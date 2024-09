Tagasi ST 10.09.24, 08:00 Tööaeg on sülearvuti järel ootamiseks liiga kallis Kuidas Sul täna suhted sülearvutiga on? Kõik sujub ja ei pane seda tähelegi? Super! Või oled hoopis teinud järjekordse sunnitud pausi, et hangunud arvutile restart teha? Või videokohtumiselt pidevalt lahkunud ja uuesti liitunud, sest samal ajal Exceli avamine käib arvutile üle jõu?

Pole tähtis, kas teed tööd Wordi, Exceli või mõne videotöötlusprogrammiga, korralik sülearvuti peaks su töötegemise muutma lihtsamaks, mitte sind takistama. Sest igal kaotatud minutil on tegelikult hind.

Ega sa ebamugavustega harjunud ei ole?

Vahel harjuvad inimesed ebamugavustega nii ära, et ei pane tähelegi, kui sülearvuti kulutab tööaega, närve ja IT-inimese ressursse ning ajab tähtajad umbe.

Kui pead sülearvuti järel ootama, et ta ennast kokku võtaks ja ei saa teha seda, mida sul parasjagu vaja on, on see üsna tõenäoliselt märk sellest, et on aeg kaaluda sülearvuti väljavahetamist.

Tööd tee äriklassi sülearvutiga

Laias laastus on müügil kolme sorti sülearvuteid – koduklassi, äriklassi ja mängurite sülearvutid.

Muretuks ja takistusteta tööks tuleks alati eelistada äriklassi sülearvutit, mis on just loodud selliselt, et ta peaks vastu igapäevatöös ette tulevatele väljakutsetele ning vastaks kasutaja vajadustele. Paraku pole kõik äriklassiks nimetatavad sülearvutid siiski ühtemoodi vastupidavad.

Mille järgi siis korralikku äriklassi sülearvutit ära tunda?

Äriklassi sülearvutil on peal Windows PRO operatsioonisüsteem, mis pakub oluliselt suuremat turvalisust kui Windows Home.

Pikk garantii ja kiire garantiiteenindus. Üldjuhul on tootjad andnud täna enamikule äriklassi sülearvutitele 3-aastase garantii (koduseerial sageli vaid 1 aasta), vahel isegi rohkem. Samuti on äriklassi sülearvutite garantiiteenindus palju kiirem (ei pea nädalaid ootama, lahendus tuleb mõne tunni või mõne päevaga).

ID-kaardi lugeja olemasolu, mida üllatuslikult tänapäeval veel paljudel tarvis läheb. On siiski ka väga häid ja peamiselt just õhukesi sülearvuteid, mis on küll äriklassi omad, aga ID-kaardi lugejata (näiteks Lenovo ThinkPad X1 Carbon).

Tugevamad ja kvaliteetsemad materjalid nii korpuses kui ka paljudes lisadetailides korpuse sees ja väljas. Lisaks peegeldub kvaliteet arvuti sisemuse paremas ülesehituses (sh jahutus), ekraani hingede tugevuses ning selles, kui kaua mingid ühendused (nt USB-C) vastu peavad. Palja silmaga seda kõike paraku aga tuvastada ei saa. Reeglina kajastub see hinnasildil. Korralike äriklassi sülearvutite hinnad algavad üldiselt 1000 eurost. See kõik määrab ära lõppastmes sülearvuti vastupidavuse.

Kuidas äriklassist sobiv välja valida?

Mõtle läbi esmalt, mida sülearvutiga teed – kas kasutad suuremahulisi programme, liigud palju ringi, vajad erakordselt head ekraani või milliseid ühendusi erinevate seadmete ühendamiseks vajad? Põhjaliku sülearvuti valimise juhise leiad meie blogist

Kui peaksin andma vaid ühe universaalse soovituse, millist sülearvutit valida, siis peaks sel olema Intel i5/Ultra 5/AMD Ryzen 5 protsessor, 16 GB mälu ja 512 GB kõvaketas. Selline sülearvuti sobib pea igaks kontoritööks.

Tegelikult ei sobi kõigile üks sülearvuti. Seepärast annan hoopis kolm tööks väga head sülearvuti soovitust aastaks 2024:

Soodne valik igapäevatööks – Lenovo ThinkPad L14 Gen 5

kellele: müügiesindajad, sekretärid/juhiabid, raamatupidajad (viimastele on eriti hea valik suurema ekraaniga ja eraldi numbriklahvistikuga Lenovo ThinkPad L16 Gen 1)

millisteks tööülesanneteks: töö veebilehitsejates, Office’i programmides nagu Word, Excel, Outlook jne

Võimekas ja vastupidav töövahend spetsialistile – Dell Latitude 7450

kellele: oma ala spetsialistid (mh programmeerijad) ja inimesed, kel on tarvis palju ringi liikuda

millisteks tööülesanneteks: töö kõikide levinud kontoriprogrammidega

Eriti kerge ja tugev sülearvuti – Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 12

kellele: inimesed, kes hindavad sülearvuti kergust, võimekust ja vastupidavust, ettevõtete omanike ja juhtide lemmik

millisteks tööülesanneteks: sobib igaks kontoritööks, vaid erilist nõudlust vajavate programmidega on vaja võimsamat sülearvutit, ideaalne valik inimesele, kelle töö nõuab palju ringi liikumist

Kui vajad sülearvutit juba erilisemateks töödeks – audio- ja videotöötlus või graafikatööd –, siis võta meiega julgelt ühendust. Vaatame koos üle, kui suurt jõudlust konkreetsete programmidega töötamisel sülearvuti peab pakkuma ning aitame õige välja valida. Arvestades võimsate sülearvutite hinnaklassi, ei tahaks siin keegi ilmselt valikuga mööda panna.

Meie väga pika kogemuse ja ekspertteadmistega müügikonsultandid on nii Tallinna kui ka Tartu esinduses igal tööpäeval sinu jaoks abiks õige sülearvuti väljavalimisel. Põhjalikuma konsultatsiooni saamiseks võid kirjutada ka [email protected] või helistada 610 8001.

. Tallinna ja Tartu piires pakume ka 3 tunni transporti, et saaksid tellitud sülearvuti kiirelt kätte. Laia valiku äriklassi sülearvuteid, millest väga paljud (80+) on kohe kohapeal meie esindustes saadaval, leiad Flex Sülearvutikeskuse kodulehelt Tallinna ja Tartu piires pakume ka 3 tunni transporti, et saaksid tellitud sülearvuti kiirelt kätte.

