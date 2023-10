Sisuturundus

Nordea

Põhjamaade suurim pank Nordea võlub töötajaid aastakümneteks

Nordea Eesti finantsjuht Aveli Siivelt ning management partner Jaanus Läti tõdevad, et kõige olulisem on töö- ja eraelu tasakaal ning seda Nordeas väga jälgitakse.

Inimsuhete hoidmisel põhinev põhjamaine töökultuur meelitab inimesi üle maailma. Kuidas hoida ligi 30 000 inimesega ettevõttes kõikidel töötajatel tööpäeva lõpuni sära silmis ning mis paneb töötajaid aastakümneteks ühele tööandjale pühenduma?

Nordea Eesti finantsjuht Aveli Siivelt ning management partner Jaanus Läti tõdevad, et kõige olulisem on töö- ja eraelu tasakaal ning seda Nordeas väga jälgitakse. “Kogu asja võlu ehk seisnebki selles, et töö ja eraelu vaheline tasakaal on paremini paigas ning tunnetatakse ära, et töö peaks olema meeldiv osa elust, mitte tüütu kohustus,” jagab Siivelt põhjamaise töökultuuri eeliseid.

Kui Baltimaades on alles hiljuti hakatud ka ettevõtete poolt rohkem töötajate heaolule mõtlema, siis põhjamaise taustaga pangas on fookus inimestel olnud juba pikalt. “Kogu see töökeskkond põhineb inimsuhete hoidmisel ja minu kogemuse poole pealt hoolitakse enda töötajatest väga. Ja seda mitte pelgalt sõnades, vaid reaalselt ka tegudes,” räägib Läti. Ta lisab, et teine asi, mis kindlasti olulist rolli mängib, on pidev väljakutse. “Esialgu mind tõmbaski Nordeasse just väljakutse ja soov end tõestada. Rõõm on tõdeda, et väljakutsed ajas muutuvad ning suur grupp ja suur pank võimaldavad alati leida uusi põnevaid tegevusi ja ülesandeid.”

Nordea Eestis töötab üle tuhande inimese, kuid nii Läti kui ka Siivelt tunnistavad, et karjäärivõimalused Põhjamaade suurimas pangas on pea lõputud. “Nordea Eesti on väga tugev tööandja ning inimesed, kes siin töötavad, tegelevad peaaegu kõigega, välja arvatud otsene klienditeenindus,” räägib Läti. “Kui meil on ca 30 000 inimesega ettevõte, siis tegelikult on ka karjäärivõimalusi pea sama palju ja ma pigem ütleks, et karjäärivõimalus hakkab täpselt sellest hetkest, kui piltlikult öeldes jala panga ukse vahelt sisse saad,” lisab management partner.

Tööandja atraktiivsus on piirideülene

Läti ja Siivelt ise on Nordeas töötanud juba mõnda aega, Siivelt alustas karjääri pangas juba 2012 ning kuigi elu viis vahepeal Nordeast ära, on ta alati tundnud, et just see pank on tema jaoks õige koht. “Kui ma olin teises pangas tööl, siis mul oli tegelikult tohutult suur rõõm ka eemalt näha, et Nordea kasvas jõudsalt ja sisimas teadsin alati, et ma leian tee sinna tagasi,” meenutab Siivelt.

Nordea Eestis töötab inimesi üle viiekümnest rahvusest. Üks näide nende siinseks sujuvamaks kohanemiseks ja toetamiseks on Siivelti juhitav Finance Hub. “Sisuliselt koondab Finance Hub endas erinevatel positsioonidel inimesi, kellel puhul on meil maatriksjuhtimine. Neil on nii-öelda otsesed juhid Põhjamaades ning Eesti poolt olen nende jaoks olemas mina. Minu eesmärk on neid siin toetada ja igati aidata kohalikes küsimustes.” Siivelt lisab, et on väga oluline, et Nordeas on inimesi väga erineva taustaga erinevatest maailma riikidest. “Mõned vajavad siin abi töölubadega või siis lihtsalt kohanemisega, et maandumine siia meie kliimasse oleks veidi pehmem. Teiselt poolt on inimesed, kes on ehk juba varem ka pikemalt Eestis olnud, aga asunud nüüd eri meeskondades tööle Põhjamaade üksustega, ka nemad vajavad meiepoolset tuge, et uue korraldusega kohaneda,” räägib Siivelt.

Palganumbrist olulisem on inimesed ja töökultuur

Finantssektorisse tööle ihkavatel noortel soovitab Läti mõelda, mis sektoris tööd soovitakse ning kas ettevõte, kuhu kandideeritakse, sobib sinu väärtustega. “Ma annaks soovituse mitte liialt kinni jääda ametinimetustesse, sest kui endal on soovi ja tahtmist, võib väga kiirelt omale meeldivas suunas karjääri ehitada. Soovitan sobiva ettevõtte välja valida, kandideerida esialgu isegi mitte nii atraktiivsele kohale ning siis on ettevõtte sees juba palju lihtsam edasi liikuda,” soovitab Läti.

Ka soovitavad Läti ja Siivelt töökoha valimisel tutvuda eelkõige ettevõtte ning võimalusel ka selle töökultuuriga. “Minu jaoks on töökohavalik justkui üks pakett: see ei ole pelgalt palk ja ametinimetus, vaid kui arvestada, et tööl viibitakse tegelikult nii suure osa oma ajast, siis peavad sobima ka sealsed inimesed ja töökorraldus ning -kultuur,” avaldab Siivelt. “Noore ja vihasena uskusin tõesti, et oluline on vaid palganumber ning töökohta lähed ainult saavutama, aga mida kauem ma Nordeas olen olnud, seda enam mõistan, kui oluline on tegelikult ettevõtte sisekliima. Kuskil peab olema see põhjus, miks inimesed meil aastakümneid töötavad,” lisab Läti.

Rootsis töötades puutus Siivelt kokku ka mehega, kes pensionile minnes oli Nordeas töötanud 41 aastat ning ta ei olnud sugugi ainus, kes aastakümneid ühele ettevõttele oli pühendanud. “See härrasmees tõi ilusti välja, et teda on Nordeas hoidnud pidev võimalus areneda, vaheldusrikkus ning see, et ettevõte on olnud pidevas muutumises,” jutustab Siivelt. “Kui me mõtleme sellele, kuidas on ajas kogu Nordea Grupp muutunud ning milliseid võimalusi see endaga kaasa toob, siis tugeva ettevõtte märksõnadeks võiksidki ehk olla paindlikkus, oma inimestega arvestamine ja pidev muutumine. See paneb ka inimesi pikaajaliselt panustama.”