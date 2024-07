Tagasi ST 10.07.24, 13:59 Veiko Veskimäe valib autot keskkonnajalajälje järgi: Porsche Cayenne sobib minu seatud raamidesse hästi Autokasutajate seas võib jagada inimesed piltlikult öeldes kaheks. On need, kelle jaoks auto ei oma erilist rolli: see võib olla missugune iganes, ei pea kuuluma sulle, selle võib rentida vms – peaasi et viib ühest kohast teise. Ja siis on teised, kelle jaoks on auto esindab tema elustiili, haakub inimese olemuse ja väärtustega.

Veiko Veskimäe valib autot keskkonnajalajälje järgi: Porsche Cayenne sobib minu seatud raamidesse hästi

Foto: Celin Lannusalu

Taristu-ehitusettevõtte Verston omanik, aasta parima tiitliga pärjatud juht ning Paide Linnameeskonna jalgpalliklubi eestvedaja Veiko Veskimäe kuulub sellesse viimasesse gruppi. Ta leiab, et auto võiks hea välja näha ja pakkuma emotsiooni, kuid teine ja järjest enam olulisem aspekt valiku juures on selle keskkonnajalajälg.

Võib öelda, et viimastel aastatel on roheline maailmavaade olnud Veikol nii isiklikus plaanis kui ka ettevõtluses järjest suurema tähelepanu all. „Taristu ehitusettevõtte juhina tegelen igapäevaselt meie elukeskkonna planeerimise ja ehitamise teemadega, seega pean väga oluliseks tekkivat keskkonnajalajälge ja järjest rohkem on meie strateegia ja visioon seotud sellega, kuidas oma tegevustes seda väiksemaks muuta. Seetõttu vaatame autode ostmise juures väga hoolikalt, et meil oleks kasutuses uued ja loodustsäästvamad tehnoloogiad, aga ka näiteks väiksem mürareostus,“ lausub ta.

Elektriauto omanik Veiko veetis elus esimest korda paar nädalat hübriidi roolis ja proovis Porsche Cayenne E-Hybridi . Kogemuse lõpus leidis ta, et lisaks ilusale välimusele, on sellel ka rohelisem jalajälg ja tänu kahele mootorile kaob ka elektriautoomanike peamine stressiallikas, laadimisärevus.

Foto: Celin Lannusalu

Kas pistikhübriid võiks asendada elektriauto?

Veiko sõnul on Verstonis palju elektriautode fänne, kuid paraku selles valdkonnas siiski kõiki asju elektriautoga täna veel ära ei aja. „Oleme katsetanud erinevaid elektriautosid ja otsustanud, et uute masinate soetamisel on esimene eelistus just elektriautod. Samas oleme katsetuste käigus jõudnud tõdemusele, et olenevalt ameti ülesannetest või ka töötaja profiilist see hetkel veel kõigile sobiv lahendus pole. Olgu siis takistuseks sõiduulatus või laadimistaristu puudumine,“ ütleb ta.

Väiksema jalajäljega aga sooviks ju sõita, seega mis oleks alternatiiv? „Hetkel näen, et see võiks olla näiteks bio- või e-kütus, aga olles nüüd proovinud Cayenne E-Hybridi, saan öelda, et ka pistikhübriid on kindlasti üks arvestatav alternatiiv keskkonnasõbralikumale liikumisviisile. Sisuliselt on võimalik kombineerida liikumiseks ühes masinas nii elektrit kui biokütust.

