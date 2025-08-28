Tagasi 28.08.25, 13:00 Mihkel Tammo ja Tõnis Leht: eestlane ei jaksa kliima pärast muretseda Eesti inimesele läheb korda metsandus, mitte kliima, ja lähiaastail süveneb skepsis nii inimestes kui poliitikas üha rohkem, tõdevad politoloog Tõnis Leht ja ettevõtja Mihkel Tammo.

Lähiaastad optimismi Eesti kliimapoliitikasse ei too, leiavad politoloog Tõnis Leht (vasakul) ning ettevõtja ja Tartu Ülikooli ettevõtlusjuht Mihkel Tammo.

Foto: Karmen Laur

Eesti inimesed on Euroopas kõige kliimaskeptilisemad, näitab suve algul avaldatud Eurobaromeetri uuring. Kuigi eestlased pole kunagi olnud rohevaimustuses, kuulusime kõigest neli aastat tagasi Euroopa keskmikke sekka. 2023. aastal algas aga suur langus, mis ei pidurdu.

Põhjusteks nimetavad politoloog Tõnis Leht ning ettevõtja ja Tartu Ülikooli ettevõtlusjuht Mihkel Tammo keerulist majanduslikku olukorda, julgeolekuohtu ja naeruvääristavat meediapilti. "Kui sul on majandus kehv ja julgeoleku pärast pead muretsema, kas sa jõuad siis veel kliima pärast muretseda,“ nentis Leht saates "Kestlikul kursil". Teisalt tõi ta välja, et leedukatele lähevad kliimateemad rohkem korda, kuigi riigi seis sarnaneb meiega.

Kummalisel kombel on eestlastele looduskaitse, eriti metsandus, küllalt südamelähedane, kuid seda ei seostata kliimaga, märkis Leht. Tema sõnul ei tohiks rääkida Brüsselis seatud kohustustest ega maalida katastroofilisi pilte, vaid tuleb näidata kasu inimestele. "Luisata ka ei saa, asja ilusamaks rääkida ei saa," möönis ta.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Tammo sõnul jätkavad ettevõtjad eesotsas maailma suurimatega kestlikkusse investeerimist ja seda ei kannusta üksnes maailmavaade. "See jutt, et kõik läheb kallimaks, kui on roheline, on vale. See on tavaline investeerimistsükkel," lausus ta.

Siiski tõdevad mõlemad, et poliitiline toetus nii Eestis kui mujal jaheneb. Mida tähendab see peatsetele kohalike omavalitsuste valimistele ja aina nõrgeneva toetusega valitsusele, kuula täpsemalt saatest.

Samuti on saates juttu sellest, millised keskkonnahoidlikud tegevused on eestlastele meelepärased.

Saatejuht on Karmen Laur.