Ampere+ toob Eesti turule suuremahulised tööstuslikud energiasalvestid

Fossiilsetest kütustest loobumine ja taastuvenergia osakaalu suurendamine tekitab energiavõrgus kasvava vajaduse energia salvestamiseks. Energiasalvestussüsteeme saab kasutada taastuvenergiast, näiteks päikesepaneelidest ja tuulest, toodetud üleliigse energia salvestamiseks ning edendada seeläbi puhta taastuvenergia kasutamist.

Ampere+ on siiani pakkunud salvestussüsteeme kodukasutajatele , nüüd on valikus lisaks suuremahulised süsteemid, mis sobivad paremini tööstuslikuks ja kommertslikuks kasutamiseks.

„Muutuv energiaturg ja sellega kaasas käiv rohepööre vajab tasakaalustamiseks salvestustehnoloogiat,“ ütles Ampere+ tegevjuht Arkadi Beinenson. „Suuremahuliste energiasalvestite kasutuselevõtmine aitab lahendada mitmeid kitsaskohti Eesti ettevõtetel, nagu optimaalsem taastuvenergia kasutamine ja ajastatud müümine, tipu koormuste kompenseerimine ilma võrgu mahutavust suurendamata ja loomulikult energiasõltumatuse ning energiajulgeoleku tagamine," lisas Beinenson.

Ühendades omavahel või jadamisi standardse suurusega 129 kWh+ ja 1 MWh+ mooduleid, saab luua ettevõttele tema vajadusi rahuldava energiasüsteemi. Suuremahulised salvestussüsteemid sobivad näiteks juba olemasolevate taastuvenergia tootmisüksuste juurde, suure energiatarbimisega tööstustele, põllumajandussektori ettevõttele ning loomulikult ka voolukatkestustele haavatud süsteemidele.

Tööstuslikud energiasalvestid on Eesti turul muutunud üha vajalikumaks, mitmel olulisel põhjusel. Arkadi Beinenson toob välja peamised põhjused: „Esiteks võimaldavad need päikeseenergiat tõhusalt kasutada, salvestades päevavalguse tundidel toodetud üleliigse võimsuse selle kasutamiseks tippnõudluse perioodidel või siis, kui päikeseenergiat on vähe.“

Lisaks aitab salvesti kaasa kogu elektrivõrgu tervisele. „Teiseks suurendavad need energiasalvestussüsteemid võrgu stabiilsust ja töökindlust, reguleerides koormuse kõikumisi ja pakkudes varutoidet võrguvälistes olukordades, vähendades seega pinget olemasolevale elektritaristule,“ lisas ta.

Loomulikult pakuvad tööstuslikud energiasalvestuse lahendused usaldusväärset toiteallikat kaugetes või võrgupuudulikes piirkondades, tagades kaubandus- ja tööstusrajatiste katkematu töö. „2022 aasta näitas meile selgelt, et probleemseid piirkondi, kus toimub pidev elektri kõikumine või pikemaajalised katkestused, on Eestis mitmeid. Näiteks Eesti saarte piirkonnas. Ampere+ tiim on teinud kõik selleks, et Eesti ettevõtted ja ka kodutarbijad ei peaks sarnaste muredega sel aastal rinda pistma,“ ütles Beinenson.

Ampere+ on pühendunud usaldusväärsete ja tõhusate energiasalvestuse lahenduste tarnimisele, mis vastavad Eesti turu nõudmistele. Ettevõtte tooted on tuntud oma sujuva integreerimise, kasutajasõbralike funktsioonide ja erakordse jõudluse poolest.