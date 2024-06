Millised on uusimad suunad arenduste turul?

Soetades kodu Tallinna kesklinnas, Pärnu maantee ääres valminud kaasaegsesse Vektori arendusse, saate kindlad olla, et elukoht ei kaota ajakohasust ka kümnekonna aasta pärast. Vektor võiks huvi pakkuda ka investorile, kelle jaoks on oluline kinnisvaraportfelli väärtus ja tootlikkus.

Arenduse nimi Vektor on Triple Net Capitali arendusprojektide juhi Martin Lemberi sõnul valitud selgelt põhjusega: “Vektor on suunanäitajaks, luues uut kvaliteedistandardit kaasaegse kinnisvaraarenduse maastikul.”

Tegu on tipp-arhitektuuriga ja põhjalikult läbimõeldud kontseptsiooniga. “Hoone kavandamise juurde kaasasime oma ala tipud: Kadarik ja Tüür arhitektuuribüroo, sisearhitekt Kadri Tamme, Sweco projekti (eriosad ja konstruktsiooni projekteerimine) ning palju lisakonsultante. Hoone on valmis ehitanud AS Nordecon ja omaniku järelevalvet teostanud suure kogemustepagasiga Inseneribüroo Telora.”

Näidiskorter (Pärnu mnt 137-139) on möbleeritud ja valmis sisse kolimiseks. Ka ülejäänud korterid on Vektoris valmis – koduostja saab alustada möbleerimisega ning sisse kolida.

Vektor pole üksnes kortermaja, vaid senise nõukogudeaegse amortiseerunud tootmis- ja büroohoone asemele kerkinud mitmetasandiline esinduslik kompleks sisaldab lisaks elupindadele ka äripindu: hoone esimesel neljal korrusel on linna ühed ruumikamad ning kaasaegsemad kaubandus- ja büroopinnad. “Pärnu maantee äärne ala on teada-tuntud sisustusmaterjalide (sanitaartehnika, keraamilised plaadid, põrandakattematerjalid, mööbel jne) kaupluste tsoonina ja mitmed selle ala ettevõtted on juba oma koha Vektorisse leidnud. Lisaks sobib see hästi ka toitlustus- ja ilu/tervise teenuste pakkujatele nagu juuksur, ilukliinik, hambaravi, füsioteraapia, eriarstid jne,” loetleb Lember.

Hoones on lisaks ootuspäraselt olulistele nüanssidele (1-4 toalised korterid, funktsionaalsed ruumiplaneeringud, panipaigad/garderoobid, kaugusse avanevad panoraamvaated) tähelepanu pööratud ka väga paljudele lisaväärtust ja mugavust loovatele aspektidele. Näiteks on enamus masterbedroome varustatud walk-in garderoobiga ja eraldi tualettruumiga, pesumasinate/kuivatite ja tolmuimejate jaoks on eraldi ruumid, pea kõigil korteritel on rõdud, aknad valitud sanitaarruumides ja garderoobides, suur katuseaed, rattaparklad, nutikodu süsteem jne. Olulised on ka muud, alguses mitte kohe silma paistvad lahendused nagu näiteks lihtne ja mugav parkimisskeem parklas, keskmisest suuremad panipaigad keldris, mitu kiiret lifti, eraldi sissepääsud büroodele/korteritele, kõrgemad laed, kvaliteetsed viimistlusmaterjalid üldaladel ja palju muud.

Vektori katuseaias on hoone elanikele pandud valmis peenrakastid – siin on võimalus ise miniaeda pidada ja lilli, juurikaid, ning maitserohelist kasvatada.

LEED Gold nagu teisedki rohemärgised ei kuulu vaid ärimajade repertuaari, vaid on ka kortermajade tulevikuks. “Vektor on n-ö mix use hoone (korterid, äripinnad ja kaubandus ühes hoones) ja kuigi ärihoonetele ei ole selline sertifikaat uudis, siis korterelamute kontekstis on tegemist Baltikumi esimese Leed Gold sertifikaadiga korterelamuga,” jätkab Lember, kelle sõnul LEED on maailmas enim kasutatav n-ö roheliste hoonete hindamissüsteem, millega tunnustatakse hooneid, mis järgivad projekteerimisel, ehitamisel ja opereerimisel keskkonna säästu.

Säästva arengu põhimõtteid toetab, et arenduse asukoht kesklinnas on väga hea: võimalik on kasutada kõiki põhilisi magistraale jõudmaks kiiresti ükskõik millisesse pealinna piirkonda. Mugav on kasutada ühistransporti, olemas on kergliiklusteed, rajatud on rattaparkla ja parkimiskohad elektriautodele.

17 fotot Välisvaated

Vektori „selja taga“ peitub pärl – hoone sisehoovi parkimismaja katusele on rajatud 1500 m² suurune, rikkalikult püsitaimede, elupuu hekkide ja puudega haljastatud katuseaed. Selle eri tsoonideks kujundamisel ja taimede valikul on aluseks võetud päikese liikumine. Aias on privaatsed varikatustega puhkealad, avar päikeseterrass päevitustoolidega, suur iglusaun koos pesuruumidega, välijõusaal, maitseainepeenrad rohenäppudele, õunapuu, viinamarjad ja marjapõõsad ning mitmed privaatsed istumisalad mugavate toolidega. “Katuseaias on kohati pooleteise meetri sügavune mullakiht, millesse on istutatud paari meetrised männid,” tutvustab Lember rikkaliku haljastusega aeda, mille maksumuseks on peaaegu miljon eurot.

Vektor asub tiheasustusalas, nii et 800 meetri raadiuses on olemas erinevad teenused, poed ja bürooruumid. Korterite planeeringute juures on pandud rõhku avarusele ja valgusele – maast laeni aknad muudavad avaraks ja valgusküllaseks ka väiksemad korterid. Lisaks moodsale ja mugavale kütmiseks mõeldud kaugküttesüsteemile on kõik korterid varustatud standardkomplektis ka jahutussüsteemiga.

20 fotot Sisevaated

Keskkonnahoiu lahendusi on erinevaid: jahutusseadmetes loodussõbralike ainete kasutamine (veepõhine süsteem); et välivalgustusega kaasneb reostus, on välditud ülemäärast valguskiirgust ümbruskonnale; heledates toonides katusepinna eesmärgiks on vähendada soojusneelduvust ning linna ja pindade kuumenemist, ennetades soojussaarte teket jne. Mõeldud on ka vee kokkuhoiu võimalustele. Selleks on katuseaia haljastusse valitud näiteks vähe kastmist vajavad taimed, hoonesse vett säästvad sanitaartehnika seadmed jne.

Vektoris on nutikodud, mida saab iga omanik lisaseadistustega kujundada enda käe järgi nii automaatseks, kui parasjagu loovust jagub. “Kasutusel on Bisly süsteem, mis võimaldab lisaks korteri tehnosüsteemide juhtimise ja tarbimise jälgimisele avada läbipääse, vaadata hoone ümber toimuvat kaameratest jne,” tutvustab Lember. “Loomulikult saab sinna liidestada väga palju erinevaid lahendusi valvestamise, kardinate liigutamise, sauna sisse lülitamise, valgustuse juhtimise jms näol, aga see on juba vastavalt kliendi soovidele lisatööna.”