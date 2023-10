Bentley Continental GT Speed: kas sellist autot ma tahangi? Jah!

Teleekraanidelt ja raadiosaadetest tuttavaks saanud Marko Lõhmus testis Bentley Continental GT Speed’i. „See oli mu elu üks parimaid proovisõite, kõige ägedam auto, millega mina olen sõitnud,“ võtab Marko selle ühe lausega kokku.

Sõbrad ja tuttavad teavad Markot kui keskmisest autoteadlikumat ja -kirglikumat inimest. Ta sirvib regulaarselt autolehti, loeb autoportaale, vaatab YouTube’is arvustusi ja loomulikult on ära näinud mitmekordselt ka viimse kui ühe Top Geari osa. Autod on tema jaoks teema ning kogu oma elu on ta alati vastavalt võimalustele omanud autosid, mis näevad head välja ja millega on üle keskmise äge sõita.

Kui paljudel on ükskõik, millega nad sõidavad ja neile on auto vahend, millega jõuda punktist A punkti B, siis Markol see nii pole. „Ma olen autoinimene, ma olen autofänn, mulle autod meeldivad. Tahan autot ja vajan autot, mis on vägev,“ ütleb Marko. Ta on küll sovieedi-aja laps, aga juba väikese poisina sai ta aru, mis on äge auto ja mis mitte. „Kuigi minu lapsepõlves olid tänavad ühesuguseid autosid täis, meeldisid mulle juba siis kirega tuunitud masinad. Näiteks oli mu naabrimehel üks äge Moskvitch, millel taga oli peegelklaas, külgedel toonitud klaasid ja sopalapaka peal reflektorid. See kohe eristus teistest omasugustest ja näha oli, et omanik oli kirega asja juures,“ kirjeldab Marko oma esimest mälestust nö vägevast autost.

Äge auto on kirglik

Sõna kirglik käib Marko sõnavarast sageli läbi. Mees teeb kõiki oma projekte, tööd, ettevõtmisi kirega ja nii hindab ta ka autode puhul just seda. „Kui ma vaatan autole peale, näen kohe, kas seal on kirge või mitte. Kahjuks peab tõdema, et maailmas on väga palju kiretuid autosid,“ sõnab ta. Kirg ei ole tema sõnul ilmtingimata uhkes ja kallis autos. Kirge võib olla odavas autos, uues autos, vanas autos, suures autos, väikses autos. „Kiretu auto saab tekkida kõikide ootuste ja kompromisside tulemusena,“ leiab Marko. Näiteks on tema meelest maailma kõige kiretum auto Nissan Quasquai, niisamuti ei tunne ta sädet ka Toyotas ega Lexuses. „Kui aga auto puhul keskendutakse mingile omadusele, erilisusele, siis sellele üldjuhul ka pühendutakse ja sinna investeeritud aeg ja tahe tuleb ka lõpptulemuses esile.“

19 fotot

Kirge täis Bentley

Autoinimesena haarab ta igal võimalusel kinni proovida omal käel ägedaid autosid. Seekord leidis ta end nädalavahetusel Bentley Continental GT Speed roolist. „Absoluutselt on tegemist kirgliku autoga: Sellel on W12 mootor, 650 hobijõudu, kiirendus 0-100-ni 3,7 sekundit, tippkiirus 335 km/h,“ loetleb ta esimesi parameetreid. Võimas ja vägev masin ei pea olema ilmtingimata ebamugav. Lisaks on selles autos ka tohutult palju luksust ja mugavust ning kõike seda arvestades ei leia ta selle auto juures ühtegi detaili, mida muuta. „Mulle meeldivad need nupud, displeid, mugavused. Melomaanina hindan ma ka kõrgelt auto saundi – mis häält auto ise teeb ning milline on salongi helisüsteem – kõik on väga hea kõlaga,“ lisab ta.

Klassikaliselt ilus

Kindlasti pole Bentley oma välimusega eriline pilgupüüdja mida on näiteks Lamborghini. Olemuselt on Inglismaa päritoluga auto paljugi konservatiivsem ning selle disainis on tunda ehedat briti hinge. „Mulle üleüldiselt meeldib vana Inglismaa kultuur ja arhitektuur tervikuna, sealsed ajaloolised vanad külad, James Bond ja kõik teised filmilinadelt tuntud tegelased.“ Seda kõike on Marko meelest näha ka Bentley disainis. „See on klassikalise ja elegantse sedaani küljejoonega, millest õhkub ka Inglismaale omast vibe’i, “ kirjeldab Marko.

Bentley klassikaliselt ilus välimus võib olla ka eeliseks neile, kes soovivad oma autoga hoida nö madalat profiili. „Kindlasti jääb Ferrari või Lamborghini kaubamärk „tädi Maalile“ tänaval koheselt silma ja paneb pead pöörama. Kui sõidad aga Bentleyga, siis vaadatakse lihtsalt, et sul on huvitav välismaa auto. Kuid need, kes teavad, teavad väga hästi, et sul on maitset,“ lisab Marko.

Nii mugav, et hakkab hirmus

Võimas mootor ja luksuslik interjöör muudavad auto muidugi väga sujuvaks ja mugavaks. “Kui ma nüüd mõtlen, siis minu jaoks on natuke hirmutav, et autos ei hakka hirmus. Kui keerad nupud kõik kagusse ja seierid põhja, siis lihtsalt kõik on nii sujuv ja mugav, sest auto liigub teedel ka suuremate kiiruste juures nagu sõidaks 60-ga,“ kirjeldab ta.

Kellele Bentely on mõeldud? „Kindlasti mulle. Kasutaksin seda sihtotstarbeliselt ja tunneksin selle auto igast nupust rõõmu,“ vastab Marko kiiresti. „Ainus suur häda aga Bentley proovisõidu juures on see, et sellise luksusega harjub kiiresti ja igapäeva naasmine pole lihtne. Tegin väikse arvutuse ka. Kui järgmised 13,6 aastat saan täpselt sama palka ja ei kuluta ühtegi senti mujale, võin minna seda autot ostma küll,“ ei kaota Marko lootust.

Marko lemmik Bentleyga saab tutvuda Bentley Tallinna salongis!