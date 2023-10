Nüüdsest veelgi turvalisem: rahapesuekspert Aivar Paul liitub Wallesteriga

Wallester AS´i uus rahapesuvastane juht ja juhatuse liige Aivar Paul on üks esimesi rahapesu tõkestamise valdkonna arendajad Eestis. Wallester on innovaatiline Eesti makseasutus, mis pakub tipptasemel makselahendusi igas tegevusvaldkonnas tegutsevatele erinevas suuruses ettevõtetele. Seni juba niigi kõrgete standardite poolest tuntud Wallester jõuab koos Pauliga rahapesu tõkestamises järgmisele tasemele ja edendab samal ajal jõudsalt fintech-sektorit.

Aivari karjäär sai alguse 1995. aastal keskkriminaalpolitsei uurijana. 1999. aastal kutsus Eesti Interpoli looja Arnold Tenusaar, kes oli määratud ka Rahapesu andmebüroo esimeseks juhiks, teda liituma vastloodud rahapesu andmebürooga, et panna alus rahapesu tõkestamisele Eestis. Just sel pöördelisel perioodil oli Aivar Paul koos Tenusaarega Eesti varajase rahapesuvastase infrastruktuuri teerajajaks ja riigi finantssüsteemi kui terviku üks kaitsjatest.

Pärast erasektorisse üleminekut juhtis Paul ligi kaks aastakümmet rahapesuvastast tegevust Swedbankis ja LHV-s ning vahepeal kolm aastat Rahapesu Andmebürood. Nüüd liitub Paul Wallesteriga. Aivar Pauli jaoks oli organisatsiooniga liitumisel võtmetähtsusega ettevõtte juhtkonna, täpsemalt Sergei Astafjevi Fred Soolätte ja Reimo Hammerbergi pühendumus ja senised saavutused. Lisaks nentis Paul, et Wallesteril on potentsiaali saada tulevikus järgmiseks ükssarvikuks.

Tänu oma kogemustepagasile on Aivar Paulil ainulaadsed oskused, et viia Wallester rahapesu tõkestamise valdkonnas uuele tasemele. Tema lähenemine põhineb tugevatel eetilistel alustel ning rangetel vastavusprotokollidel, mis aitavad vältida võimalikke ärisuhteid kuritegevusega seotud isikutega, edendades seeläbi turvalist finantsmaastikku.

„Meil on au tervitada Aivarit oma meeskonda,“ ütles Wallester AS -i tegevjuht ja kaasasutaja Sergei Astafjev. „Usume, et tema laiad rahapesu tõkestamise alased teadmised on täiuslikult kooskõlas Wallesteri põhivisiooniga. Sellest saab kindlasti üks meie tegevuse tugisammas, mis suunab meid veelgi enam turvalisema finantsmaastiku edendamise poole ja on teerajajaks enneolematule kasvule.“