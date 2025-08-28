Äripäev
  28.08.25, 11:52

Aafrika katk murdis Eesti suurimasse sigalasse

Maag Agro Eesti suurimas seafarmis EKSEKO-s ja Nurme farmi järelevalvetsoonis asuvas Piiskopi farmis tuvastati sigade Aafrika katk (SAK). Hukkamisele läheb pea 30 000 siga.
EKSEKO poegimissigalas tapetakse 27 000 siga
  • EKSEKO poegimissigalas tapetakse 27 000 siga
  • Foto: Julia-Maria Linna
Põllumajandus- ja toiduamet (PTA) teatas, et käivitab loomataudi hädaolukorra plaani. “Mõlema farmi puhul on laboriuuringu tulemusel nakatunud üks siga. Taudi tõttu hukatakse kõik farmis peetavad sead,” selgitas PTA lõuna regiooni juhataja Inge Saavo.
Uudised
  16.08.25, 16:30
Eesti suurima seafarmi ümber kehtestati viibimiskeeld
Põllumajandus- ja Toiduamet kehtestas sigade Aafrika katku ennetamiseks Eesti suurima seafarmi Ekseko ümbruses viibimiskeelu.
Uudised
  13.08.25, 10:14
Tartumaal Maagi 2000 seaga farmis tuvastati Aafrika katk
Tartumaal tuvastati Maag Agro Ilmatsalu pea 2000 seaga farmis sigade Aafrika katk.
Uudised
  30.07.25, 09:03
Järgmises Viljandimaa farmis tuvastati seakatk. “Olukord on kontrolli alt väljas”
Viljandi vallas tuvastati eile hilisõhtul sigade Aafrika katk (SAK) 4500 seaga Nurme farmis, mis kuulub ettevõttele Saimre Seakasvatus.
Uudised
  14.08.25, 12:53
Kümnendik Eestimaa sigadest läheb hukkamisele
Sigade Aafrika katku leviku tõttu on surmale määratud juba 26 000 kodusiga, leviku piiramiseks suurendatakse drastiliselt metssigade küttimist ning pakutakse lisatoetust hügieeninõuetesse investeerimiseks farmides.
  26.08.25, 09:00
2021. aastast statistikaameti peadirektori ametit pidanud Urmet Lee on täna pragada saanud igalt poolt, kust vähegi võimalik.
Uudised
  27.08.25, 15:56
Statistikaameti aastate halvim päev. Amet avaldas vigased palgaandmed: “Seda poleks tohtinud juhtuda”
Täiendatud: täpsed andmed selguvad reedel
Grossi poeketi omaniku Oleg Grossi sõnul on jaekaubanduse kasumlikkus nii madal, et poemüüjate palkade tõstmine pole võimalik. Palkade kasv tähendaks automaatselt hinnatõusu, mida tarbijad ei ole valmis vastu võtma.
Uudised
  27.08.25, 08:15
Keskmine palk rallis hüppeliselt rekordini: “Kui maksad vähem, lähevad nad ära“
Statistikaamet hakkas andmeid üle kontrollima
Luminori peaökonomist Lenno Uusküla
Uudised
  27.08.25, 09:07
Keskmise palga numbrid lõid analüütikud sõnatuks. Kahtlus on statistilisel veal
Eesti Panga andmetel peaks palgakasv olema rohkem kui kaks korda väiksem
Suurettevõtjale Raul Kirjanenile kuulub Fibenolist veidi üle poole.
Uudised
  27.08.25, 12:16
Kirjaneni suurte plaanidega firma koondas töötajaid: töö jätkub vähemate vahetustega
Rootsi investor ja raamatute autor Marcus Hernhag börsil hooajalisi mõjusid väga ei vaata, kuid siiski võib sügis tema hinnangul olla talvest veidi ebastabiilsem.
Börsiuudised
  27.08.25, 13:44
„See on tulevane dividenditäht“ – Rootsi investor avalikustab oma värskeimad ideed
Leedu energiafirma Ignitis Grupe kaasas viis aastat tagasi börsilt 450 miljonit eurot, emiteerides aktsiaid hinnaga 22,5 eurot tükk. Praegune hind on pisut üle 21 euro.
Börsiuudised
  27.08.25, 14:33
Leedu valitsus kaalub Ignitise tagasiostu – analüütikud hoiatavad hiigelkahju eest
“Kui välja on hõigatud, siis küllap nii läheb,“ ütles rahandusminister Jürgen Ligi.
