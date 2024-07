Tagasi ST 09.07.24, 16:40 Räägime rohelisest homsest, kuid trükime endiselt plakateid?! Aeg on mõelda LED/LCD ekraanile! Kvaliteetne LED või LCD ekraan ei pea olema väheste ettevõtete privileeg, vaid võiks olla igas firmas, kes enda tegemistega võimalikult paljude silmapaarideni jõuda soovivad. Kus iganes täna enda tegemistest ja sooduspakkumistest plakati kaudu teada antakse, võiks tegelikkuses kõrguda kvaliteetne ekraan. Seda enam, et ekraan, mis on püsiv, roteeruv ja aastaid kasutuses, tuleb hinnas soodsam kui iga kord uus plakat toota ja paigaldada. Selge mõtlemiskoht, kas pole?

VIRU KESKUSE ekraan

Ajal, mil me kõneleme rohepöördest, ei peaks ühekordsetest plakatitest ja reklaamide printimisest enam rääkima.

LEDZEP OÜ on LED ja LCD ekraanide teadmiste ja oskuste osas lipulaev ning ekraanide ja audiotehnika täislahenduste projekteerimisele ja paigaldusele nad pühendunud ongi. Mõistagi oskab meeskond abistada lihtsamate lahenduste loomisel nagu PowerPoint presentatsioonid ning korporatiivesitlused. Nõu ja jõuga ollakse abiks ka, kui soov on toota kvaliteetset pilti aftermovie’ de, veebiülekannete ja nii televisiooni kui ka ekraanide otseülekannete tarbeks. “Ekraanide poolt pakutavad võimalused on otsatud. Ekraan on kestev ja kindel ning vajab soovitud info kuvamiseks üksnes voolu, internetti ning kasutaja fantaasiat” sõnab LEDZEP OÜ tegevjuht Kaur Laanesaar.

UNIBET ARENA LED perimeeter.

Pakuvad ekraanide tööks terviklahendust

Seda, milline ekraan just sinu ettevõtte vajadustele vastab, saab koos LEDZEP’i asjatundjatega selgeks teha.“Kuulame kliendi vajadused ära ning sellest lähtuvalt pakume lahenduse. Me pakume kogu terviklahendust ekraanide edukaks töötamiseks - süsteemi integratsiooni, paigaldust, nõustamist” tutvustab Laanesaar.

Ekraani paigaldamine on lihtne. Töötamiseks vajab see allikat, kust info laekub. Kliendi otsustada jääb, kas ta laseb keskse serveri enda ettevõttesse kohapeale paigaldada, kuhu ekraanid ja heliallikad ühenduvad või pakub pilvelahendust LEDZEP OÜ. Mõistagi pakuvad nad ka ise ekraanil kuvatava info haldamist. “Me saame eemalt monitoorida, jälgida. Serveris on näha, kuidas ekraanid toimivad, milline on nende eredus ja teisi “elulisi näitajaid” ütleb Laanesaar.

Nigeeria, Lagos NIKE esinduspoe LED sissepääs.

Hoiavad silma peal Nigeerias asuva kaupluse ekraanidel

LEDZEP OÜ on ekraane müünud ning paika sättimas käinud mitmes Euroopa linnas. Kaugeim paik, kus seni tööd tegemas käidud, on aga Aafrika. Kui NIKE Nigeerias oma esimese esinduspoe avas, kutsuti just LEDZEP asjatundjad appi. Nii ehitatigi poe sissekäik LED paneelidest, lisaks installeeriti kauplusesse AUDAC helisüsteem. “Oleme NIKE-ga aastaid koostööd teinud ja meie ekraanidega on kaetud ka nende Baltikumi kui ka Euroopa poed. Aastatepikkune hea koostöö viis meid ka Aafrikasse,” selgitab Laanesaar seni füüsiliselt kõige kaugema projektini jõudmist.

