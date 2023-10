APF kaasab raha jätkusuutlike õrrekanamunade tootmise laiendamiseks

Baltimaade suuruselt kolmas kanamunade tootja, Läti ettevõte AS APF Holdings (edaspidi APF) korraldab aktsiate esmase avaliku pakkumise (IPO), et viia ellu ettevõtte kasvuplaanid ja suurendada jätkusuutlike õrrekanamunade tootmist. Ettevõtte IPO eesmärk on kasvatada tootmismahtu 60% ja müügitulu 2 korda.

APF pakub 13. oktoobrist kuni 30. oktoobrini kestva märkimisperioodi jooksul Baltimaade investoritele kokku 1 027 930 uut aktsiat hinnaga 6,81 eurot aktsia eest. Ülemärkimise korral on ettevõttel õigus suurendada pakkumist 103 000 aktsia võrra.

APF soovib IPO käigus kaasata 7 miljonit eurot, et viia ellu ettevõtte kasvuplaanid: suurendada 2025. aastaks munade tootmismahtu 60% (180 miljoni munani), kasvatada munakanade arvu (665 000-ni) ja müügitulu enam kui kaks korda (25 miljoni euroni).

Lindude heaolu kasv

Ettevõte plaanib kaasatava investeeringu ja edasise pangafinantseerimise toel suurendada Eesti piirist 15 kilomeetri kaugusele jäävas Aluksne linnas asuvas farmis jätkusuutlike õrrekanamunade tootmist: ehitada olemasolevatele kolmele linnuhoonele juurde veel kaks kaasaegset linnuhoonet ning laienda tootmise tugistruktuuri mahutavust.

APFi tegevjuhi ja suurima aktsionäri Jurijs Adamovičsi sõnul tagavad kaasaegsed õrrekanade pidamise linnuhooned kanadele parema heaolu, mis on tarbijate jaoks järjest olulisem valiku tegemise kriteerium nii Baltimaades kui kogu Euroopas.

APFi tegevjuhi ja suurima aktsionäri Jurijs Adamovičsi sõnul tagavad kaasaegsed õrrekanade pidamise linnuhooned kanadele parema heaolu, mis on tarbijate jaoks järjest olulisem valiku tegemise kriteerium nii Baltimaades kui kogu Euroopas.

Eesti kui teine koduturg

APF pakub hetkel Eesti turul oma kaubamärgi Oluksne all õrrekanade mune Rimi kauplustes. Värvikas pakendis munade ostja saab kaasa boonuseid, mida kasutada mobiilimängus The Chick Game. Järk-järgult on kavas laiendada müügivõrku ka teistesse poekettidesse ja laiendada tooteportfelli.

Jurijs Adamovičs märkis, et ettevõte tunneb Eesti turu vastu elavat huvi, kuna näeb siin suurt potentsiaali ennekõike õrrekanade munade müügiks. „Eesti tarbijad on oma valikutes järjest keskkonnateadlikumad ja eelistavad puurikanade asemel õrrekanade mune. Eesti kohalikud tootjad ei suuda seda nõudlust täielikult rahuldada, sest suur osa nende tootmismahust tuleb jätkuvalt puurikanadelt, mida paljud poeketid ja tarbijad peavad täna punaseks lipuks. Meie Eesti külje all Aluksnes asuv munafarm suudab nõudlust leevendada ning pakkuda peaaegu kohalikku alternatiivi ning Eesti klientidele harjumuspäraseid tooteid,“ selgitas Adamovičs.

Eesti investorid on oodatud

Adamovičs lisas, et ettevõte soovib kaasata nii institutsionaalseid kui erainvestoreid kõigist Baltimaadest, sealhulgast Eestist. „Oleme määranud aktsiahinna, mida iga Baltimaade investor saab endale lubada, ja mis annab ka uutele jaeinvestoritele võimaluse osaleda ettevõtte kasvuloos," lisas Adamovičs.

„Eesti tarbijad on oma valikutes järjest keskkonnateadlikumad ja eelistavad puurikanade asemel õrrekanade mune.“ Jurijs Adamovičs APFi tegevjuht ja suurim aktsionär

Kuidas märkida? • APF-i aktsiaid saab avalikul pakkumisel märkida 13. oktoobril kella 10.00st kuni 30. oktoobril kella 15.30ni kõigis väärtpaberitehinguid pakkuvates Baltimaade pankades; • Lisainfot pakkumise kohta leiab APFi kodulehelt; • IPO müügiagent Eestis on LHV, finantsnõustaja Läti juhtiv investeerimispank Signet Bank ja juriidiline nõustaja advokaadibüroo Eversheds Sutherland Bitāns.

Mis on APF Holdings? AS APF Holdings on Baltimaade suuruselt kolmas kanamunade tootja, kelle farm asub Lätis Aluksnes. APF Holdingsi asutas 2017. aastal Jurijs Adamovičs, et võtta üle ja moderniseerida Alūksnes asuv 60 aastat vana linnukasvatusettevõte. Tänapäeval koosneb APF Holdings grupist ettevõtetest, mis tegelevad linnukasvatuse ning kanamunade tootmise ja turustamisega, samuti gaasi- ja orgaaniliste väetiste tootmisega osana linnukasvatustegevusest. APF Holdings on viinud alates 2017. aastast läbi kolm investeerimisringi ja kaasanud kokku üle 15 miljoni euro, mida kasutati tootmise kaasajastamiseks ning mahtude kasvuks. APF püüab farmi laienduste käigus parandada oma kanade heaolu. Jurijs Adamovičs on APF Holdingsi suurim aktsionär.

Enlight hindas APF Holdingu aktsia IPO hinnast kolmandiku võrra kõrgemaks

Balti börsiettevõtete aktsiaanalüüse koostav firma Enlight Research hindas AS-i APF Holdings aktsiate väärtuseks 51 miljonit eurot ehk 8,92 eurot aktsia kohta, mis on 31 protsenti kõrgem IPO käigus pakutavast märkimishinnast (6,81 eurot).

"Loodame, et meie koostatud ettevõtte väärtuse analüüs annab investoritele selge ülevaate kasuteguritest, mis kaasnevad APF-i tootmise suurendamise plaanidega. Balti kanamunade tootmisturg on vähese osalejate arvuga oligopol, kuhu sisenemine nõuab oluliste takistuste ületamist. APF on suutnud need takistused ületada, näidata kasumlikkust ja saavutada kindla positsiooni nelja juhtiva Balti munatootja seas. Ettevõtte järgmine arenguetapp näeb ette tootmismahu suurenamist ja selle tulemusena kulude suhtelist vähendamist ning kasumimarginaali parandamist. Kui kõik läheb plaanipäraselt, võib olla aktsionäridele loodav väärtus märkimisväärne ja see kajastub ka meie hinnangus," ütles Enlight Researchi asutaja Mattias Wallander.

. Enlight Research kasutas hinnaanalüüsi koostamisel laialdaselt aktsepteeritud diskonteeritud rahavoogude meetodit. Lisaks sellele võrdles Enlight Research APF-i ka teiste börsil noteeritud sama tööstusharu ettevõtete kordajapõhiste väärtustega. Enlight Researchi täispikka analüüsi APF-i kohta saate lugeda siit