Linnas elekter, maanteel bensiin

Paari nädala jooksul, mil Veiko Cayenne E-Hybridi katsetas, asendas pistikhübriid tema jaoks elektriauto olemust väga hästi. Kõik oma igapäevased sõidud töö ja kontori vahel sai ta tehtud elektrimootori jõul. „Cayenne pakub elektriliseks sõiduulatuseks ligi 80 km, minu päevane läbisõit on umbes 50, mistõttu polnud vaja kordagi bensiinimootorit „appi võtta“ ja sain kõik elektri peal tehtud. Pikemad sõidud jäävad nädalavahetusse, seega võin julgelt väita, et 95% sõitudest sain kahe nädala jooksul teha elektriga.“

Elektriauto omanikuna on Veikol laadijad nii kodus kui tööl, kuid tal on ka hea kogemus avalike laadimispunktidega. „Elektriauto teekonda alustades laadisin esimesed kuud teadlikult ainult avalikes punktides,“ sõnab ta. Samas teab ta sedagi, et inimestel on selles osas palju hirme ja valearvamusi: kas laadija töötab või ei, kas on järjekorrad või mitte. „Sain avalike laadimispunktidega tehtud kõik sõidud. Veidi planeerides ka pikemad otsad ning veendusin, et siinkohal on tõesti hirmul suuremad silmad ning laadimistaristu paraneb sisuliselt iga päevaga,“ julgustab Veiko soetama elektrienergial sõitvat autot ka neil, kel isiklikku laadimispunkti pole. Pealegi tulevad Cayenne E-Hybridil nii laadija kui vajalikud laadimiskaablid kaasa, seega saab selle ka koduvõrku hõlpsalt ühendada.

Foto: Celin Lannusalu

Porsche kui emotsiooniandja

Veikole Porsche olemus ja kuvand meeldivad ning bränd on olnud talle südamelähedane juba ammusest ajast. „Olen eluaeg sõpradele nalja teinud, et kui keskeakriis tuleb, siis ostan endale legendaarse 911. Kusjuures ei võlu mind selle auto juures nii palju sportlikkus ja ringraja temaatika, vaid pigem idee mõnusast kulgemisest Prantsuse Rivieras või miks mitte ka Hiiumaa kurvilistel teedel. Sul on mõnus auto ja kui korra vajutad, siis tunned, kuidas liigub,“ kirjeldab ta emotsiooni.

Muudest markidest, mida ta proovinud on, eristub Porsche oma sportautolikult jäiga ja täpse rooli poolest, mis annab hoopis teistsuguse emotsiooni. „Alguses rooli istudes oli mul tunne, et auto kisub ja otsib teed tänu laiematele rehvidele. Rool on kindlasti raskekoelisem, mida on ka koheselt tunda. Nii mõneski kohas võttis auto tänu oma võimsusele ka sussi kergelt all ringi käima. Aga mida aeg edasi, seda rohkem hakkas mulle see meeldima. Porsche tummine olek, võimsus ja rooli täpsus loovad kombinatsioonina liikluses hoopis sellise elegantselt rahuliku ja kontrollitud tunde. Lisaks on Cayenne’il veel hea disainikeel nii seest kui väljast, eraldi üllatasid veel väga hea pöörderaadius ja kaamera pilt,“ loetleb ta mudeli tugevusi.

Hübriidid toovad uut hingamist

Üha enam inimesi hindab autot ostes selle keskkonnaaspekti. Kui 10 aastat tagasi polnud see teema, siis nüüd ei saa sellest üle ega ümber. Eriti hoolega jälgivad keskkonnajalajälje raskust need, kelle mõju otsuste tegemisel on suur, nagu näiteks suurettevõtete juhid.

Porsche on olemuselt sportlik ja võimas ning seetõttu olnud läbi aegade tuntud ka suurema kütuseneelajana, mis ehk teatud tüüpi inimesi on brändist eemale hoidnud. Nüüd aga usub Veiko, et elektriautod ja pistikhübriidid toovad ka keskkonna- ja tehnoloogiateadlikumaid inimesi Porsche juurde varasemast rohkem. Sellel on tema silmis kaks põhjust. „Esiteks peame kindlasti võtma ettevõtete ja inimestena vastutuse looduse ees ja teine pool on puht inimlik – me vajame emotsiooni ja soovime tunda sõidurõõmu autoga sõitmisest. Täna ma näen, et neid kahte asja saab ühendada ning Porsche on selle sümbioosi läbi pistikhübriidide ja elektriautode loonud,“ lausub ta. (Kombineeritud kütusekulu Cayenne E-Hybrididel 1,8–1,5 l / 100 km, kombineeritud CO2 emissioon 42–33 g/km)

Foto: Celin Lannusalu

Kas Porsche sobib ettevõtte juhile?