“Ehitasime püsti ka ekraani juhtimissüsteemi, mis annab meile vajadusel väga kiiresti ja operatiivselt Nigeeria NIKE ekraanile ligipääsu, juhul kui kliendil on ekraaniga mure või soovib ta abi sisuhalduses. Siit on võimalik süsteemi ja haldust edasi arendada juba väga detailseks ja kliendile isikupäraseks. Väga hea näide siin on SPORTLAND, kellel on riigiti ülesse ehitatud digimeedia meeskond, kes saavad igat ekraani oma riigis eraldi juhtida. See on kõik aastatepikkuse koostöö, usalduse ja innovatiivsete ideede vili. Julgeme väita, et tegemist on ühe suurima digitaliseerimisprojektiga Euroopas, mida arendame ja aitame töös hoida. Kindlasti parima teerajaja ja eeskujuga, kuidas kasutada digimeediat retail kaubanduses.” räägib LEDZEP OÜ tegevjuht Kaur Laanesaar.

LÄTI SPORTLAND SPICE poe LED sissepääs. LEDZEP OÜ siiani väljakutsuvaim projekt, kus ülesandeks oli paigaldada 84 m2 LED paneele.

Kui oled ettevõttele juba ekraani paigaldanud, kasutatakse selle poolt pakutavaid võimalusi üha julgemalt. Võib ju mõelda, et plakati valmistamine tundub kiire ja lihtne, kuid see on ühekordne ettevõtmine. Ekraan on püsiv ja selle kasutamine intensiivsem, dünaamilisem ja ka operatiivsem.

LEDZEP OÜ’l on Baltikumi üks esinduslikumaid demosaale, kus saab tutvuda erinevate videoseinade, ekraanide ja LED paneelidega. “Saame kliendile näidata, kui suure pikslitihedusega paneel on, kui suurele pinnale videosein tema kontoris jääks jne.” kutsub Kaur Laanesaar kõiki huvilisi LEDZEP OÜ kontorisse külla.

Nii, nagu liikuvat pilti ja heli kasutavad erinevate toodete reklaamimisel oskuslikult ära ettevõtted, võiksid seda teha ka hoonete omanikud. Majade külgedel olevad pinnad on võimalik teenima panna, kui sinna paigutatud ekraanid välja rentida.

Liivalaia hoone külge paigaldatud LED ekraan.

Rohepöördest kõneldes trükime jätkuvalt aastas miljoneid plakateid. Reklaamime odavat kurki ja tomatit, mille sooduspakkumine kestab mõne päeva, prindime tänavale hiigelpostreid.

Ledzep OÜ on Baltikumis ainulaadne ekraani- ja audiolahenduste täisteenust (digital signage) pakkuv ettevõte, mis pakub laia valikut kõrgekvaliteedilisi ja ilmastikukindlaid LED ekraane, LCD profiekraane ja Samsungi videoseinalahendusi. Lisaks digitaalsete ekraanide müügile ja rendile pakume Audac helilahendusi, audiovisuaalse sisu produktsiooni ja videoülekande teenuseid, samuti tarkvara, mille kaudu kontrollida ja juhtida oma ekraani- ja audioparki. Ledzepi meeskond omab pikaajalist kogemust audio- ja videotehnikaga töötamise osas ning on võimeline looma sisu mistahes ekraanidele.

Ledzep saab aidata nii lihtsamate lahenduste loomisel nagu Powerpointi presentatsioonid ja korporatiivesitlused, kui- ka toota kvaliteetset pilti aftermovie’dest, veebiülekannetest ning teha otseülekandeid ekraanide tarbeks. Lisaks saame abiks olla ka graafika ja montaažiga.

Ledzep saab sulle toeks olla järgmistel juhtudel: – Tehniline konsultatsioon – Eelarvestamine – Projekteerimine – Tehnilised joonised – Kandekonstruktsioonide valmistamine – Erilahenduste projekteerimine ja valmistamine – Tehnika paigaldus ja ehitusjärelvalve – Viimistlus

