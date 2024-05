Vilniuse Hero ärimaja katusele tulevad olümpia-väärilised jooksurajad

Kontori valimise üks olulisemaid kriteeriumeid on hea asukoht linna keskuses. Nii arvavad ka 68% Realco UAB kinnisvaraarendajate poolt küsitletud äriinimestest. Kontoritöötajate heaolu seisukohalt on aga olulised mugav töökoht (70%), optimaalne sisekliima (64%) ja loomulik päevavalgus (55%). Just need ja teised esmaklassilise kontoripinna kriteeriumid on võetud aluseks ka Vilniuse CBD äripiirkonda (Vilnius Central Business District) rajatava Hero ärikeskuse disainimisel.

Lisaks leidis ligi 74% vastanutest, et ärikeskusel on kas väga suur või keskmiselt suur (26%) mõju ettevõtte kuvandile, ehk teisisõnu ükski vastanutest ei leidnud, et ärikeskus, milles ettevõte tegutseb, ei oma ettevõtte kuvandile mingit mõju.

CBD on Vilniuses kontorile kõige prestiižsem asukoht, kuhu on viimase 20 aasta jooksul suuri investeeringuid teinud nii linn kui ka ärisektor. Siia ehitatavad ärikeskused on premium-klassi keskused ning omavad infrastruktuuri suure ärikogukonna jaoks.

Nõudlus pindade järgi on selles piirkonnas alati olnud kõrge ja vabade pindade arv üks madalamaid linnas. Viimase paari aasta jooksul on CBD piirkonna kõige prestiižsematesse asukohtadesse rajatud mitmeid uusi A-klassi ärikeskuseid. Uued hooned on täitunud kiirelt isegi enne ehituse valmimist ning mõned vanematest piirkonna hoonetest pärit üürnikud on ümber kolinud uutesse ärihoonetesse. Kuigi piirkonna vakantsuse määr on seetõttu veidi tõusnud (8%), on see tõenäoliselt vaid ajutine fenomen. Ettevõtetel on töökeskkonna kvaliteedi, mugavuse ja jätkusuutlikkuse osas suured nõudmised, mida tihti suudavad täita vaid uue generatsiooni ehitised.

Lisaks kontoripinnale seatavatele tingimustele nagu strateegiline asukoht, kõrgematele võimalikele jätkusuutlikkuse ja keskkonna standarditele vastamine, vastupidavus, nutikus ja eristuv disain, on turul tõusev trend töötajate mugavuse, vajaduste ja heaolu prioritiseemiseks. Ettevõtted on seetõttu huvitatud hoonetest, kus on meeldiv, lihtne, mugav ja tõhus tööd teha.

Seetõttu on kõige edukamad ärikeskused, mis keskenduvad inimeste ja ettevõtete heaolule, pakkudes selle jaoks ka praktilisi lahendusi. Hoone peab endas kombineerima ratsionaalsed tehnilised lahendused, täielikult väljaarendatud infrastruktuuri, lisandväärtused, nii ettevõtetele kui ka töötajatele pakutavad teenused ning olema seejuures „pakendatud“ atraktiivsesse ärimiljöösse.

„Arendaja jaoks ei ole hoone enam pelgalt müürid ja tehnoloogia. Ettevõtete vajadused ja ootused töökeskkonnale on tõusmas ja arenemas, samas kui tööharjumused on viimase 3-4 aasta jooksul fundamentaalselt muutunud ning jätkavad muutumist uue generatsiooni noorte professionaalide tööturule sisenemisel,“ arvab Gintarė Žemaitė, Realco UAB ärikinnisvara arendamise osakonna juht.

Tema sõnul on vajalik minna tehnilistest aspektidest kaugemale, tagamaks, et hoone oleks ehitatud kõrgeimate rahvusvaheliste jätkusuutlikkuse kriteeriumite alusel, kuid samal ajal on vajalik olla ka täpsusteni teadlik ja huvitatud ning suuta ette näha tööturu trendide ja tööharjumuste tuleviku arenguid, suurendamaks selle põhjal oma unikaalsust ja konkurentsieelist.

