€2.99 kuu
  • OMX Baltic0,23%295,96
  • OMX Riga−0,31%918,51
  • OMX Tallinn−0,14%2 018,5
  • OMX Vilnius0,29%1 221,38
  • S&P 5000,24%6 481,4
  • DOW 300,32%45 565,23
  • Nasdaq 0,21%21 590,14
  • FTSE 100−0,11%9 255,5
  • Nikkei 2250,3%42 520,27
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%93,51
  • 28.08.25, 00:58

Nvidia tulemused valmistasid Wall Streetile mõningase pettumuse

Kolmapäeval pärast USA börsipäeva lõppu avaldatud Nvidia majandustulemused jäid Wall Streeti ootusetele mõnevõrra alla ja saatsid aktsia järelturul taanduma.
Nvidia peakorter.
  • Nvidia peakorter.
  • Foto: AFP/Scanpix
Nvidia käive ulatus 46,7 miljardi dollarini, millest andmekeskuste käive, ehk tehistaibu kiibid moodustasid 41,1 miljardit. Kogukäive ületas analüütikute keskmist prognoosi 0,5 miljardiga, kuid andmekeskuste käive jäi prognoositlue 0,2 miljardiga alla.
