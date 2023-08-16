Tagasi ST 28.08.25, 13:53 8 põhjust, miks sinu sisuturunduse artikkel ei tööta nii, nagu sa sooviksid Milliseid vigu tasub vältida, kui tahad teha edukaid sisuturunduskampaaniaid meedias? Äripäeva turunduslahenduste osakonna juht ja strateeg Jana Tõkman, kes puutub igapäevaselt kokku kümnete ja kümnete sisuturundusartiklitega ning nende analüütikaga, kogus kokku oma tähelepanekud.

Jana Tõkman, Äripäeva turunduslahenduste osakonna juht ja strateeg. Foto: Liis Treimann

1. Ootad tulemusi otsekohe

Kui sinu toode või teenus ei ole odav laiatarbekaup, siis ei saa loota, et ühekordne kirjutamine aitab selle maha müüa. Kõik ei vaheta kogu aeg tarkvara ega otsi uusi turunduspartnereid, sadu tuhandeid maksev uus tööstusrobot ei ole midagi sellist, mida on realistlik ühe artikliga maha müüa. Mida keerukam on sinu toode või aeganõudvam teenust osutava partneri vahetamine, seda vähem tehakse selliseid otsuseid üheainsa artikli lugemise pealt. Ühele artiklile panustamine tähendab seda, et sul peab olema meeletult palju õnne, et just praegusel hetkel satub seda teemat lugema inimene, kes päriselt vajab sinu toodet või teenust ja sul ei ole ühtegi konkurenti, kes sedasama lahendust pakkuda võiks.

Pidev sisuloome ja pildil püsimine aitab luua olukorra, kus meenud kliendile siis, kui tal seda päriselt vaja on ja nii on tal sinu vastu ka suurem usaldus. Näita ennast eksperdi ja arvamusliidrina, too välja, kuidas oled lahendanud keerukaid olukordi või aidanud kliente, keda teised pole aidata osanud jne.

2. Sead eesmärgiks võimalikult suure lugejate arvu

Kas sinu sihtrühm on ikka päriselt 100 000 inimest? Kas sulle on tähtis, et artiklit loeksid võimalikult paljud inimesed või võimalikult õiged inimesed, kellel on ka reaalne vajadus ja rahaline võimekus su tooteid/teenuseid tarbida? Paljudele tundub, et suure lugejaskonnaga saidid on edu võti, aga nutikam on olla seal, kus on õiged inimesed ning kvaliteetne keskkond, mis toetab artikli sisu ja loob usaldusväärse tausta. Kas ikka tahad, et sinu suure pühendumusega kirjutatud finantsteenust kirjeldava artikli kõrval ilmub lugu sellest, milline värske reality-staar on jälle endale OnlyFansi konto loonud?

3. Kiidad ennast taevani

“Aga meie ju päriselt ka olemegi maailma parim ettevõte! Mitte nagu need teised tühja jutu ajajad…” Muidugi tahate seda kõigile öelda, kuidas siis muidu kliendid teada saavad? Klientidele aga puhas kiidulaul ja iseendast vaimustuses olemine nii huvitav lugemine ei ole. Lase rääkida oma tegudel/kogemustel ja teadmistel/ koostööpartneritel enda eest. Mõtle, mida su lugeja tahab lugeda, mis talle päriselt huvitav ja kasulik oleks. Anna kasulikke soovitusi, aita kliendil raha kokku hoida või mõni probleem ära lahendada. Loo usaldus ja huvi ilma liigse pealetükkivuseta.

4. Hoiad liialt tagaplaanile

Ennast kiitvate artiklite äärmuslik vastand on see, kui minnakse “kvaliteetse” sisuga täiesti liiale ja unustatakse kordagi iseennast mainida. Pikk tekst majanduse ülevaatest, uuringu kirjeldused jne, aga kuskil ei paista välja probleemilahendus, autor või see, miks artikkel üldse tehtud sai. Artikli lõpus ei ole ühtegi üleskutset, seost ühegi ettevõttega ega linki, kust saaks lisainfot uurida. Kuidas see klient siis sinuni jõudma peaks?