Kaasaegne töökoht ei konkureeri üksnes mitte kaugtööga vaid võib olla ka tööandja jaoks edu ja reputatsiooni garandiks uute talentide ligimeelitamisel ettevõttesse. Seetõttu peab see olema atraktiivne, huvitav ja inimesi ligi tõmbama. Kontori töötajad tahavad samaaegselt kõiki kontori traditsioonilisi hüvesid (kolleegid, tehnoloogia, mentorlus, suhtlus) ja kõike, millega nad on harjunud kodus olles (privaatsus, värske õhk, hubasus, kohvi jne). Tuleviku töökoht on paik, kus inimesed tahavad aega veeta, kus nad saavad tunda ennast osana suuremast eesmärgist ja kogukonnast ning kus neist indiviididena hoolitakse.

„Iga ettevõtte suurimaks väärtuseks on seal töötavad inimesed. Seetõttu oleme endale seadnud eesmärgi luua kontorihoone, kus iga töötaja on oluline,“ ütleb Realco ärikinnisvara arendamise osakonna juht 2025. aasta teises kvartalis valmivat Hero ärikeskust kirjeldades. „Hero on tervislik kontorihoone Vilniuse südames, disainitud vastama iga indiviidi kõikidele vajadustele, pakkudes enamat kui lihtsalt töökohta. Oleme selles uue generatsiooni kontorihoones kombineerinud laia valiku funktsionaalseid ja innovaatilisi lahendusi, vastamaks töötajate füüsilistele, emotsionaalsetele, psühholoogilistele ja professionaalsetele vajadustele.“

Hero tervislikud kontorid on uue põlvkonna tervislike ja mugavate töökeskkondade etaloniks. See keskkond ja jätkusuutlik ehitise olelusring on tagatud maailmaklassilise WELL Gold tervisliku hoone ja Breaam Excellent jätkusuutlikkuse sertifikaatide standarditega.

„Võime kindlalt väita, et midagi võrdväärset, sellistele kõrgetele standarditele vastavat töökeskkonda, täna kusagil mujal Leedus ei eksisteeri. Uuringud on näidanud, et WELL ehitistes kasvab töötajate üldine rahulolu 26%, tootlikkus 11% ja osalus 15%,“ ütleb Žemaitė globaalsele statistikale toetudes.

Breaam Excellent tehnoloogiad ja lahendused aitavad vähendada ärikulusid, samal ajal kui strateegiline asukoht säästab aega, sest kogu vajalik infrastruktuur ja teenused on vaid minutite kaugusel.

„Pakume oma üürnikele selget ja hästi läbimõeldud integreeritud toodet – sisestandardi järgi sisustatud kontoripinda väga konkurentsivõimelise hinnaga. See aitab vältida üürniku jaoks kulude planeerimise ja kontori sisustamisega seotud ebakindlust,“ ütleb Žemaitė. „Samuti pakume rida lisandväärtusi ja mugavusi, sealhulgas kuni 450 ruutmeetrit kontoripinda. Katuseterass spordi, lõõgastumise ja suhtlusaladega, raamatukogu, kvaliteetse toidu ja heaolu rajatisi, rikkalikult looduslikku rohelust ning isegi 300 meetri pikkust olümpia suurust jooksurada katusel, et töötajad saaksid trenni tehes nautida Vilniuse kesklinna panoraami vaateid.“

A+ energiaklassi Hero Ärikeskus pakub kokku 31 600 ruutmeetrit pindu, kuni 4000 ruutmeetrit igal korrusel. Samuti 430 parkimiskohta maa-aluses parklas.

Ka investorid on projekti edu suhtes optimistlikud. Eelmine aasta kahe kinnise võlakirja emissiooniringiga, mida korraldas Realco tütarettevõte Sostinės bokštai, kogus Hero projekt 13,5 miljonit eurot, mis on ligi 12% kogu projekti 112 miljoni euro suurusest maksumusest. Projekti raames soovitakse turult kaasata kokku 67 miljonit eurot, millest ligi 60% kaasamiseks soovitakse kasutada võlakirju. Kolmas kahe aasta pikkune avalik emissiooniring 6 miljoni euro kaasamiseks on toimumas 30. aprillist 14. maini. Investoritele pakutakse intressimäära suuruses 6 kuu EURIBOR + 6% aastase intressimääraga, mida makstakse välja poolaasta peale.

Realco UAB, Leedu üks suurimaid kinnisvaraarendajaid, on oma tegevuse algusest 2006. aastal turule toonud rohkem kui 243 800 ruutmeetrit elu- ja äripindasid ning on hetkel arendamas veel 121 500 ruutmeetrit pindasid.