta jooksul tootmisest välja minevaid tooteid, on tänaseks selge, et aasta lõpuks oleme vähendanud penoplasti kasutust mitte 50%, vaid koguni 73%. Üldiselt olemegi seadnud Glamoxis eesmärgiks tarnida klientidele meie toodetega võimalikult vähe erinevat liiki pakkematerjali ja seeläbi hõlbustada klientide jaoks nii toodete lahtipakkimist kui ka jäätmete sorteerimist.

Asjaolu, et Keilas tegutseva Glamoxi emaettevõte Glamox Group tegutseb rohkem kui 60 riigis, tähendab suurt rolli ka logistikal ja transpordil, millega tooted edasimüüjateni jõuavad. Seetõttu seadsime ka siinkohal eesmärgiks leida viise, kuidas vähendada ostetava transpordi kuluprotsent vahemikuni 3,5–3,9. Tänase seisuga oleme selle eesmärgi juba saavutanud ja seda leidlike uuenduste kaudu: näiteks Hispaania puhul kasutame multimodaalset transporti distantsil kogupikkusega 3700 km, millest 2000 km sisaldab maismaad ja ülejäänu meretransporti.

Kõigi nende tegevuste kõrval seadsime ettevõttes ka üldise sihi suurendada meie töötajate ja sidusrühmade teadlikkust kestlikkusest. Selleks levitame jätkusuutlike äripraktikatega seotud infot regulaarselt nii uudiskirjade vahendusel kui ka sotsiaalmeedia uudisvoos ning oleme korraldanud ettevõttesisesele esimesele töögrupile kestlikkuse temaatikat tutvustava koolituse.

Glamoxi Rohetiigri meeskonnaliikmed Ragn-Sellsis tutvumas jäätmete ringlussevõtu võimalustega. Foto: Glamox AS

Vastutustundlik äristrateegia on ainus viis konkurentsis püsimiseks

Usume Glamoxi meeskonnaga, et muutuste juhtimisel tuleb alustada iseendast. Oleme seda põhimõtet alati järginud ning kindlasti on sellel ka oluline roll, miks meie ca 270 töötajaga Keila tehas on kujunenud täna kogu rahvusvahelise Glamox Group kontserni üheks suurimaks ja tõhusaimaks.

Rohetiigri programm andis meile väga hea tervikpildi sellest, millist mõju meist igaühe tegevused maailmale avaldavad ning inspireeris meid endid seda sõnumit ka kolleegide seas levitama ja kestlikuma maailma nimel uusi lahendusi leidma. Nii usumegi, et rohepööre ei ole raske kohustus, vaid pigem hea võimalus või isegi ainus viis konkurentsis püsimiseks.