MSC digitaliseerimine säästab miljoneid dollareid

Digitaliseerimine on toonud uusi lahendusi, mis vähendavad nii keskkonnamõju kui kulusid. Nüüd toob MSC digitaliseerimise ka merendussektorisse, muutes meretranspordi tõhusamaks, ohutumaks ja jätkusuutlikumaks.

MSC elektroonilisi konossemente ehk mereveokirju (eBL) katsetati esmakordselt 2019. aastal, asendades paberi kiire ja tõhusa elektroonilise lahendusega. Nüüd on need saadaval ja kasutusvalmis ka Eestis.

BL-sid on traditsiooniliselt kasutatud mereveoste jaoks, kuid üha enam ka teiste transpordiliikide puhul. Kombineeritud transpordi keerukus võib aga põhjustada vigu. See on üks peamisi põhjuseid, miks eBL-id on Eesti jaoks nii olulised – oleme sõlmpunktiks nii suurematele mereteedele üle Baltikumi ja kaugemalgi, samuti maantee- ja raudteeliinidel läbi Põhja- ja Ida-Euroopa Kesk-Aasiasse.

MSC eBL-lahendus võimaldab kõigil kaubasaadetise broneerimisega seotud osapooltel väljastada, üle kanda, kinnitada ja hallata konossemendi dokumente ilma äritegevust häirimata. Selleks kasutatakse plokiahela platvormi, mis tagab väga kõrge turvalisuse. Eesmärk on muuta kõik BL-id juba 2030. aastaks digitaalseteks ehk eBL-ideks.

Mis on konossement? Veose vastuvõtmise kinnitamiseks väljastab vedaja konossemendi. See on tõend, et veos on laaditud. Dokument sisaldab üksikasju veotingimuste kohta ja määratleb kauba omandiõiguse. Konossemente on kasutatud alates Rooma ajast ja neid on digitaalajastu tarvis uuendatud.

eBL-id on tõhusad, turvalised ja jätkusuutlikud

Tõhusus:

- eBL-id kantakse kõikidele osapooltele üle vaid hetkega. Need ei sõltu postiteenustest ja kulleritest, mille kohaletoimetamine võib võtta nädalaid.

- Ajaline kokkuhoid tähendab ka kiirendatud makseperioodi.

- Paberkonossemendid maksavad kolm korda rohkem. eBL-iga postikulud kaovad, halduskoormus väheneb ning dokumentide esitamine ja säilitamine puudub.

Turvaline:

- Kui andmed on plokiahela andmebaasi sisestatud, on need kaitstud ja krüpteeritud ning neid ei saa mingil viisil muuta. Seega puudub oht dokumendi kadumiseks, võltsimiseks või pettusteks.

- Kontrollimine ja autentimine on automatiseeritud, mis tähendab, et andmetele pääsevad juurde ainult määratud adressaadid.

- eBL-ide edastamist ei saa häirida ühegi teenuse sulgemine, näiteks pandeemiast tingitud sulgemiste korral.

Keskkonda säästev:

- eBL-id on paberivabad ja neil on keskkonnale väiksem mõju.

- kaotades vajaduse füüsiliste arvete transportimise järele, on sel oluliselt väiksem süsiniku jalajälg.

Kogu tööstust hõlmavad lahendused

Digital Container Shipping Association (DSCA) - sõltumatu mittetulundusühing, mis keskendub konteinerveo standardiseerimisele, digitaliseerimisele ja koostalitlusvõimele, on avaldanud raporti, mis ütleb, et paberkandjal BL-i töötlemine on kolm korda kulukam kui eBL. Uuringud näitasid, et saavutades vaid 50% eBL kasutuselevõtu, võib tööstus sel moel säästa rohkem kui 4 miljardit USA dollarit aastas.

MSC – ülemaailmne liider konteinervedude alal

MSC (Mediterranean Shipping Company) on ülemaailmne liider konteinervedude alal. Perefirma külastab kokku 500 sadamat enam kui 230 kaubateel, vedades aastas 600 laevaga ligikaudu 23 miljonit TEUd (20-jalane konteiner, ülemaailmselt kasutatav konteinerveo mõõtühik).