Uudised
  26.08.25, 15:21
Valitsus valmistub maksutõusu ära jätma
Aveiro linn, Portugal.
  26.08.25, 09:00
Toidutööstuse Atria Eesti tegevdirektori Meelis Laande sõnul on EKSEKO farmis avastatud seakatku mõju väga-väga pikaajaline.
Konkurent Eesti suurimas sigalas avastatud katkust: “Eesti sealihaga on nüüd olukord halb. See on fakt”
Lisatud ministri kommentaar
Statistikaameti juht: tegelik palgakasv jääb 6-7 protsendi vahemikku
Statistikaameti juht: tegelik palgakasv jääb 6-7 protsendi vahemikku
Tehnoloogiahiiu Nvidia tegevjuht Jensen Huang.
Nelli Janson: Nvidiale võib uus kvartal tuua positiivse üllatuse Hiinast
Toidutööstuse Atria Eesti tegevdirektori Meelis Laande sõnul on EKSEKO farmis avastatud seakatku mõju väga-väga pikaajaline.
Konkurent Eesti suurimas sigalas avastatud katkust: “Eesti sealihaga on nüüd olukord halb. See on fakt”
Lisatud ministri kommentaar
Kaamos Kinnisvara rajab Veskiposti tänavale kümnekorruselise ärihoone, mis jääb pronkssõdurist üle tee. Üürileping Eesti Energiaga sõlmiti 9. mail.
Vana üürileandja kaebas Eesti Energia tuttuue peakontori lepingu kohtusse
Saarte vahele otsitakse viiendat parvlaeva.
BLRT ja Baltic Workboats võistlevad riigile parvlaeva ehitamise nimel
EKSEKO poegimissigalas tapetakse 27 000 siga
Aafrika katk murdis Eesti suurimasse sigalasse
Mapri Ehituse üks omanikke ja juht Tarmo Roos.
Mapri Ehituse juht: müügitulu sel aastal kasvab, aga marginaal langeb
Lähiaastad optimismi Eesti kliimapoliitikasse ei too, leiavad politoloog Tõnis Leht (vasakul) ning ettevõtja ja Tartu Ülikooli ettevõtlusjuht Mihkel Tammo.
Mihkel Tammo ja Tõnis Leht: eestlane ei jaksa kliima pärast muretseda
Maaklerid NYSE börsil.
S&P 500 kerkis vaikselt uue rekordini
Leedu energiafirma Ignitis Grupe kaasas viis aastat tagasi börsilt 450 miljonit eurot, emiteerides aktsiaid hinnaga 22,5 eurot tükk. Praegune hind on pisut üle 21 euro.
Leedu valitsus kaalub Ignitise tagasiostu – analüütikud hoiatavad hiigelkahju eest
Nvidia peakorter.
Nvidia tulemused valmistasid Wall Streetile mõningase pettumuse
Rootsi investor ja raamatute autor Marcus Hernhag börsil hooajalisi mõjusid väga ei vaata, kuid siiski võib sügis tema hinnangul olla talvest veidi ebastabiilsem.
„See on tulevane dividenditäht“ – Rootsi investor avalikustab oma värskeimad ideed
PRFoodsi aktsiad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsi põhinimekirjas alates 5. maist 2020.
PRFoods pagendatakse börsi lisanimekirja
Veel 2019. aastal üritasid messikeskuse alale hotelle ehitada toonased omanikud Igor Pihela ja Anatoli Kanajev. Nende plaanid lasti õhku liiklustihedusele viidates, appi ruttas ka ajaloomuuseum.
Maarjamäe NIMBY uputas mere äärde kavandatud lukskvartali plaanid
Janar Holm on riigieelarve läbipaistmatust probleemina välja toonud juba aastaid, sealhulgas ka 2024. aastal konverentsil esinedes.
Janar Holm kritiseerib riigieelarvet: peame julgemalt koomale tõmbama
Kaitsevaldkonna tippjuht läks Saaremaale söögimaja pidama
Maarja Kass alustas pisikest äri kõrvarõngastega poolkogemata. Ta jagab oma kogemust, kuidas müügi kasvades muutis tulu deklareerimist.
Hobiga teenitud tulu ei jää märkamata: kuidas hoida maksuametiga head suhet
Aastakümneid tegutsenud kingaäri REM suleb oma äri enne Foorumi suuremat remonti.
