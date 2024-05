Taylor Swifti Euroopa tuur toob miljoneid nii lauljatari kui investorite rahakottidesse

Taylor Swift on üleilmne popsensatsioon, kes ei tekita furoori mitte üksnes muusikatööstuses, vaid ka majandusmaailmas. Euroopas tuuriga startinud lauljatar noppis 2023. aastal kontsertidega tulu üle 1 miljardi dollari, käesoleva aasta lõpuks arvatakse number kahekordistuvat. Swift on kaasa toonud täiesti uue nähtuse majandusmaailmas, millele on isegi nimi pandud – Swiftonomics! Ent mida see Euroopas kaasa toob?

Swiftonomics on viimastel aastatel muutunud tõeliseks imetlusobjektiks. Käimasolevat Erase tuuri, mis kestab 2023. aasta märtsist 2024. aasta novembrini, on nimetatud kõigi aegade tulusaimaks tuuriks. Ehkki selle mõju on kõige nähtavam väiksema majandusega riikides, tõmbab see tähelepanu kõikjal.

Kuulsa popstaari tulek võib teatud linnades või piirkondades põhjustada minimajandusbuumi, kuna fännid kulutavad raha hotellidele, toidule ja meelelahutusele. Beyoncé hiljutist Rootsi-tuuri süüdistatakse isegi inflatsiooni suurenemises.

Reisiettevõtetele hoogu!

See kõik on suures pildis siiski julgustav, sest viitab sellele, et inimesed on endiselt valmis kulutama raha vajalikele kaupadele ja teenustele. See kehtib eriti teenindussektori kohta, kus tarbijad kulutavad pandeemiale järgnenud vaoshoitud nõudluse tõttu raha elamustele ja reisimisele. Märkimisväärne tõuge on saabunud näiteks lennundussektorile.

Föderaalreserv tõstis oma 2023. aasta juunikuu Beige Bookis esile Swifti mõju Philadelphia hotellide tuludele, võrreldes tema kontsertide majanduslikku mõju Super Bowli majandusliku mõjuga.

Swift pani liikuma miljardid

Euroopa turnee võimaliku mõju ennustamiseks on oluline uurida Taylor Swifti varasemate turneede ajal täheldatud mustreid ja suundumusi. USA-s tekitas tema Eras ringreis 5 miljardit dollarit tarbimiskulutusi, millest suur osa seotud jaemüügiga. Samal ajal ütles USA reisiamet, et arv võib olla lähemal 10 miljardile dollarile, kui võtta arvesse tarbijate kaudseid kulutusi, kes ei pruugi olla tegelikult kontsertidel käinud, kuid osalesid üritustele kulutamisel.

Tugevaid mõjutusi oli tunda ka Aasias, kus Taylor esines sellistes riikides nagu Singapur, Jaapan ja Austraalia. Näiteks Singapuris loodeti kontserdikülastajate sissevooluga jaemüügi ja SKP kasvu hoogu. Taylor Swifti lühikese visiidi ajal Jaapanisse toimus lokaalne kasv konkreetsetes sektorites, nagu elamumajandus ja transport.

Millised tuuled toob noor ja edukas naine Euroopasse?

Kui Taylor Swift astub Euroopa areenile, vaatavad investorid potentsiaalset mõju sektorite lõikes.

Ühendkuningriigis ja euroalal võib üldine makromajanduslik mõju olla piiratud. Siiski võivad lokaalsed mõjud esineda väiksemates majandusriikides, nagu Iirimaa ja Austria. Mõjud võivad avalduda sellistes sektorites nagu hotellindus, transport ja jaekaubandus.

Kes nopivad Erase tuurilt enim tulu?

Taylor Swifti Euroopa ringreis suurendab tõenäoliselt turismi just esinemislinnades. Kaupade müük nii kontserdipaikades kui ka veebis kasvab Euroopa turnee jooksul järsult. Taylor Swifti kaupu müüvad jaemüüjad ja e-kaubanduse platvormid kogevad tõenäoliselt suurenenud nõudlust, mis toob kaasa kõrgemad müüginumbrid.

