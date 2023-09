Artikkel

20aastase Finnlogi lugu: kuidas Mustamäe väikses korteris pandi äri püsti

Finnlog Group OÜ üks omanikest Alar Anton rääkis saates "Ettevõtte juubel", et olles ise 25aastane ei arvanud ta, et tal kunagi saab nii suur ettevõtmine olema. Foto: Alyona Stadnik

Augusti lõpus 20aastaseks saanud palkmajade ehitaja Finnlog Group OÜ üks omanikest Alar Anton rääkis saates "Ettevõtte juubel", et ettevõtte sai alguse ühetoalises korteris Mustamäel laua taga sõbraga juttu rääkides. Aastatega on ettevõttest välja kasvanud nii Eestis kui ka välisturgudel tegutsevate ettevõtete grupp.

Saates tuleb juttu sellest, milliseks on ettevõte kasvanud, millistel turgudel tegutseb ja mis on olnud õpetlikud juhtumid aastate jookusul. Lisaks räägib Alar, kuidas on juhtunud nii, et aastate jooksul on olnud ettevõttel kolm osanikku, kuid lõpuks on ikka jäänud ettevõttesse selle alustajad tema ja Kuldar Arro. "Ettevõttesse peab igaüks panustama," märkis Anton.

Saates tuleb juttu ka sellest, mis on keskmine töötajate staaž ja kuidas neid hoitakse, millistel turgudel tegutsetakse ja kuhu suunaks liigutakse.