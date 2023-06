Mida teha, kui pank kinnisvaraprojekti ei rahasta?

Kinnisvaraarendus on dünaamiline valdkond, mis pakub nii riske kui ka võimalusi. Kinnisvaraarenduse OÜ juhatuse liige Peeter Palusaar räägib ühest nende projektist – Sadama residentsist Haapsalus.

Sadama Residents

Palusaar selgitas, et ettevõtte juhatus on juba üle 20 aasta tegelenud kinnisvaraarendusega ning neil on selles valdkonnas ulatuslikud kogemused. Sadama Residents on ainult üks nende projektidest.

Palusaar rääkis furo le antud lühiintervjuus sellest, mis teda ja tema meeskonda kinnisvaraarendusse tõi. Ta jagas, et neil kõigil on sügav huvi arhitektuuri ja ehituse vastu ning soov luua kauneid kortermaju ja elukeskkondi. Just seetõttu teevad nad koostööd Eesti tipparhitektidega, et tuua oma visioonid ellu.

Sadama Resident

Algusaegade väljakutsetest rääkides mainis Palusaar, et meeskonna loomine ja sobivate finantseerimisallikate leidmine olid kõige raskemad osad. Ta selgitas, et kinnisvaraarendusettevõtetel, eriti alustavatel, on keeruline pankadelt finantseeringut saada. Seetõttu pidid nad otsima alternatiivseid rahastamisvõimalusi, nagu näiteks erakapital. Palusaar märkis eriti suurima turuosaga Swedbanki jäikust.

Et kiiresti muutuvas maailmas edukas püsida, rõhutas Palusaar kohanemisvõime ja paindlikkuse tähtsust. Ta selgitas, et intelligentsed inimesed suudavad erinevate olukordadega kohaneda ning see on väikese kinnisvaraarendusettevõtte jaoks äärmiselt oluline.

Kinnisvaralaenu teema juurde tagasi tulles selgitas Palusaar, et nad kasutasid furo laenuvõrdluse platvormi Sadama Residentsi ehituse finantseerimiseks. Ta tõstis esile platvormi kasutamise lihtsust ja efektiivsust. Laenuprotsess kulges kiiresti, sujuvalt ning kinnisvaralaen aitas neil finantseerida projekti ja saavutada ettevõtte eesmärke.

Lõpetuseks avaldas Peeter Palusaar meeskonna järgmise aasta eesmärgi. Nad soovivad lõpetada Sadama Residentsi arenduse ning soetada uue kinnistu Haapsalus mere kaldal järgmise korterelamu jaoks. Läbirääkimised juba selles osas käivad. Meeskonna eesmärk on jätkata kinnisvaraarendust suuremas mastaabis ning pakkuda oma klientidele veelgi paremaid elamispindu ja elukeskkondi.