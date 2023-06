Sisuturundus

Atea teostas Singapuris ja Soulis Eesti saatkondade ettevõtluskeskuste multimeedialahenduse

Alates 2023. aasta kevadest on Singapuris ja Soulis Eesti saatkonnas avatud Eesti ettevõtteid toetavad ettevõtluskeskused, mille uued kaasaegsed ruumid on mõeldud Eesti ettevõtetele ärikohtumiste korraldamiseks. Mõlemasse saatkonda on paigaldatud suured LED-ekraanid, mis loovad justkui virtuaalse akna Eestisse. Saatkondade LED-ekraanide ja multimeedialahenduste tehniline teostaja oli Baltikumi ja Skandinaavia üks suurimaid IT-teenuseid ja täislahendusi pakkuv ettevõte Atea.

Välisministeeriumi nõuniku Kaarle Kannelmäe sõnul on välisministeeriumi rajatud ettevõtluskeskustega Souli ja Singapuri Eesti saatkondades loodud kohapealne esitlus- ja esindusvõimalused Eestist eksportivatele ettevõtetele, kes Korea ja Singapuri suunal mõtteid mõlgutavad. Keskuste rajamist rahastab Euroopa Komisjoni NextGeneration EU projektiga, mille eesmärk on tõsta Eesti konkurentsivõimet välisturgudel. „Ettevõtted saavad sündmuste korraldamiseks kasutada keskuste ruume ning tutvustada oma ärilahendusi parimat esitlustehnikat kasutades,“ sõnas Kannelmäe.

Ateas projekti vedanud IT lahenduste üksuse juhi Anton Hajenko sõnul paigaldati Soulis asuvatesse ruumidesse 3,2x1,8 m LED-ekraan ning Singapuri ruumidesse kerkis 8x2,2 m LED-sein. „Tegu on uudse ja kvaliteetse tehnoloogiaga, mis tagab Eesti ettevõtetele parimal tasemel esitluskeskkonna ja -tehnika,“ sõnas Hajenko.

Lahenduse kvaliteetsete ekraanide puhul väärib märkimist Keskuse tehnika halduskeskkond, mis on arusaadav ja kasutatav ka tehnikakaugele inimesele. Samuti on ruumidesse üles seatud kaasaegne konverentsiseade, mis lubab LED-paneelilt pidada videokõnesid parima pildi- ja helilahendusega – et tekiks tõesti tunne, et see võikski olla aken Eestisse.

Singapuri keskuse arhitektuurne lahendus võimaldab LED ekraanil olla sisekujunduslik element ruumis – LED-ekraanil näidatakse taustaks Eesti loodust ja erinevaid vaateid. Kogu interjööris on arvestatud värvitoonidega, mis kujutavad lage halli ja pilvise taevana, mida on võimalik valgusega värvida, põrand on lumiselt valge ja seinad puiduga kaetud. Tehniline lahendus ja sisekujundus moodustab terviku ning toetab Eesti brändi ja kuvandit.

„Tähelepanuväärseks muudab projekti see, et kõik tuli planeerida Eestist – leida kohapealt vajalik paigaldusmeeskond ja koostööpartnerid, veenduda kogu projekti jaoks vajaliku tehnika jõudmises Singapuri ja Souli ning teostada kohapeal lühikese ajaga süsteemi integratsioon,“ kirjeldab Hajenko. Välisministeeriumi esindaja toob samuti projekti teostamise puhul esile, et hanke võitnud Atea AS viis ambitsioonika projekti suurepäraselt ellu, ning väärtustab julgust, et Eestis tegutseval ettevõttel oli südikust teostada selline projekt nii kaugetes piirkondades.

„Suures pildis on selliste keskuste loomine üks viis, millega me Eesti ettevõtteid välisministeeriumis toetada saame, seista riigina ettevõtete taga ja olla ekspordi visiitkaart,“ märgib Kaarle Kannelmäe. „Singapuris ja Soulis Eesti saatkonnas rajatud keskustes saavad ettevõtjad kliendikohtumisi korraldades vabalt toimetada. Kõikides Eesti saatkondades seda turvanõuetest tulenevalt kahjuks teha ei saa. Seetõttu on plaanis sarnaseid ettevõtluskeskusi ka edaspidi erinevatesse riikidesse rajada,“ jagab vaadet tulevikku Välisministeeriumi esindaja.