Pank: kinnisvaraturul me krahhi küll tulemas ei näe

Bigbanki peaökonomisti Raul Eametsa ja ettevõtete panganduse üksuse juhi Aimar Roosalu sõnul on maakondades korterite tootlus kõrgem kui Tallinnas. Foto: Andras Kralla

Bigbanki peaökonomist Raul Eamets ütles, et tõenäoliselt hakkavad majandusnäitajad tõusma alles sügisel, seda on paljud analüütikud ka kinnitanud. „Praegu on palgakasv kiirem kui hinnakasv, see suurendab ostujõudu ja annab positiivse impulsi tarbimisele,“ tõi Eamets välja ühe faktori, mis võiks majandust elavdada.

Suuri muutujaid, mis majanduse üles veaks, peaökonomist siiski ei näe, kuna Saksamaal ja Rootsil ei lähe hästi. Enim on Eestis mõjutatud negatiivsest majandusseisust tööstus- ja ehitussektor, paremini läheb turismisektoris.

Hea uudis on, et Euroopa Keskpank hakkab euribori baasintressi langetama augustis, misjärel võiks laenude intressid hakata meil langema uue aasta alguses, tuntav on see muutus uute laenude puhul, vanade laenude korral väikese viitega. Praegu on Eametsa sõnul kõrgete intressimäärade tõttu kadunud korterite soetamine rendiks, sest intressid söövad kasumlikkuse ära.

Ka Bigbanki ettevõtete panganduse üksuse juht Aimar Roosalu näeb kinnisvaraturul muutust. „Kui varasematel aastatel oli väga aktiivne turul väikeinvestor, kes muutus lausa väikeinvestor-ettevõtjaks, kes ostis tohutuid ühikuid kinnisvara, siis see segment on turult pea täiesti väljas.“

Kuula majandusele ja kinnisvarale keskenduvas sisuturundussaates, millised väikelinnad ja vallad on investorile atraktiivsed ja miks saame kinnisvarahinna muutustest kõige kiiremini teada Soome televisiooni vaadates.

Saates on külas Bigbanki peaökonomist Raul Eamets ja ettevõtete panganduse üksuse juht Aimar Roosalu. Saadet juhib Juuli Nemvalts.