Tagasi 28.08.25, 10:27 Mapri Ehituse juht: müügitulu sel aastal kasvab, aga marginaal langeb Olgugi et statistikaameti andmetel ehitusmaht teises kvartalis langes, rääkis Mapri Ehituse juht Tarmo Roos, et ettevõtte müügitulu tänavu kasvab. Samas annab hiiliv hinnatõus hoobi firma kasumile.

Mapri Ehituse üks omanikke ja juht Tarmo Roos.

Foto: Andras Kralla

Roos rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et Mapri müügitulu suureneb, kuid marginaal langeb. Põhjus on tema sõnul hinnatõus, mis pidevalt ligi hiilib. See sõltub paljudest teguritest – maksudest, tollidest ja maailmas toimuvatest kriisidest. „Midagi odavamaks ei ole kunagi läinud.”

Kui mullu soovitas Roos arendajatel kiiresti projektid käima lükata, sest ehitushinnad odavamaks ei lähe, siis tänavu rõhutab ta pigem ettevaatlikkust. Tema sõnul on turg võrreldes eelmise aastaga stabiilsem, kuid maksutõusude valguses tasub olla konservatiivne. „Kui lähed hulluks, siis pärast lõikad näppu,” hoiatas ta.

Lisaks tuli juttu palgatõusust ja sellest, kuidas Mapri saab hakkama suuromaniku kaotusega.

Küsis Jaan Martin Raik.