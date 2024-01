Kuidas tagada endale puhas ja tervisele ohutu vesi?

Kogu maailmas kerkib järjest teravamalt üles vee temaatika. Sõltuvalt piirkonnast on tegemist joogivee nappusega või kvaliteedi probleemidega.

Viimastel aastatel on Eestis ette tulnud probleeme põhjavee kvaliteediga, mis on pidevas muutumises ja sellesse peab tõsisemalt suhtuma. Üheks ohtlikumaks teemaks tervise seisukohalt on kolibakteri avastamine kaevudest. Ja seda mitte ainult suuremat kajastust leidnud piirkonnas Saaremaal, vaid üle kogu Eesti.

Iseenesest on Eesti põhjavee poolest tegelikult rikas, vesi on lihtsalt ebaühtlaselt jaotunud. Kesk- või Lõuna-Eestis on valida mitme põhjaveekihi ja kaevusügavuse vahel, inimesed ja tööstused on suuremas mahus kolinud aga Põhja-Eestisse. Pankrannikul on põhjaveekihte vaid üks ja seda ühtegi kimbutab liiga intensiivse pumpamise korral oht, et soolane vesi pääseb põhjavette.

Tihti küsitakse, et miks on üldse vaja vett puhastada kui kraanist tuleb ju puhas vesi?

Veele tuleb tähelepanu pöörata olenemata sellest, kas see tuleb erakaevust või trassist.

Kui oleme harjunud mõtlema, et Eestis on vesi igati joogikõlbulik ja tervislik, piirkonnast sõltumata, siis päris nii see ei ole. Erinevates piirkondades esinevad erinevad probleemid alates liigsest vee karedusest, rauasisaldusest, kloorist kuni kõrge raadiumisisalduseni.

Kareda vee puhul tekib küttekehaga seadmetes mh elektriboileris, veekeetjas, kohvimasinas kui ka teistes suuremates masinates katlakivi. Katlakivi moodustub eelkõige küttekeha ümber ja aja jooksul seadmete jõudlus väheneb, elektrikulu kasvab ning küttekeha võib koguni läbi põleda.

Kui meile antakse valida, kas soovime värsket või seisnud vett, siis valime loomulikult värske vee, sest teame ju, et puhas vesi on meie tervise üks alustalasid. Hommikuti teed keetes paneme ka keedukannu uue värske vee.

Vesi on elus ja seismisel tekib sinna elu juurde. Sellest tulebki soovitus kasutada ainult värskelt filtreeritud vett.

Kui tundub, et siin on lahenduseks pudelivesi või tünnivesi, siis parim lahendus see siiski ei ole. Plastik, millest pudeleid tehakse, võib vette eraldada kemikaale. Mida soojemas keskkonnas plastik seisab, seda rohkem fenoole vette eraldub. Kui juua vett päikese kätte auto istmetele jäänud plastikpudelist või kontoris päevi ja nädalaid seisvat plastiktünnivett, siis ei pruugi see olla parim valik tervise seisukohalt.

Ühel või teisel viisil jõuame ikka värske vee juurde ja kui kraanivee kvaliteedis ei saa kindel olla, on heaks lahenduseks vee filtreerimine.

Kõige lihtsam lahendus on filterkann kööki või kontorisse, kus tarbitakse korraga 1–2 liitrit vett.

Uue põlvkonna elektrooniline filterkann J. Shmidt 500 , millesarnast teist maailmas praegu ei leidu, ühendab uuenduslikul kombel valamualuste veepuhastussüsteemide võimsuse ning on mugavalt kaasaskantava kannu kujul. See tagab vee puhtuse kuni 0,1 mikronini!

Lihtsamalt öelduna tähendab see seda, et J. Shmidt 500 filterkann eemaldab joogiveest bakterid, parasiidid, taimede õietolmu, samuti kloori suhtes resistentsed tsüstid.

J. Shmidt 500 on mugav võimalus ajutise majutuse, ärireisi või pika puhkuse korral. Elektrooniline süsteem filtreerib vett kiirusega kuni üks liiter minutis ja töötab pikka aega ilma laadimiseta. Tänu nüüdisaegsele ja vastupidavale materjalile – Tritani™ kopolüester – on süsteem vastupidav löökidele ning kukkumistele.

