ASUS avalikustab eksklusiivse Vivobook S 15 OLED BAPE® Editioni murrangulises koostöös kaubamärgiga BATHING APE ® Streetwear

Revolutsiooniline tehnoloogia ja moe kombinatsioon kasutab unikaalseid BAPE®-i mustreid ASUS Vivobook S 15 OLED-i ja komplektis olevate ainulaadse piiratud väljaande tarvikute jaoks.

Võtmepunktid

•Võrratu stiil ja uuendused: Ülistiilne sülearvuti unikaalse BAPE®-i camo-disainiga meeldib nii tänavariietuse entusiastidele kui ka tehnikat tundvatele inimestele

•Eksklusiivsed tarvikud: Piiratud väljaande komplekt eksklusiivsete BAPE®-i disainitud tarvikutega, muu hulgas hiir, Baby Milo® kujuke, kandekott ja kleebised

•Töötage ja mängige hõlpsasti: Kuni Intel® Core™ i9 protsessoriga, 2,8K 120 Hz OLED-ekraaniga ja kauakestva 75 Wh akuga

TAIPEI, Taiwan, 17. august 2023 — ASUS avalikustas täna Vivobook S 15 OLED BAPE® Editioni, mis on tähelepanuväärne koostöö tuntud tänavariietele pühendunud moebrändiga A BATHING APE® (BAPE®). Spetsiaalne lansseerimisüritus voogesitati veebis ja see piiratud väljaande sülearvuti on mõeldud nii tänavariietuse entusiastide kui ka tehnikat tundvate inimeste kütkestamiseks. See on esimene sülearvutikomplekt, millel on eksklusiivne BAPE®-i camo-muster.

Vivobook S 15 OLED BAPE® Edition pakub tõeliselt unikaalset ja ihaldatud esteetikat, mille enneolematud mustrid on inspireeritud ikoonilisest BAPE®-i kamuflaažist. Kahes lummavas värvitoonis, rohelises ja sinises, kaunistab muster mitte ainult sülearvutit, vaid ka kaasasolevaid tarvikuid, mille hulka kuuluvad kujuke, hiir, kandekott ja kleebiste komplekt. See kõikehõlmav komplekt tabab tõeliselt eripärase BAPE®-i stiili olemust.

Lisaks pilkupüüdvale välimusele on Vivobook S 15 OLED BAPE ® Edition ka Intel® EVO™ sertifikaadiga jõujaam, millel on kuni 13th Gen Intel Core™ i9-13900H protsessor, mis pakub ületamatut kiirust ja tõhusust. 16 GB LPDDR5 mälu ja hämmastava 2,8K 120 Hz OLED-ekraaniga sülearvuti tagab visuaalselt kaasahaarava ja reaktiivse kogemuse. Selle kauakestev 75 Wh aku võimaldab kasutajatel oma ülesandeid hõlpsasti täita, olenemata nende asukohast ja näidates samal ajal tähelepanuväärset stiilitaju.

Võrratu stiil ja uuendused

BAPE® ja ASUS omistavad mõlemad oma kogukondadele suurt tähtsust ja ühtsuse vaimus kombineerib see unikaalne koostöö ASUS Vivobooki ja BAPE®-i vahel sujuvalt moe ja tehnoloogia, mille tulemuseks on erakordne ja eksklusiivne toode. „Meil on hea meel teatada ASUS Vivobooki ja A BATHING APE®-i erakordsest partnerlusest — koostööst, mis kehastab tänavariiete vaimu ja nihutab disaini piire. See tähistab nii esimese BAPE ®-i sülearvuti kui ka esimese tänavariietest inspireeritud sülearvuti debüüti meie Vivobooki seerias,“ ütles Galip Fu, ASUSe ülemaailmne turundusdirektor tarbijatele suunatud arvutite valdkonnas.

BAPE® lisas: „BAPE® teeb hea meelega koostööd ASUS Vivobookiga, et disainida piiratud väljaande kollektsioon, mis ühendab BAPE ®-i unikaalse ja elava stiili ASUS Vivobooki võimsate ja suure jõudlusega sülearvutitega. See partnerlus näitab BAPE®-i pühendumust pakkuda kvaliteetseid ja moodsaid tooteid, mis täiustavad stiili.“

Piiratud väljaande Vivobook S 15 OLED BAPE® Editioni komplekt on saadaval kahes värvitoonis: sinine komplekt Cool Silveri toonis sülearvutiga ja roheline komplekt Midnight Blacki mudeliga, millel mõlemal on metallist kaas ja peen BAPE® x ASUS disainiga foto-graveeritud lineaarne camo-muster. Samuti on sellel peegeldav logosilt, mis annab sülearvutile diskreetse ja esmaklassilise ilme. Viies disaini uuele tasemele, on sülearvutil endal eksklusiivsed BAPE®-i disainielemendid puuteplaadil, seadme põhjas ja peopesatoe piirkonnas. Need erilised elemendid lisavad sülearvuti unikaalsele piiratud väljaandele atraktiivsust, muutes selle silmapaistvaks seadmeks, mis kehastab tõeliselt ASUS Vivobooki ja BAPE®-i koostööd.

