TOP 5: Leia omale parim robotniiduk

Foto: K-Rauta

Robotniiduk on aiaga majapidamistes iga aastaga üha populaarsem valik. Tehnoloogia areneb, muutes robotmuruniidukid paremaks ja mugavamaks. Kui kaalud robotmuruniiduki ostmist, siis enne valiku langetamist tuleb teha veidi eeltööd. Mida silmas pidada ja mis on hetkel turu parimad mudelid? Vaatame lähemalt.

Mida ühes robotmuruniidukis oodata?

Robotniiduk erineb käsimuruniidukist ja murutraktorist väga palju. See vajab õue vooluvõrku ühendatud laadimisjaama ja töötab praktiliselt kogu aeg, et tagada ideaalne muru.

Kõik niidukid vajavad laadimisjaama ja enamus ka piirdekaablit. Robotniiduki paigaldus ongi laadimisjaama ühendamine ja piirdekaabli paigaldamine. Seda võib kaevata maa sisse või jätta maa peale. Mugav piirdekaablita robotniiduk ei ole enam tulevikumuusika, vaid reaalsus. Siiski on neid pigem vähem.

Robotniidukitel on erinev maastikuvõimekus, mis tähendab, et kallakutel ja küngastel on vaja piisavalt võimast masinat. Erinevus on ka aku kestvuses, niiduki suuruses ja lisaandurites. Seega on mõistlik läbi mõelda, millised on aia tingimused, millega robotmuruniiduk hakkama peab saama.

TOP 5 robotniiduki mudelit

Kui vajadused on läbi mõeldud, on aeg hakata robotniidukit otsima. Siin on viis parimat mudelit, millega ei saa mööda panna.

Greenworks Optimow 4 Robotic Lawn Mower

Foto: K-Rauta

See võrdlemisi väike, vaikne ja kerge masin on ideaalne pisema aia jaoks. Selle tööulatus on kuni 450 ruutmeetrit ja saab hakkama kuni 30% kallakuga. See robotniiduk niidab pidevalt juhusliku mustri alusel täpselt piirdekaabli alas korraga umbes tunni ja läheb siis ise tagasi akut laadima. Vajadusel saab selle tööd jälgida telefonirakendusest. Kui majas on lapsed või loomad, siis see robotniiduk on hea valik, kuna ka ohutusele on mõeldud - terad peatuvad automaatselt, kui masin üles tõstetakse.

Orbex S900G

Foto: K-Rauta

Ka see robotmuruniiduk on väike, kuid väga võimas ja töökas. Aku maht on lausa 5000 mAh! Piirdekaabliga saab määrata selle robotniiduki alaks 900 ruutmeetrit. Orbex saab hakkama lausa 40% kallakuga ja ebatasane murupind pole samuti probleemiks. Lõikekõrgust on mugav reguleerida puutetundlikul ekraanil, aga muidugi saab masinat seadistada ka läbi telefonirakenduse. Kokkupõrke-, lähedus- ja tõsteandurid muudavad sellegi mururoboti ohutuks ja nutikaks. Samas on selle laadimissüsteem manuaalne.

Worx Landroid L800 WR148E

Foto: K-Rauta

Ka see robotniiduk on varustatud omadustega, mis ühel korralikul niidukil peavad olema. Ujuv niiduseade saab hakkama ka ebatasasel maastikul, masinat saab kontrollida läbi nutitelefoni, kus rakendus kalkuleerib kõige optimaalsema töögraafiku murupinna jaoks. Maksimaalseks niiduraadiuseks soovitatakse 800 ruutmeetrit ja 30% kallak on sellele jõukohane. Worx niidulaius on veidi suurem kui eelmisel kahel ning seetõttu jõuabki see kiiremini ala läbida, lisaks saab see suurepäraselt hakkama äärtega.

Scheppach ROBOCUT XXL900

Foto: K-Rauta

See robotniiduk niidab kuni 900 ruutmeetrit ja saab hakkama kuni 35% tõusuga. Muidugi on robotniiduki lõikekõrgus reguleeritav ja tarkvara ühendub ka telefoniga. Scheppach niidukil on mahukas ja võimas aku, lausa 4 mAh. Laadimisaeg on pikk, kuid samas jõuab see ka kauem ja kiiremini tööd teha ja saab hakkama ka paksema rohuga.

AYI A1 600i

Foto: K-Rauta

See mururobot niidab kuni 600 ruutmeetri suurust pinda ja saab hakkama kuni 37% nõlvakuga. Kui omad aias mitmeid lillepeenraid või piirkondi, mida tahad robotniiduki eest kaitsta, siis saab üles seada kuni viis tsooni. Lähedussensor saab aru, kui ees on takistus ja paneb robotmuruniiduki teed muutma. Niiduki töö on jälgitav ja seadistatav mobiilirakendusest, aga ka mururoboti peal olevast ekraanist. Kui otsid midagi soodsamat, siis see robotniiduk teeb piisavalt head tööd.

Hooldus

Robotniiduk ei vaja väga suurt hooldust. Enamus neist pöörduvad ise tagasi laadima ja omavad vihmasensorit, mis kaitseb neid liigse niiskuse eest. Siin on mõned punktid, mida tasuks meeles pidada:

● Jälgi, et aias ei oleks lahtisi esemeid, mis võiksid robotniiduki peale kukkuda, näiteks kujusid.

● Korista regulaarselt suuremad oksad ja muu praht.

● Kindlasti ei tohi mururobotit surveveega alt pesta, pigem niiske lapiga puhastada.

● Kui robotniiduk ei niida enam nii kvaliteetselt, siis on ilmselt aeg vahetada või pöörata terasid. Olenevalt ala suurusest võib uusi terasid vaja minna kord või kaks hooaja jooksul.

● Talvel hoiusta robotniidukit kuivas ruumis.

Foto: K-Rauta

Robotniiduk säästab aega

Ilus hooldatud muru on iga maja uhkus. Robotniiduk aitab hoida kaunist muru ilma suurema vaevata. Nii saad nautida vaba aega, mis muidu oleks sisustatud iga nädal niitmisega. Selleks, et leida endale parim robotniiduk, tuleks tutvuda võimalikult paljude valikutega. Igal mudelil on omad plussid ja lisad, mis võivad kasuks tulla. Selleks, et valiku langetamine oleks lihtsam, tasub kasutada veebikaubamajades otsingusüsteemi. K-rauta.ee lehel on suur valik erinevaid robotmuruniidukeid. Mine vaata ja leia enda aeda parim robotniiduk!