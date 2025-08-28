Leis valmistub Rail Balticule ronge ostma

2030. aastaks peaks saama valmis Rail Baltic Tallinnast Euroopasse sõitmiseks, kuid Läti või Leedu probleemide korral saab arvestada vähemalt alternatiivse Eesti-sisese liiniga, ütles taristuminister Kuldar Leis.
Kinnisvaraarendusi rahastav Leedu investeerimisettevõte Vanagas Asset Management on käivitanud 2 miljoni euro suuruse avaliku võlakirjapakkumise teise vooru, võimalusega suurendada emissiooni 3 miljoni euroni. Eesti investorid saavad esitada investeerimistaotlusi pankade ja finantsvahendusfirmade kaudu selle reedeni. Võlakirjad lunastatakse 29. oktoobril 2027 ning investoritele pakutakse 9,5% aastatootlust.