Eksklusiivsed tarvikud

Et anda sellele tõeline „vau“ -tegur, on Vivobook S 15 OLED BAPE ® Editionil eksklusiivne tarvikukomplekt, mis on kujundatud sinise camo-mustriga Cool Silveri mudeli jaoks või rohelise camo-mustriga Midnight Blacki mudeli jaoks. See lummav camo-disain — mis on spetsiaalselt loodud selle koostöö jaoks — kehastab täiuslikku ajatut esteetikat ja mängulist võlu. Selle keskmes on klassikaline BAPE® ABC camo-muster, mis on tuntud oma ajatu atraktiivsuse ja mitmekülgsuse poolest. Rõõmustavate üksikasjade lisamiseks on BAPE® lisanud armastatud BABY MILO® Friendsi tegelaskujud, mis annavad kübekese rõõmu ja mängulisust. Mustrisse on sujuvalt integreeritud ka asus Vivobooki nimi, mis näitab mõlema kaubamärgi identiteetide harmoonilist segunemist. Kõige tipuks on ikooniline BEEBI MILO®, kes hoiab käes Vivobooki, mis on viide tootele endale.

Seda disaini kasutatakse ka unikaalse kandekoti jaoks, mille on loonud ASUS Design Center ja BAPE®, mis mitte ainult ei kaitse sülearvutit õnnetuste eest, vaid lisab ka seadmele isikupära. 180° avatav ja mitme taskuga kott pakub mugavat hoiustamist tarvikutele, nagu hiir, toiteadapter ja muu, tagades, et kasutajad saavad hõlpsasti kätte kõik vajaliku, kõikjal, kuhu nad lähevad.

Samuti on olemas kompaktne hiir vahetatavate ülemiste katetega: igal komplektil on üks must kate ja olenevalt valitud värvitoonist kas sinine või roheline kate. Must kate näitab müstilist ja lahedat stiili, mis täiendab suurepäraselt sülearvuti erilist mustrit. Sinised ja rohelised versioonid sobivad kandekoti teemavärvidega, samas kui käepärane rihm võimaldab hõlpsat kaasaskandmist.

Komplektile paneb punkti BEEBI MILO ® ise, unikaalse ja armsa BEEBI MILO® kujukese kujul, mis on komplekti salajane tipphetk. See kuju on eksklusiivne sellele BAPE ® Editioni komplektile ja kujutab BEEBI MILO® tegelaskuju Vivobook BAPE® Editioni sülearvutiga.

Vivobook S 15 OLED BAPE® Edition läheb tavalisest sülearvutist kaugemale, pakkudes eksklusiivseid tarvikuid ja peenelt disainitud üksikasju. See koostöö ASUS Vivobooki ja BAPE-i vahel tagab, et kõik kasutajakogemuse aspektid on hoolikalt kujundatud ja täidetud isikupära ning piiratud väljaande võluga.

Töötage ja mängige hõlpsasti

Vivobook S 15 OLED BAPE ® Edition on lisaks trenditegijatele ja tänavariiete stiili silmapaistvatele inimestele mõeldud tootele ka jõujaam, mis on erakordne valik paljude ülesannete jaoks, olenemata sellest, kas tegemist on töötamise, õppimise või mängimisega.

2,8K 120 Hz OLED NanoEdge’i ekraan viib visuaalse kaasahaaratuse uutesse kõrgustesse. Muljetavaldava eraldusvõime ja kõrge värskendussagedusega saavad kasutajad nautida hämmastavaid visuaale, millel on erksad värvid, teravad detailid ning sujuv liikumine. Olenemata sellest, kas töötate graafiliselt intensiivsete projektide kallal, vaatate filme või mängite, tagab ekraan kaasahaarava ja visuaalselt lummava kogemuse.

Kuni kaheksatuumalise Intel® Core™ i9-13900H protsessoriga Vivobook S 15 OLED BAPE ® Edition pakub erakordset jõudlust ja reaktiivsust. Kuni 5,4 Ghz taktsagedusega saab see vaevata hakkama nõudlike ülesannetega, nagu videotöötlus ja tõsine multitegumtöö. Protsessori võimsus ja tõhusus muudavad selle ideaalseks kõigile, kes vajavad kiiret ning usaldusväärset jõudlust.

Kasutajakogemuse veel täiustamiseks on sülearvutil muljetavaldav 75 Wh aku, mis tagab tõhususe ilma sagedase laadimiseta. Olenemata sellest, kas töötada eemalt, osaleda tundides või nautida pikemaid mänguseansse, saavad kasutajad oma ülesannete ja meelelahutusvajadustega sammu pidada Vivobook S 15 OLED BAPE® Editioni abil.

Lisaks muudab sülearvuti peen a kerge disain selle väga kaasaskantavaks, võimaldades kasutajatel seda hõlpsasti kõikjale kaasa võtta. Täiustatud ühenduvusvõimaluste lisamine, nagu WiFi 6 (802.11 ax) ja Bluetooth® 5.2, tagab sujuva ja kiire ühenduse veebitöö, voogesituse ning mängimise jaoks.

Koostöö MAAILMALE MULJE JÄTMISEKS

ASUS Vivobooki ja BAPE®-i koostöö on erilise tähtsusega, kuna BAPE® tähistab sel aastal oma 30. aastapäeva. Vivobook S 15 OLED BAPE® Edition austab mõlema kaubamärgi kestvat pärandit, ühendades tipptasemel tehnoloogia ja ikoonilise BAPE®-i stiili. Ühendades moe esteetika võimsa jõudlusega, on ASUS Vivobook ja BAPE® valmis maailma selle eksklusiivse koostööga hämmastama.

Saadavus ja hinnad

Lisateabe saamiseks pöörduge oma kohaliku ASUSE esindaja poole.

