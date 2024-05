3 ülehinnatud aktsiat, mis võivad silmitsi seista turukorrektsiooniga

Freedom24 finantsspetsialistid toovad välja kolm aktsiat, mille RSI on üle 70 ning mis võivad seetõttu õige pea silmitsi seista turukorrektsiooniga.

1. Wells Fargo & Company (WFC):

- RSI analüüs: WFC RSI tasemeid vaadates täheldati, et see ületas 70.

Vaadates WFC põhinäitajaid, võib öelda, et aktsia on oma tõusupotentsiaali ammendanud (tõus alla 2%).

Arvestades hiljutist finantssektori taastumist ja WFC sees toimunud struktureerimisi, on tõenäoline, et positiivsed stsenaariumid on juba käiku võetud ning ettevõtet võib oodata turukorrektsioon.

2. Raytheon Technologies Corporation (RTX):

- RSI analüüs: ka RSI RTX tasemed ületasid 70 läve, andes märku üleostmisest.

Vaatamata sellele, et ettevõte on lennundus- ja kaitsetööstuses tegija, võis nende aktsiate tootlus ületada põhilist tõusupotentsiaali, sest aktsiad jõudsid investeerimispankade keskmise sihthinnani 100 dollarini. Arvestades kaitsekulutuste kõikumisi ja asjaolu, et aktsia on Lähis-Ida geopoliitiliste pingete hiljutise kasvu tõttu juba kõvasti tõusnud, võib RTX praegune väärtus olla ülehinnatud.

3. Pioneer Natural Resources (PXD):

- RSI analüüs: nagu ka teiste mainitud aktsiate puhul, on RSI PXD tasemed tõusnud üle 70, mis viitab võimalikule ülehindamisele.

Energiasektori võtmeisiku PXD käekäiku mõjutavad sageli naftahindade kõikumised ning lisaks on aktsia saavutanud ka oma sihthinna. Kuigi hiljutine naftahindade taastumine on toetanud PXD aktsiaid, on tähtis hinnata, kas kasv on ka tegelikkuses jätkusuutlik.