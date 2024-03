Ettevõtetele jagatakse ligikaudu 30 miljonit teadlaste palkamiseks

SekMo toetuse saajate hulgas on näiteks Eesti Lennuakadeemia, H2Electro, Crystalspace, Eesti Rahvusringhääling jt. Foto: Eesti teadusagentuur

Teadlane “paadis” on oluline, sõnab Krediidiregistri tegevjuht Art Andresson Äripäeva raadios. Krediidiregister on üks ettevõtetest, kes on SekMo meetme abil saanud toetust, et selgitada välja, kuidas konto väljavõttes sisalduva info põhjal prognoosida maksehäiret.

“Kui klient ja teenusepakkuja on kahekesi, võivad motivatsioon ja tempo vaibuda. Teadlase abiga aga tekivad uued ideed ja see distsiplineerib,” selgitas ta värskes sisuturundussaates.

Saates räägimegi SekMost ehk sektoritevahelise mobiilsuse toetusest. Aastaks 2029 plaanitakse kaasata vähemalt 600 osalejat. Eesmärk on toetuse saanud ettevõtetes luua SekMo toel vähemalt poolsada uut teadusuuringute valdkonna töökohta.

Saates räägivad oma praktilisest kogemusest kogu protsessi läbimisel R8 Technologiese tegevjuht Allan Hani ja Krediidiregistri tegevjuht Art Andresson.

Milline on ülikoolide toetus, kui lihtne on ettevõttesse sobivat spetsialisti leida ja kuidas meede teadlase kaasamist võimaldab, kuuleb lähemalt saatest.

Saadet juhib Tõnu Einasto.