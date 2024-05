Tehisintellektimaailm pakub jaeinvestoritele apetiitseid ampse

Vajadus generatiivse tehisintellekti rakenduste järele kasvab kõikjal ja iga päev, olgu selleks vestlusrobotid, virtuaalsed assistendid või kõne- ja keeletöötlussüsteemid. Freedom24 finantsspetsialistid soovitavad silma peal hoida nendel kolmel AI-tipul.

C3.ai

C3.ai eesmärk on pääseda turule oma platvormiga, mis võimaldab klientidel kavandada, arendada ja juurutada generatiivseid ettevõtte tasemel tehisintellekti rakendusi.

Juhtkond sõlmis eelmises kvartalis neli tehingut vahemikus 5–10 miljonit dollarit, eelmisel aastal tehinguid ei toimunud. Tehingute arv 1–5 miljoni dollari vahel kasvas eelmise aasta sama perioodiga võrreldes kuuelt kümnele. Alla 1 miljoni dollari tehingud kasvasid aastaga muljetavaldavalt 80%.

Kuigi C3.ai keskmine tehingute koguväärtus langes kolmandas kvartalis 1,2 miljonile dollarile eelmise aasta sama perioodi 1,9 miljonilt dollarilt, peaks rohkem sõlmitavaid tehinguid aitama ettevõttel langust tasakaalustada.

Peamine põhjus, miks C3.ai saab oma ettevõtte tehisintellekti tarkvara jaoks rohkem tehinguid sõlmida, on ettevõtte üleminek tellimusmudelilt tasulisele mudelile. Kaotades pikaajaliste liitumislepingutega seotud pikkade läbirääkimiste vajaduse, uskus juhtkond, et see võib kiirendada müüki ja parandada isikliku platvormi kasutuselevõttu. Tundub, et strateegia töötab, sest eelmisel kvartalil sõlmiti 50 lepingut, mis on 85% rohkem kui eelmisel aastal.

Ettevõtte potentsiaalne kliendivoog kasvas eelmises kvartalis 73%. Eeldatakse, et tulude kasv kasvab tänavuselt hinnanguliselt 308 miljoni dollarini.

C3.ai aastane tulu võib 2026. aasta eelarveaastal tõusta peaaegu 446 miljoni dollarini. 2023. majandusaastal teenis ettevõte tulu 267 miljonit dollarit, seega on järgmise kolme eelarveaasta keskmine aastane tulude kasvumäär eeldatavasti 19%.

Praegu kaupleb aktsia 10-kordse müügiga, mis on kõrgem kui USA tehnoloogiasektori keskmise hinna ja müügi suhe 7,2.

Palantir (PLTR)

Palantiri kasvav klientide kaasamise määr tähistab olulist muutust ettevõtte kasvutrajektooril.

Firma pakub Gothami, Foundry ja AIP platvormidel mitmekülgseid lahendusi, hõlbustades spetsiaalsete tarkvararakenduste, sealhulgas tehisintellekti, sujuvat integreerimist erinevatesse ärikeskkondadesse.

Palantiri areng erasektori osaluse suunas on olnud kiire ja stabiilne. Ettevõtte äriklientide baas on märkimisväärselt kasvanud ning kulmineerus 2023. aasta lõpuks USA-s 55% kasvuga 221 ärikontoni.

Pikaajalise kasvu võimalused on suured ja seda rõhutab Palantiri suutlikkus võita riigihankelepinguid – hiljuti pisteti taskusse 178 miljoni dollari suurune projekt USA armeega.

Palantiri strateegiline koostöö Oracle'iga tugevdab haaret väga erinevates sektorites.

UiPath (PATH)

UiPath kujutab endast atraktiivset investeerimisvõimalust automatiseerimisse, olles end juba tõestanud arvestava tegijana robotprotsesside automatiseerimise (RPA) tarkvaras.

UiPathi lähenemine hõlmab tarkvaralahenduste kasutuselevõttu, mis lihtsustavad ja automatiseerivad korduvaid ülesandeid, vabastades seeläbi inimressursi olulisemate ülesannete jaoks.

RPA tarkvarale spetsialiseerunud UiPathi tehnoloogia õpib täitma igapäevaseid, kuid olulisi ülesandeid, nagu vormide täitmine ja andmete sortimine. See kõik ei paranda mitte üksnes ettevõtete efektiivsust, vaid loob ka soodsa keskkonna innovatsiooniks ja loovuseks.

UiPathil on muljetavaldav puhaskasumi säilitamise määr 119%

Märkimisväärne on see, et ettevõtte tulud kasvasid 2023. aastal 24%, mida soodustasid nii püsiklientide suurenenud kulutused kui ka uute klientide hankimine.

Analüütikud ennustavad UiPathile väga head kasvutrajektoori, prognoosides järgmise kolme kuni viie aasta jooksul kõrget tulu kasvumäära, mis ületab 22% aastas.