  28.08.25, 10:27

Mapri Ehituse juht: müügitulu sel aastal kasvab, aga marginaal langeb

Olgugi et statistikaameti andmetel ehitusmaht teises kvartalis langes, rääkis Mapri Ehituse juht Tarmo Roos, et ettevõtte müügitulu tänavu kasvab. Samas annab hiiliv hinnatõus hoobi firma kasumile.
Mapri Ehituse üks omanikke ja juht Tarmo Roos.
  • Mapri Ehituse üks omanikke ja juht Tarmo Roos.
  • Foto: Andras Kralla
Roos rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et Mapri müügitulu suureneb, kuid marginaal langeb. Põhjus on tema sõnul hinnatõus, mis pidevalt ligi hiilib. See sõltub paljudest teguritest – maksudest, tollidest ja maailmas toimuvatest kriisidest. „Midagi odavamaks ei ole kunagi läinud.”
Kui mullu soovitas Roos arendajatel kiiresti projektid käima lükata, sest ehitushinnad odavamaks ei lähe, siis tänavu rõhutab ta pigem ettevaatlikkust. Tema sõnul on turg võrreldes eelmise aastaga stabiilsem, kuid maksutõusude valguses tasub olla konservatiivne. „Kui lähed hulluks, siis pärast lõikad näppu,” hoiatas ta.
Lisaks tuli juttu palgatõusust ja sellest, kuidas Mapri saab hakkama suuromaniku kaotusega.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Küsis Jaan Martin Raik.
Mapri Ehituse juht: müügitulu sel aastal kasvab, aga marginaal langeb
00:00
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