Sõõrumaa Foorumi ehitustööd sunnivad poode keskusest välja kolima, mahajääjatel on äri raskem ajada
Kodus kirjutatud testament kehtib pool aastat.
“Ma ei taha, et mu lapsed tülli läheksid.” Rikkamaks saanud eestlased vaidlevad rohkem päranduse üle
Räppar Säm on investeerimisega jõudnud kuuekohalise portfellini.
“Oleksin pidanud empsi kuulama.” Räppar Säm kaotas investeeritud 10 000 eurot ühe ööga
Muusiku portfell on kasvanud kuuekohaliseks
Hekoteki juht Heiki Einpaul leiab, et küberpettuse suurim riskiallikas on ikka inimene, kes on ekraani taga.
Hekotekist varastati küberrünnakuga sadu tuhandeid. Suuromanik süüdistab finantsjuhti

Lenno Uusküla: USA aktsiaturgude kasv pikalt enam kesta ei saa
Hommikuprogramm
Lenno Uusküla: USA aktsiaturgude kasv pikalt enam kesta ei saa
00:00
Mapri Ehituse juht: müügitulu sel aastal kasvab, aga marginaal langeb
Hommikuprogramm
Mapri Ehituse juht: müügitulu sel aastal kasvab, aga marginaal langeb
00:00
Kolme juhi valem Eestis tippu jõudmiseks
  • PRO
Juhi jutud
Kolme juhi valem Eestis tippu jõudmiseks
Mertsina tulumaksutõusust loobumisest: ajastuse mõttes on see kummaline
Hommikuprogramm
Mertsina tulumaksutõusust loobumisest: ajastuse mõttes on see kummaline
7000 euroga Bali arendajaks: Eesti mehe teekond uskumatu tootluse juurde
Investor Toomase tund
7000 euroga Bali arendajaks: Eesti mehe teekond uskumatu tootluse juurde
Eesti rohetööstus vajab nutikaid lahendusi ja julgeid investeeringuid
Cleantech
Eesti rohetööstus vajab nutikaid lahendusi ja julgeid investeeringuid
1
Uudised
  27.08.25, 15:56
Statistikaameti aastate halvim päev. Amet avaldas vigased palgaandmed: “Seda poleks tohtinud juhtuda”
Täiendatud: täpsed andmed selguvad reedel
2
Uudised
  27.08.25, 08:15
Keskmine palk rallis hüppeliselt rekordini: “Kui maksad vähem, lähevad nad ära“
Statistikaamet hakkas andmeid üle kontrollima
3
Uudised
  27.08.25, 09:07
Keskmise palga numbrid lõid analüütikud sõnatuks. Kahtlus on statistilisel veal
Eesti Panga andmetel peaks palgakasv olema rohkem kui kaks korda väiksem
4
Uudised
  27.08.25, 12:16
Kirjaneni suurte plaanidega firma koondas töötajaid: töö jätkub vähemate vahetustega
5
Saated
  25.08.25, 11:47
Balil elav noor pensionär: paljud inimesed on finantsvabad, ilma et nad seda teaksid
6
Uudised
  26.08.25, 15:21
Valitsus valmistub maksutõusu ära jätma

  • ST
Sisuturundus
  28.08.25, 13:09
Akud viivad taastuvenergia tööstuses uuele tasemele
Saated
  28.08.25, 13:00
Mihkel Tammo ja Tõnis Leht: eestlane ei jaksa kliima pärast muretseda
Saated
  28.08.25, 12:54
Statistikaameti juht: tegelik palgakasv jääb 6-7 protsendi vahemikku
Uudised
  28.08.25, 12:51
Konkurent Eesti suurimas sigalas avastatud katkust: “Eesti sealihaga on nüüd olukord halb. See on fakt”
Lisatud ministri kommentaar
Saated
  28.08.25, 12:13
Nelli Janson: Nvidiale võib uus kvartal tuua positiivse üllatuse Hiinast
Uudised
  28.08.25, 11:52
Aafrika katk murdis Eesti suurimasse sigalasse
Uudised
  28.08.25, 11:46
BLRT ja Baltic Workboats võistlevad riigile parvlaeva ehitamise nimel
Arvamused
  28.08.25, 11:20
Maris Lauri: on aeg kaaluda maksude alandamist ja palkade tõstmist
Tagasi Äripäeva esilehele

