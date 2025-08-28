Tagasi 28.08.25, 13:46 Leis valmistub Rail Balticule ronge ostma Selleks, et Rail Balticu trassi valmides seal rongid sõidaksid, tuleb ettevalmistusi teha praegu, regionaalseid ronge hakatakse otsima juba sügisel.

Viie ja poole aasta pärast on rongid Tallinna ja Pärnu vahel teel, loodab minister.

Foto: Liis Treimann

Transpordiminister Kuldar Leisi sõnul on Eesti ja Läti kindlalt seda meelt, et Rail Balticu trass on 2030. aastaks ikkagi valmis. Selleks ajaks peavad olema leitud ka rongid