5. Peletad kliendi eemale halva pealkirja või pildivalikuga

Oled loonud hea artikli, sisu on huvitav, asjakohane, uudisväärtuslik. Siis aga ütleb turundusjuht, et kindlasti peab pealkiri sisaldama brändinimetust, kuidas siis muidu brändituntust saavutada? Veel parem oleks, kui paneme avapildile ka logo peale! Nii võid olla kindel, et pääsed igasugusest loetavusest mööda. Loomulikult on mõnikord ettevõtte nime kasutamine asjakohane, aga enamik kogemuslugusid, kasulikke soovitusi jms läheb lugejaist mööda, kui üritad kohe karjuvalt artikli päritolust märku anda. Samuti ei ole mõistlik endale artikli avafotost “tasuta bänneripinda” boonusena juurde leiutada, see ainult vähendab su artikli märkamist artiklina. Bänner on ikkagi bänner ja artikkel peab olema artikkel.

Tasub välja näha meediaväljaande tavapärase sisu sarnane ja brändinguelementidega mitte liialdada (nii palju, kui see reklaamiseadust arvestades võimalik on).

6. Hoiad raha kokku ja kirjutad artikli ise – kes ikka tunneb sinu ettevõtet paremini?

Kui sinu kirjastiil on tammsaarelikult pikad laused, siis ehk tasub usaldada kirjutamine kellegi kätte, kelle igapäevane töö on arusaadava ja loogilise ülesehitusega sisu loomine. Võimalikult paljude keerukate võõrsõnade kasutamine ei jäta targemat muljet, hea kirjutaja muudab ka keerulised tekstid ladusaks ja lihtsasti loetavaks, et ka kiirustavalt lugejal oleks jaksu pilguga kiirelt artiklist üle käia. Samuti võib kaasautori kõrvaltvaataja pilk aidata keskenduda õigele fookusele – mõnikord on asjas sees olijale teema väga huvitav, aga kõrvaltvaatajale sugugi mitte, samal ajal mõni teine asi, mis ettevõttele endale tundub igapäevane ja igav, võib olla hoopis see, millest hea lugu valmida võiks.

7. Kas sinu sihtrühm tahab üldse lugeda?

Kas sinu sihtrühm eelistab artikleid lugeda või on ta pidevas liikumises, veedab palju aega autoroolis ja arvutisse jõudes ei jõua uudisveebe kerima minna? Kui sinu sihtrühm ei ole inimene, kes istub päev otsa arvuti taga, siis ehk eelistab ta hoopis sisuturundust kuulata, mitte lugeda, ja lahendus võib olla hoopis podcast’i kasutamine. Podcast’i on hea salvestada hilisemaks, kuulata potentsiaalsele kliendile sobival ajal ja süveneda asjadesse palju põhjalikumalt. Äripäeva raadio uuringutest on selgunud, et podcast’e kuulatakse järele just vabal ajal – pikkade autosõitude, jooksu- või jalutusringide ajal jne. See võimaldab teemadesse palju rohkem süveneda kui pikk artikkel, mida keset kiiret tööpäeva märkad.

8. Väldid sisuturundust ja loodad PRi peale

Igal meediaväljaandel on lugejaid rohkem kui tasulisi tellijaid. Meediaväljaanded võistlevad niigi oma uudislugudega tähelepanu nimel, ka ühe väljaande siseselt tahab iga ajakirjanik, et just tema suure tööga loodud uurivat lugu loetaks rohkem, seetõttu ei pööra keegi tähelepanu sellele, et sinu PR-artikkel pääseks esile.

Kui tegemist on päriselt uudisega, siis on muidugi teine asi. Aga kui üritad enda sisuturundusartiklit “PR-kostüümi” peidetuna maha müüa, siis tasub arvestada sellega, et isegi kui keegi selle ka avaldab, ei ole saadavad lugejanumbrid seda vaeva ja artikli loomist väärt.

Sisuturundusartikliga saad aga ise oma reeglid ja tingimused kokku leppida – kus, millal ja kellele su artikkel nähtaval on ning artikkel on täies mahus lugemiseks avatud ka neile, kes ei ole tasulise sisu tellijad.