Swifti tuuri Euroopa etapp loob tööhõivevõimalusi ja majanduslikku kasu mitmesugustele meelelahutustööstuse sidusrühmadele, sealhulgas kontserdikorraldajatele, kontserdipaikade operaatoritele ja tootmisettevõtetele. Oodata on ka voogesituse ja digitaalse müügi kasvu.

Kuigi ringreisi ajal võivad tekkida lühiajalised kauplemisvõimalused, võivad pikaajalised investeerimisstrateegiad keskenduda ettevõtetele, kes on valmis ära kasutama suurenenud tarbijakulutusi ja turismi sissevoolu.

Aktsiad, millel tasuks silm peal hoida

Spotify (SPOT) on muusika voogedastustööstuses domineeriv jõud, kes omab konkurentidega võrreldes 31 protsenti turust (teisel kohal on Tencent 14 protsendiga). Taylor Swifti kohalolek platvormil on olnud selle edu oluline tegur ning tema populaarsus on aidanud Spotifyl jõuda 100 miljoni kuulajani kuus.

Spotify teatas hiljuti muljetavaldavatest esimese kvartali tulemustest, mis ületasid tulude ootusi ja saavutasid rekordilise kasumi. Nende konkurentsieelis seisneb selle uuenduslikkuses ja mitmekesistamises väljaspool muusika voogedastust. Investeeringud taskuhäälingusaadetesse ja audioraamatute laiendamine, on laiendanud sisupakkumist.

Tegevjuhi Daniel Eki eesmärk on jõuda 2030. aastaks 1 miljardi kasutajani. Spotify, mis on pühendunud jätkusuutlikule kasumlikkusele ja raha teenimisele, kujutab endast atraktiivset pikaajalist investeerimisvõimalust.

Disney (DIS) ootab edu, kuna investorid tervitasid uudiseid strateegilise partnerluse kohta Taylor Swifti ja Epic Gamesiga ning paranenud finantstulemusi.

Disney tegevjuht Bob Iger teatas, et ainult Disney+ edastab alates 15. märtsist Taylor Swifti kontsertfilmi Taylor Swift: The Eras Tour.

Disney kasutab oma tohutut sisukogu, loomingulisi talente ja frantsiise, et kiirendada meediakanalite, teemaparkide ja mängufilmide kasvu.

Hiljutised finantstulemused näitavad edusamme ning voogesituskahjud on oluliselt vähenenud.

Disney jätkab takistuste ületamist, eriti seoses ESPN-i üleminekuga voogesituse juurde.

Kuigi ettevõtte aktsia kaupleb alla varasemate tipptasemete, on Disney pikaajalised väljavaated endiselt paljulubavad. Investoritele pakub Disney aktsia jätkusuutlikku kasvu.

Booking Holdings Inc. (BKNG) pakub atraktiivset investeerimisvõimalust tänu domineerimisele online-reisitööstuses, tugevale finantstulemusele ja sellega seoses võimalikele eelistele Eras Touri puhul.

BKNG-l on täna hea positsioon, et taastunud nõudlus reisimise järele ära kasutada. Ettevõte haldab mitmeid juhtivaid veebipõhiseid reisiplatvorme, sealhulgas Booking.com, Priceline, Agoda ja Kayak, mis teenindavad ühiselt miljoneid reisijaid kogu maailmas. See uhke portfell annab BKNG-le konkurentsieelise ja võimaldab hõivata märkimisväärse osa ülemaailmsest reisiturust.

Üleilmselt tegutseva ja tugeva innovatsioonikogemusega BKNG on jätkusuutliku kasvuga. Investorid, kes soovivad saada kokkupuudet reisitööstusega ja üritusturismiga, võiksid kaaluda BKNG aktsiate lisamist oma portfelli.

Tiivustab ja kindlasti üllatab

Taylor Swifti Euroopa turnee on enamat enamat kui lihtsalt muusikaline sündmus; see on majandustegevuse ja investorite huvi katalüsaator. Päris kindlasti edendab see hoogsalt selliseid sektoreid nagu turism, jaekaubandus ja meelelahutus, kuid puudutab kindlasti ka teisi valdkondi.