SEB: et müügis digist kasu lõigata, peab tiim olema kaasas ja strateegia hea

Et olla personaliseeritud, kliendile kasulik ja vajalik, ei piisa ainult inimtööjõust. SEB on selleks kasutusele võtnud modernsed tööriistad. Foto: Erakogu

Kuidas suurendada digitaliseerimise abil kliendi rahulolu, pakkuda parimat ostukogemust ja kasvatada ettevõtte tulusid? Värskes sisuturundussaates annavad viis digitaliseerimise nõuannet SEB digieksperdid Edward Rebane ja Märten Liinat.

Kogu Baltikumi peale on SEB müügist 81% ainult digitaalne. Lisaks on nad loonud 300 automatiseeritud klienditeekonda. Saates räägimegi, kuidas teekondi automatiseerida ja liikuda hüperpersonaalsete pakkumiste poole. Teeme selgeks, mis on uute suundade juurutamisel ettevõttesse kõige olulisem ja mis aitab edu tuua.

Oma kogemusi jagavad Baltikumi digitaalse panganduse juht Edward Rebane ja SEB Baltikumi digitaalse müügi ja müügiautomaatika juht Märten Liinat.

Saatekülalised jagavad, mis on klienditeeninduses ja -suhtluses SEB eesmärgid ja X-faktor, mille abil sillutavad nad teed oma klientide südamesse. Ühtlasi selgitame, miks peaks iga ettevõte enda X-faktori üles otsima ja sellele keskenduma.

Veel arutame, kas pangakontorid kaovad ja näost näkku kohtumine on minevik. Saadet juhib Tõnu Einasto.