Seadet saab laadida nagu nutitelefoni: lihtsalt ühenda ülemine paneel kaabli abil USB-pessa. Nupu juures asuvad märgutuled tuletavad sulle õigel ajal meelde, et ressurss on otsakorral.

HORECA sektoris ei saa me üle ega ümber toidu ja joogi maitseomadustest

Heade maitseomaduse eelduseks on hea maitsega ja tõeliselt puhas vesi. Liiga kare ja mineraalirikas kraanivesi muudab otseselt toidu lõpptulemust. Hea näide on linnade kraanivee kergelt kloorine maitse, mida kohalikud tarbijad tihtipeale enam ei tunne, sest ollakse harjunud, aga külaliste jaoks võib see vee ja kohvi joomise ebameeldivaks muuta. Ka samast veest tehtud toidule jääb paratamatult maitse juurde.

Kõige paremini saab vee koostise mõjust toidu kvaliteedile aru küpsetades. Kui pagar on pettunud, et retsepti järgi tehtud küpsetised välja ei tule, võib põhjus peituda hoopiski selles, et kare ja liigselt minaraalirikas vesi muudab mõningate toidu koostisosade, näiteks pärmi, toimet. Taigna gluteenistruktuur muutub ja sellega koos ka käärimisprotsess.

Filtreeritud ja pehmendatud vett kasutades saate küpsetada paremat leiba ja pehmemaid küpsiseid. Teadaolevalt varjutab intensiivne kloor isegi kaneeli maitset. Mõelda vaid, kui peaks sellise kehva veega pagariäri pidama!

Liigne kloor vees muudab ka köögiviljade värvi. Kuna kloor on teatavasti üks valgendi koostisosa, on üsna loogiline, et see eemaldab ka toidust värvid.

Milliseid tooteid pakub Aquaphor eeltoodud probleemide lahenduseks?

Puhta vee saamiseks peab kindlasti kasutama kvaliteetset veefiltrit. Filtri aga teeb heaks filtritäidis ehk sorbent. Filtrites kasutatakse kolmekümmet patenteeritud leiutist, nende hulgas on ka ioonivahetuskiud „Aqualen“, mis peab kinni mitte ainult orgaanilisi ühendeid, rauda ja raskmetalle, aga ka teisi kahjulikke lisaaineid, samas pehmendab vett ning hoiab ära katlakivi tekke. Puhastamist vajav vesi liigub läbi ülitiheda sorbendi, mis tänu oma tihedusele puhastab vee põhjalikult. Filtrid, mida toodetakse Eestis, eemaldavad veest 44 eri liiki saasteaineid, sealhulgas kloori, pliid, pestitsiide, naftaosakesi, mangaani jms.

Aquaphori filtrid filtreerivad välja ka õietolmu, mis võib lastel ja täiskasvanutel esile kutsuda allergilisi reaktsioone. Lihtsaim ja mugavaim lahendus liikuvale inimesele on kaaskantav filterpudel ning filterkann kööki või kontorisse.

Väiksema tootmise, HORECA või koduse majapidamise tarbeks on kõrgema puhastustulemusega mh raadiumi eraldavad veefiltrid, mis veepuhastussüsteemina on meeldivalt kompaktsed, mahtudes lihtsasti kraanikausi alla. Aquaphori pöördosmoosi filtrid puhastavad vett pöördosmoos tehnoloogia abil ning suudavad veest eemaldada lahustunud saasteained, ravimijäägid, bakterid ja muu liigse, tulemuseks on mineraalidega rikastatud kristallpuhas ja tervist toetav vesi. Liigselt kareda või mineraalirikka vee puhul on hea lahendus valamualune pöördosmoosi veefilter Aquaphor Crystal või siis Aquaphor Morion. Siit ka soovitus nii majapidamistele kui toidukohtadele – oma kodu või toiduäri planeerides, arvestage elu- ja äritegevuse loomuliku osana ka veefiltersüsteemiga, sest puhas vesi on kvaliteetse elutegevuse alus!

