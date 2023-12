Artikkel

HUUMil valmib peagi energiakulu ja süsinikuheidet vähendav tehisaru saunakeristele

Enam kui 30 riigis edukalt toodangut müüv Eesti kerisetootja HUUM on fookusesse võtnud saunade energiaefektiivsuse. Ettevõte toob uuel aastal turule mitu energia- ning keskkonnasäästu võimaldavat tootearendust.

Roman Kaljuorg selgitas, et valmimas on keriste elektritarbimist vähendav tehisaru ehk AI (artificial intelligence) tehnoloogia ning välisaunadele kohandatud soojustagastusega ventilatsiooniseade. Samal ajal tegeletakse HUUM OÜ arendusosakonna juhtselgitas, et valmimas on keriste elektritarbimist vähendav tehisaru ehk AI (artificial intelligence) tehnoloogia ning välisaunadele kohandatud soojustagastusega ventilatsiooniseade. Samal ajal tegeletakse HUUM elektrikeriste integreerimisega tarbmisjuhtimise turgudele.

Kogu tootearendusprojekt viiakse ettevõtte arenduse projektijuhi Henry Liimali sõnul ellu EASi Eesti-Norra koostööprogrammi „Green ICT“ toel.

Tootearendus lahendab mitu kitsaskohta

Saunakasutus on tüüpiliselt seotud suure energiakuluga. Olenemata sellest, kas tegu on puukütte- või elektriga, vajavad mõlemad sauna tüübid kõrgeid temperatuure. „Samas on kerkivate energiahindade tõttu tarbijad kulutuste suhtes üha tundlikumad. Samuti on inimeste mõtteviisis toimunud nihe keskkonnateadlikumate valikute suunas,“ kommenteeris Kaljuorg.

Ta lisas, et innovaatilisi ja energiat säästvaid lahendusi loov saunaettevõte HUUM plaanib käimasoleva tootearendusega seljatada mitu väljakutset. Eesmärk on suurendada keskkonnasäästu läbi saunade elektritarbimise- ja CO2 emissiooni vähendamise. Samuti on Kaljuoru sõnul nende fookuses kasutajakogemuse parandamine tervikuna – et saunatamine oleks lõppkasutaja jaoks mugavam ja soodsam. „Keriste agregeerimisega tabimisjuhtimise turule sisenedes panustame elektrituru stabiliseerimisse,“ tõdes Kaljuorg.

HUUM arendusosakonna juht Roman Kaljuorg.

Kütteinertsi kasutamata jätmine on saunaomanikule kulu

Tänapäevased elektrikerised võimaldavad valida temperatuuri, milleni sauna köetakse. Selle saavutamisel lülitab keris end välja. Väljalülitumise järgselt on aga küttekeha endiselt kuum. Suuremate keriste puhul võib see termilise inertsi tõttu olenevalt ruumi suurusest ja teistest parameetritest tõsta temperatuuri kuni 10 kraadi võrra. See tähendab, et kütmise lõpetamisel 90 kraadi juures võib leiliruumi temperatuur kasvada edasi kuni 100 kraadini.

Soovimatutest lisakraadidest vabanemiseks, avatakse sageli uks, et ruumi jahutada. Temperatuuri langemisel lülitab keris end uuesti sisse, et püsida talle määratud sihtväärtuse juures. Nii on kasutuses lisakogus energiat, mida soovitud temperatuurini jõudmiseks tegelikult ei vajata. Seda põhjusel, et tänased lahendused ei võta arvesse kerise kütteinertsi.

Iseõppiv tehisarumoodul leiab igale saunale individuaalse küttelahenduse

Loodav tehisaru ehk AI lahendus jõuab saunaomanikeni HUUMi UKU sauna juhtsüsteemi lisamoodulina. Kasutada saab seda Kaljuoru sõnul nii HUUMi keriste kui mistahes teiste tootjate elektrikeristega, mis on UKU-ga ühildatavad.

AI moodul oskab vastavalt leiliruumi parameetritele välja selgitada parima individuaalse lähenemisviisi iga sauna kütmiseks. Selliselt, et kaasneks kõige väiksem energiakadu.

