Kuidas muuta avatud kontor töötajasõbralikuks? Kuidas võimestada tiimi ja edastada keerulisi sõnumeid? Kiiresti muutuvas ja ebakindlas maailmas vajavad organisatsioonide juhid ja tiimiliikmed pidevat enesetäiendamist. Tallinna Ülikool pakub lisaks mikrokraadidele juhtimist ja organisatsiooni arengut toetavaid tellimuskoolitusi, mida on võimalik kohandada vastavalt vajadusele. Koolitused on teaduspõhised ja praktilised. Uusi õpitud teadmisi ja oskusi on võimalik ettevõtte igapäevatöösse rakendada.

Ruumikäitumine organisatsioonis: kontoriruum

Milline on töökeskkonna mõju töötajate produktiivsusele, pühendumisele ja rahulolule? Kas avatud, funktsionaalne või traditsiooniline kontoriruum? Kontori planeeringute erinevate lahenduste plussid ja miinused? Kuidas töökeskkonna abil töötajate produktiivsust tõsta?

Eesti avaliku- ja erasektori organisatsioone külastades oleme märganud, et kaasaegse töökeskkonna disaini on investeeritud palju ressurssi, kaasatud arhitektid ja disainerid. Kuid ruumikäitumise ja -psühholoogia eksperdi kaasamine on veel võõras. Tänapäeva moodsates avatud kontorites on töötajatel tihtipeale keeruline oma tööle keskenduda.

Ruumipsühholoogia mõju, mida Tallinna Ülikoolis on uuritud aastakümneid, on saanud uue hingamise, mille tõttu pakume nüüd kaasaegset ruumikäitumise koolitust ja konsultatsiooni. Koolitus on suunatud kõigile, kes on seotud organisatsiooni töökeskkonna parendamisega.

Kadi Liik, MSc, TallinnaÜlikooli psühholoogia ja käitumisteaduste suuna organisatsioonipsühholoogia lektor:

“Sageli lihtsalt ei märgata või ei osata tähele panna mõningaid keskkonnakujunduse detaile, mis võivad töötaja enesetunnet mõjutada. Mõned keskkonnatingimused võivad tööelu kvaliteeti kahjustada, suurendades stressi ja olla läbipõlemist soodustavaks teguriks. Teiselt poolt aga võivad tööelu kvaliteeti tõsta, toetades sooritust ja koostööd, suurendades rahulolu ja motiveeritust. Oluline on arvestada kontoriruumi planeeringute (nt avatud kontor, tegevuspõhine kontor, traditsiooniline kontor jms) eripäradega ning nende heade ja mitte nii heade mõjudega töötajate sooritusele ja heaolule. Näiteks, mööbli paigutusega on võimalik nii töötajate produktiivsust kui ka heaolu mõjutada. Kui inimene ei tunne ennast oma töökeskkonnas hästi, siis võib see halvata nii töötulemuslikkust, pärssida koostööd ja pühendumist kui ka kahjustada töötaja vaimset tervist.”

Kuidas võimestada tiimi?

Kuidas kiiresti muutuvas maailmas tiimiliikmeid võimestada? Millised on teaduspõhised võimestava kommunikatsiooni võtted? Kuidas võimestamise kaudu parandada tiimiliikmete kommunikatsiooni, kuuluvustunnet, tööga rahulolu ja tulemuslikkust?

Koolitusel õpivad juhid ja tiimiliikmed võimestamise võtteid. Koolituse tulemusel paraneb tiimi kommunikatsioon ja tööga rahulolu, väheneb tööstress ja läbipõlemisoht.

Katrin Aava, PhD, TLÜ pikaaegneõppejõud, koolitaja ja töönõustaja, paljudeõpikute autor:

“Rahulolu pakkuv tähenduslik töö sõltub koostöövõrgustike headest suhetest. Teadusuuringute tulemusena on selgunud, et hästi toimivad sotsiaalsed võrgustikud võimaldavad muutuvas keskkonnas olla jätkusuutlikud ja lahendada töökeskkonna probleeme. Võimestatud tiimi liikmed toetuvadüksteise tugevustele. Koolituse tulemusel kasvab töötajate rahulolu, otsitakseüheskoos keerulistele ja pingelistele tööolukordadele lahendusi, soovitakse suurendada ühisosa olukordades, kus inimesed on jäänud oma muredega üksi.”

Arenduspäev: kuidas edastada keerulisi sõnumeid?

Arenduspäeval õpitakse, kuidas edastada keerulisi sõnumeid ning kuidas ka sõnumi edastaja saab ennast emotsionaalselt kurnavas tööolukorras toetada. Arenduspäeva on võimalik kohandada vastavalt tellija spetsiifilistele vajadustele. Juht saab tellida endale ka individuaalse nõustamise.

Sisekoolitaja organisatsioonis

Organisatsioonides rakendatakse sisekoolitajateks järjest rohkem oma töötajaid. Nad on küll professionaalid oma igapäevatöös, aga kas neil on olemas baasteadmised, kuidas oma tööalaseid teadmisi ja oskusi kolleegidele edasi anda? Tegemist on täiskasvanute koolitamise koolitusega , mis on suunatud nii alustavatele kui ka juba kogemusega sisekoolitajatele organisatsioonis.

Kõne ja hääle treening

Hääleprobleemid kimbutavad paljusid inimesi, kelleüheks töövahendiks on hääl. Kas me tunneme oma hääleaparaati? Kas me teame, kuidas oma häält optimaalselt kasutada ja hoida? Kuidas esinemise pingest vabaneda?

Inspiratsioonipäev: kuidas loovalt juhtida ja juhtivalt luua? Uuri lisa ja telli koolitus: www.tlu.ee/organisatsiooniareng Pidevalt muutuvas keskkonnas kohanemiseks on juhtidel ja tiimidel kasulik arendada muu hulgas ka oma loovust. Kuidas saame loovust oma töös rohkem rakendada? Inspiratsioonipäeval on fookuses eelkõige iseenda juhtimine, motiveerimine ja loovuse arendamine.

Artikli autor: Elina Tahvel / Tallinna Ülikool

