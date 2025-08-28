Tagasi ST 28.08.25, 13:09 Akud viivad taastuvenergia tööstuses uuele tasemele Tööstustele, kes tahavad taastuvenergia abil elektrivõrgust sõltumatuks saada, on energia salvestamine hädavajalik. Kui seni on akusid nähtud pigem varutoitena, siis nüüd kerkivad need esile ka täiesti uute ärivõimaluste loojatena.

RM Energy tegevjuht Remo Lillepõld ja arendusjuht Mihhail Mitrofanov.

Foto: Juuli Nemvalts

„Akud ei taga ainult varustuskindlust – need annavad ettevõtetele võimaluse osaleda reguleerimisturgudel ja teenida lisatulu,“ ütleb RM Energy tegevjuht Remo Lillepõld

Tema sõnul on akude kasutamise mõju ulatuslik. „Omatarbe maksimeerimine, osalemine Nord Pool Spoti turul või reguleerimisteenuste pakkumine. Need kõik on võimalused, mis muudavad akuinvesteeringu kasumlikuks,“ selgitab Lillepõld.

Arendusjuht Mihhail Mitrofanov lisab, et valikuprotsessis tuleb arvestada nii tehniliste kui ka rahaliste riskidega. „Levinud viga on võtta odavaim lahendus, aga hiljem ilmneb, et aku ei vasta võrguoperaatori nõuetele või puudub garantii. Tuntud ja end tõestanud akubrändid pakuvad stabiilsust ja töökindlust, mida tundmatu päritoluga seadmed ei suuda,“ märgib ta.

Saates räägitakse ka värskest PRIA toetusmeetmest, mis võimaldab toidutööstusettevõtetel soetada nii päikesepaneele kui ka salvestusseadmeid. „Toetus annab võimaluse teha samm energiasõltumatuse suunas. Meie aitame kliente kogu protsessis – alates taotluse vormistamisest kuni lahenduse paigaldamise ja testimiseni,“ kinnitab Mitrofanov.

Saates on külas RM Energy tegevjuht Remo Lillepõld ja arendusjuht Mihhail Mitrofanov. Saadet juhib Juuli Nemvalts