Juhtsüsteemile lisatav AI moodul on iseõppiv, võtab arvesse kütteinertsi ning analüüsib kasutajakäitumist ja leiliruumi eripärasid. Lisaks energiasäästule muutub mugavamaks saunakogemuse tervikuna, kuna soovitud temperatuur püsib leiliruumis ühtlasemalt.

Sauna ventilatsiooni efektiivsus ja küttekulud on omavahel tugevalt seotud

Meeldiva saunakogemuse saamiseks on oluline tõhus õhuvahetus. Elamutes on soojustagastusega ventilatsioon tänaseks juba standardiks kujunenud. Eraldiseisvates hoonetes paiknevate saunade jaoks seni head analoogset lahendust turul ei leidunud.

Kui hoones sees paiknevate kodusaunade ventilatsioon on enamasti ühendatud elamu tsentraalse soojustagastusega ventilatsiooniga, siis välisaunades on õhuvahetus üldjuhul lihtsamini ja ka ebatõhusamalt korraldatud. Kuum õhk juhitakse leiliruumist otse väliskeskkonda ning vastupidi - värske külm välisõhk otse leiliruumi. Seetõttu peab keris töötama suuremal võimsusel ja pikema töötsükliga, et leiliruumis soovitud temperatuuri säilitada.

Lahendus välisaunadele, kuid mitte ainult

Olemasolevad plaatsoojusvahetajad ei ole valmistatud piisavalt kuumakindlatest materjalidest, et taluda tulist leiliruumi õhku. Lisaks on need väiksemate üksikruumide soojustagastusega õhuringluse tagamiseks liialt suurte mõõtmetega.

HUUMi loodav soojustagastusega ventilatsiooniseade on esimene omataoline, sest on kohandatud kuumadele ruumidele. Funktsionaalsuselt sobib see aga mistahes muude väiksemate hoonete soojusvahetajaks, seega pole kasutusvõimalused piiratud pelgalt saunamajadega.

Õhuvahetus toimub plaatsoojusvahetaja abil, kuid ventilatsiooniseade on mõõtmetelt väiksem ja valmistatud kuumakindlatest materjalidest. Leiliruumiga ühendub see ventilatsioonitorude abil. Õue minevat tulist õhku kasutatakse soojusvahetisse siseneva külma välisõhu kuumutamiseks. Väheneb soojuskadu ning tõuseb sauna energiaefektiivsus.

Tarbimisjuhtimise turule liiguvad ka HUUMi kerised

HUUMi arenduse projektijuht Henry Liimal selgitas: „Selleks, et võrguoperaatorid (nt Elering, Fingrid jt) saaks elektrisüsteemi toimimist tasakaalustada, on vaja tervet hulka piisava võimsusega elektriseadmeid, mille abil tarbimist juhtida. HUUMi elektrikeriste võimsused on suured, seega sobivad need antud otstarbeks hästi“. Tema sõnul on teenusega alustamiseks vaja tarbimisjuhtimise süsteemiga integreerida arvestuslikult 150-200 elektrikerist. Selle võimaldamiseks täiendab HUUM oma keriste juhtsüsteemi.

HUUM arenduse projektijuht Henry Liimal.

Kui lõpptarbija lülitab siis HUUM kerise juhtimissüsteemi võrku, tekib võimalus kasutajakäitumist jälgides ennustada tuleviku tarbimist. Selle info põhjal saavad võrguoperaatorid kasutada keriseid elektrivõrgu stabiliseerimiseks.

Saunakasutuse ökoloogiline jalajälg

Maailmas rakendatakse nii uute toodete kui ka teenuste väljatöötamisel üha enam rohelisi ja keskkonnasäästlike praktikaid. Osalt on see tingitud rahvusvahelistest ja üleriigilistest nõuetest, teisalt aga muutustest tarbijakäitumises. Erandiks ei saa olla ka saunavaldkond. „HUUM läheneb keskkonnasäästu suurenemisele läbi elektritarbimise- ja CO2 emissiooni vähendamise. Projekti elluviimise tulemusena loodetakse CO2 emissiooni vähendada ennustuslikult 1968,3 tonni võrra aastas ja energia tarbimist 4050 MWh võrra aastas,“ ütles Liimal.