Baltikumis tegutsevatele ettevõtetele hakatakse pakkuma ühtset finantsarvestuse ja ärikonsultatsiooniteenust

Arvestades Balti riikides äritegevust laiendavate ettevõtete vajadusi, pakub finantsarvestus- ja ärikonsultatsiooniettevõte Leinonen Eestis, Lätis ja Leedus edaspidi ühtset teenust. Selle eesmärk on lihtsustada klienditeenindust, tagada võrdselt hea teenusekvaliteet ja säästa aega, mis ettevõtete esindajatel koostöö koordineerimiseks kulub.

Povilas Sadaunykase sõnul tähistab kolme Balti riigi tegevuse ühendamine uut etappi Leinoneni kontserni töös. Tema väitel tegutseb juba praegu enam kui pool ettevõtte klientidest vähemalt kahes Balti riigis. Enamik neist korraldab tegevust piirkondlikult, mistõttu on ettevõtetel vajadus saada samal põhimõttel ka teenuseid.

„Ettevõtjad ei piirdu ainult sooviga, et annaksime neile nõu ettevõtte asutamise, tegevuse alustamise, laienemise, maksude, kehtivate seaduste ja eeskirjade kohta naaberriikides, vaid soovivad ka kontakti eri tarnijatega minimaalsena hoida, sest see on ebaefektiivne,” selgitab Sadaunykas uut mudelit. „Meil on kõigis Balti riikides kvalifitseeritud maksu-, äri- ja õiguseksperdid. Nii saame olenemata riigist, kus kliendid esmast teenindust soovivad, tagada ühtse teenuse nii Eestis, Lätis kui ka Leedus.“

Ettevõtete seas tehti küsitlus, mille tulemusel otsustati vähendada aega, mis kulub klientidega koostöö koordineerimiseks

Povilas Sadaunykas juhib tähelepanu sellele, et välisriikidesse ei ole mõne aastakümne jooksul laienenud mitte ainult Leinonen, vaid ka nende teenindatavad ettevõtted on sisenenud teistele Balti riikide turgudele.

„Meil on palju kliente, kellele oleme juba aastaid raamatupidamisteenust pakkunud. Teeme igal aastal kliendiküsitlusi ning võtame arvesse esitatud märkusi ja ootusi. Näeme, et klientidel on mitme kontakti asemel mugavam ja tõhusam koordineerida tegevust ühe kontakti kaudu. Seega on aeg tööprotsessid ümber korraldada ning koordineerimisele ja teabevahetusele kuluvat aega kärpida,” ütleb Leinoneni Balti riikide juht. „Lisaks hoolitseme kliendikogemuse eest ja täiustame seda pidevalt. Ettevõtete esindajad eeldavad, et kõigis riikides juhitakse tööprotsesse kui mitte just ühtemoodi, siis vähemalt väga sarnaselt, mistõttu on meie eesmärk tagada teenuste kvaliteet kõigis riikides, olenemata sellest, kust teenuseid sisse ostetakse.”

Leinoneni Balti riikide juht väidab, et uuringute andmetel hindavad ettevõtted enim koostööd ja suhtlemise lihtsust, sh võimalust suhelda raamatupidajaga hõlpsasti inglise keeles. See annab klientidele kindlus- ja turvatunde.

„Meil on olemas kõik vajalikud pädevused, protsessid ja IT-lahendused, et vastata nendele klientide vajadustele. Seepärast pakume Baltimaade ettevõtetele finantsjuhtimise koondamist ühtedesse kätesse. Teistel turgudel tegutsedes on ettevõtetel mugavam ja tõhusam saada teenuseid Leinoneni integreeritud meeskonnalt, kuna siis ei ole enam vaja igas riigis eraldi või täiendavaid kokkuleppeid sõlmida ega eri esindajatega kontakteeruda,“ selgitab Sadaunykas.

Tema sõnul säästab ühest kohast saadav teenus kuni 50% ajast, mis ettevõtte esindajatel muidu kuluks partnerluse koordineerimisele. Lisaks tagab teenuste osutamise kvaliteedikontroll kõigis Balti riikides ühtse aruandluse ettevõtete juhtkonnale, juhatuse liikmetele ja audiitoritele.

Leinoneni suurimad filiaalid asuvad Balti riikides

Leinoneni teenuseid kasutavad keskmise suurusega ja suured ettevõtted, mille seas on tuntud kaubanduskette, tootmis-, IT-, farmaatsia- ja muude tegevusalade ettevõtteid.

Balti riikides teenindatavate ettevõtete kogukäive ulatus 2023. aastal üle 1,5 miljardi euro. Nendes ettevõtetes töötab üle 12 000 inimese, kelle töölepingute ja palga üle peab Leinonen igakuiselt arvestust.

30 aasta eest asutatud Leinonen on rahvusvaheline kontsern, mis pakub finants- ja palgaarvestuse ning maksu- ja õigusnõustamisteenuseid. Praegu on Leinonenil 12 kontorit 11 riigi pealinnas: Soomes, Eestis, Lätis, Leedus, Poolas, Kasahstanis, Bulgaarias, Ungaris, Ukrainas, Rootsis ja Norras.