On juhte, kes kartes ettevõttes valet signaali edastada, valivad teadlikult endale kallima klassi auto asemel pigem keskpärase mudeli.

„Kui aus olen, siis kümme aastat tagasi ma just seepärast Cayenne’i ei valinud ja võtsin teise margi. Täna ma näen, et ühiskond on edasi arenenud ja automark pole enam nii suur näitaja. Meie heaolutase on kasvanud ja inimesed saavad täna lubada endale paremaid asju ja see pole enam nii kättesaamatu unistus. Oma suhtlusvõrgustikus näen, et paljud edukad ja teadlikud ettevõtjaid sõidavad paremat mugavust ja turvalisust pakkuvate premium-autodega, aga samas on nende valikud järjest rohkem loodust säästvamad. Pigem valitakse täna elektriline Taycan, ja vaadatakse, et elekter mida tangitakse, tuleks taastuvast energiast,“ kirjeldab Veiko.

Täna eelistatakse auto valikul uuemat tehnoloogiat, otsitakse kvaliteeti ja vaadatakse tähelepanelikult ka seda, kui palju bränd keskkonna säilitamisele tähelepanu pöörab. Porsche on selles osas oma keskkonnateadlike sammudega eesrinnas, panustades üha enam nii e-mobiilsusesse kui e-kütustesse. Ka nende tehas Leipzigis pälvis sel aastal tänu keskkonnasõbralikule tegevusele ja innovatsioonile maailma arvestuses Aasta tehase tiitli

Foto: Celin Lannusalu

Kellele sobib Cayenne E-Hybrid?

Veiko Veskimäe peale paarinädalast prooviperioodi: „Esiteks ma arvan, et see sobib inimesele, kes soovib teha keskkonnateadlikuma valiku, kuid elektriauto oma tänaste piirangutega veel ei sobi või lihtsalt pelgab kohe nii suurt sammu teha. Pistikhübriid võimaldab teha igapäevasõidud peaasjalikult elektriga ning samas ei pea muretsema ka pikemate otsade puhul. Teiseks valib Porsche inimene, kes tahab veidi eristuda, hindab kvaliteeti, turvalisust ja ägedaid emotsioone oma elus.“

TEHNILISED ANDMED Porsche Cayenne E-Hybrid Mootor: 2995 cm3, 6 silindrit Võimsus: 224 kW / 304 hj Võimsus elektrimootoril: 130 kW / 176 hj Kombineeritud maks. võimsus: 346 kW / 470 hj Kombineeritud maks. pöördemoment: 650 Nm Kombineeritud kütusekulu: WLTP 1,8–1,5 l / 100 km Kombineeritud CO2 emissioon: 42–33 g/km Sõiduulatus linnas, elektri jõul: WLTP 77–90 km Aku kogumahutavus: 25,9 kWh Laadimisaeg vahelduvvooluga (AC): 9,6 kW (0 kuni 100%) 2,5 h Laadimisaeg vahelduvvooluga (AC): 11 kW (0 kuni 100%) 2,2 h Pikkus/laius/kõrgus: 4930/1983/1696 mm Teljevahe: 2895 mm Pöördering: 12,2 m Tühimass (DIN): 2425 kg Tühimass (EU): 2500 kg Maks. haagisemass (piduritega): 3500 kg Pagasiruumi maht: 545–1563 l Tippkiirus: 254 km/h Kiirendus 0–100 km/h: 4,9 s Lubatud veetakistuse sügavus (vastavalt vedrustusele): 250–280 mm Kliirens (vastavalt vedrustusele): 208–233 mm Porsche Cayenne baashind: 94 140 €

Liitu uudiskirjaga Telli uudiskiri ning saad oma postkasti päeva olulisemad uudised. Liitun