Suuremate tootmiste planeerimisel ja ka näiteks SPAde renoveerimisel on luuakse nö rätsepalahendused. Professionaalsete lahendustega saab tutvuda kodulehel => Aqaphori ärilahendused

AQUAPHORi filterkannud on meile juba aastaid tuttavad, aga millega ettevõte tervikuna tegeleb? Ettevõtte missiooniks on olnud juba pea 30 aastat luua tuleviku tehnoloogiat muutmaks puhta ja värske vee, tõeliselt hea kvaliteediga vee, kättesaadavaks igale inimesele maailmas. AQUAPHORi grupi tegevuse aluseks on uurimis- ja arendustegevused. Toodete valikus on kvaliteetsed, kõrgtehnoloogilised ja hõlpsalt kasutatavad veefiltrid tööstuslikuks veepuhastuseks, vee joomiseks kodus või matkal, toidu valmistamiseks köögis, pesemiseks vannitoas või suvekodus ehk siis kus iganes vajad puhast vett. Veefiltrid ongi see, mida me teeme! Me loome oma tooted ise, ideest kuni valmistooteni. Kogu tootmisprotsess toimub meie endi tehastes kuna nii saame pakkuda tooteid konkurentsvõimelise hinnaga. Kasutame vaid kvaliteetseid materjale ja tõhusaid tehnoloogiaid, uusimaid teadus- ja tehnoloogiasaavutusi, eesmärgiga täiustada filtreid ning kontrollida kvaliteeti igas tootmisetapis. Puhas vesi on täppistoode ja seepärast kontrollib Aquaphori Teaduskeskus meie tarnijatelt soetatud iga materjalipartiid ning jälgib pidevalt tootekvaliteeti. Kõik, mida vajame filtrite tootmiseks – nii plastik, aktiivsüsi kui vaik, läbivad põhjaliku kvaliteedikontrolli. Teeme koostööd vaid parimate rahvusvaheliste tarnijatega, näiteks BASF, John Guest, Mitsubishi, Purolite jt. Tooteid transporditakse EL-i riikidesse ja klientidele Ühendkuningriigis, Ukrainas, Kasahstanis ja Iisraelis. Need on vaid mõned näited riikidest, kuhu toimub meie toodete eksport, kokku on selles loetelus üle 60 riigi.

Aquaphor`i kõrgtehnoloogilised lahendused loovad muutust üle maailma

Veeprobleemid muutuvad kogu maailmas üha tõsisemaks nii vee kättesaadavuse kui ka kvaliteedi osas. See teema on oluline ka Lähis-Idas, kus vesi on väga väärtuslik ja kriitiline ressurss. Araabia Ühendemiraadid (AÜE) on astunud olulisi samme kliimamuutuse ja säästva arengu suunas, koostades riikliku kliimamuutuste kava 2017–2050 ja AÜE energiastrateegia 2050. aastaks.

Üks nendest meetmetest hõlmab keskkonnahoidliku ehituse standardeid, mis soodustavad säästvaid ehitustavasid, sealhulgas vee säästmist, energiatõhusust, taastuvenergia kasutamist ja keskkonnasõbralike materjalide kasutamist. Osana karboniseerimisprotsessist on Dubai pööranud erilist rõhku vee puhastamisele ja süsinikdioksiidi heitkoguste vähendamisele.

Selleks toetatakse teadusuuringuid ja innovatsiooni uute ja tõhusate veetöötlustehnoloogiate väljatöötamisel. Samuti on investeeritud nutikatesse süsteemidesse, mis aitavad veeressursse tõhusalt hallata ja jäätmeid vähendada.

Aquaphor International avas 2023 AÜE-s Dubais esinduse. Tehes koostööd kohalike ettevõtetega, aidatakse kaasa uute veepuhastustehnoloogiate ja -lahenduste väljatöötamisele AÜE-s. Aquaphor on valitud koostööpartneriks mitmes riikides kuna ettevõte on spetsialiseerunud tulevikutehnoloogiate arendamisele, mis aitavad lahendada erinevaid veega seotud probleeme ja parandada inimeste tervist üle maailma.

Aquaphor on Eestis suur tööandja, kus teie tehased asuvad?

AQUAPHORi esimene Euroopa tehas avati 2012. aastal Sillamäel ja teine 2015. aastal Narvas. Aastal 2022 toimunud viimase suure arenduse raames suurendati Narva tehase pindala 11 000 ruutmeetri võrra. Praegu töötab Eesti tehastes üle 600 inimese.